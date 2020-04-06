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ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»

Бизнес Законодательство Интеграция
, Текст: Владимир Бахур
Российский ИТ-бизнес предлагает приостановить обсуждение законопроекта ФАС о регулировании результатов интеллектуальной деятельности в связи с распространением коронавируса, и перенести его рассмотрение на год. Обсуждение законопроекта закончилось полным игнорированием предложений индустрии.

Российскую ИТ-индустрию не услышали

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт» направили в Минкомсвязи России совместное письмо с просьбой приостановить обсуждение пакета антимонопольных поправок к закону «О защите конкуренции», предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В письме, отправленном на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева, предлагается отложить рассмотрение правок «их как минимум на год» в связи с тем, что «с учетом резких изменений в экономике по причине мировой пандемии эти инициативы представляются особенно не своевременными».

В начале марта CNews сообщил о письме российских ИТ-компаний в адрес Минкомсвязи с просьбой не поддерживать разработанные ФАС антимонопольные ограничения интеллектуальной собственности, чтобы избежать угрозы «развала отрасли». В письме объединения российских ИТ-компаний назвали законопроект «ударом по отечественным разработчикам».

В то время правки ФАС, предлагающей лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности – компьютерных программ и баз данных, находились на стадии обсуждения.

Объединения российских ИТ компаний внесли на обсуждение пакет собственных предложений, однако в следующей версии – после согласования законопроекта с федеральными органами, доработанный ФАС документ от 31 марта 2020 г. был выложен со сводкой поступивших предложений – в том числе, от АСПП, РАТЭК, АПКИТ и других в статусе «Не учтено».

В повторном обращении к главе Минкомсвязи представителей российского ИТ-бизнеса предлагают вернуться к обсуждению антимонопольных правок ФАС «по окончании периода борьбы с эпидемией и восстановления нормальной работы ИТ-отрасли».

«Серьезные изменения законодательства, влияющие на цифровизацию всей экономики России, в данной редакции не обсуждались с экспертным сообществом при том, что внедрение таких норм повлечет существенные издержки бизнеса и потерю выручки за счет запуска механизма принудительного лицензирования», - отметили авторы письма.

Что предлагает ФАС

В нынешней редакции закона «О защите конкуренции» не указано применение антимонопольного законодательства к регулированию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, создания ПО. Разработчики могут самостоятельно устанавливать любую цену на программные продукты, предлагать один и тот же продукт для разных категорий покупателей или разных регионов продаж по разным ценам.

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ФАС намерена лишить разработчиков ПО антимонопольного иммунитета

Авторы поправок в закон «О защите конкуренции» из ФАС считают, что правообладатели могут использовать результаты интеллектуальной деятельности для монополизации и ограничения конкуренции. В частности, разработчики ПО обладают иммунитетом для интеллектуальной собственности и не подпадают под запрет на злоупотребление доминирующим рыночным положением или на антиконкурентные соглашения.

В ФАС также отмечают, что прямой запрет применения антимонопольного законодательства к результатам интеллектуальной деятельности, существующий в Гражданском кодексе, противоречит международным соглашениям – таким как Договор о Евразийском экономическом союзе.

Правки ФАС, в частности, предлагают дополнить статью 11 Федерального закона «О защите конкуренции» антимонопольными требованиями «к соглашениям и действиям по предоставлению или распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг».

Предлагается ввести запрет на «соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу на одном товарном рынке товаров, производимых с использованием принадлежащих таким лицам результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление на одном товарном рынке программ для электронных вычислительных машин и баз данных, связанные с распоряжением правами на результаты интеллектуальной деятельности», если такие соглашения ведут к удержанию цен, разделу рынка, сокращению или прекращению производства, а также к отказу от заключения договоров о предоставлении товаров.

ФАС предлагает запретить соглашения о предоставлении и/или отчуждении прав использования результатов интеллектуальной деятельности, ведущих к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Доминирующем на рынке производителям и владельцам прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, разработчикам ПО, предлагается запретить распоряжаться правами на такие результаты, если они приводят к монопольно высокой цене, необоснованному отказу или уклонению от заключения договора, навязыванию невыгодных условий, необоснованному сокращению или прекращению производства, созданию дискриминационных условий, препятствий доступу на рынок или выходу с него хозяйствующим субъектам.

Представители ФАС отметили, что законопроект не вводит регулирование отношений с собственно интеллектуальной собственностью, но предусматривает определенные запреты на монополизацию ряда рынков.

Почему ИТ-индустрия против

В письме на имя главы Минкомсвязи его авторы вновь отметили, что антимонопольные меры «Закона о конкуренции» имеют отношение к крупным монополиям, но «объекты интеллектуальной собственности не нуждаются в таком вмешательстве».

Охрана прав в сфере интеллектуальной собственности, к которой, в частности, относятся программы для ЭВМ, регулируется преимущественно нормами четвертой части гражданского кодекса России, отмечают авторы документа.

«Программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения, так зачем выделять программное обеспечение из общей массы объектов авторского права? Существующих рыночных механизмов достаточно для того, чтобы защитить ИТ-сектор от монопольного доминирования», – отмечается в письме.

Вмешательство ФАС может разрушить цепочку из интеграторов, которая в настоящее время формируется между разработчиком и заказчиком ПО. Особенно это критично для сложных бизнес-продуктов для цифровизации, подразумевающих кастомизацию под конкретные бизнес-процессы и квалифицированную поддержку интеграторов.

«Под удар попадут не только крупные игроки, но и малые предприятия и стартапы. На всех участников рынка ляжет административная нагрузка, а инвестиционный климат ухудшится: ограничения со стороны ФАС приведут к оттоку инвестиций в ИТ-проекты, поскольку доходность их существенно упадет. Это приведет к «схлопыванию» только зарождающейся инновационной деятельности, а также к оттоку кадров на более привлекательные рынки», – отмечено в письме.

В обращении также утверждается, что действия ФАС затронут не только разработчиков ПО, но и потребителей. Поскольку ПО реализуется через лицензионный договор, в составе работ (услуг) и в составе аппаратно-программных комплексов, антимонопольные требования ФАС в первом случае могут лишить покупателей этого наиболее выгодного варианта в силу отсутствия НДС. В случае принятия правок ФАС, «ИТ-компаниям станет удобнее реализовывать их в составе работ (услуг) или аппаратно-программных комплексов», отмечается в документе.

В АПКиТ допускают кратковременное снижение цен на ПО частных потребителей в случае если интеллектуальная собственность подпадет под регулирование ФАС. Однако снижение «быстро сменится ростом либо продукт просто уйдет с рынка». Это сократит доходы разработчиков и их возможности инвестировать в разработку.

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