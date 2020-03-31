Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ПО Бизнес Законодательство Тендеры Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Сбербанк по итогам сложного двухступенчатого конкурса на сотни миллионов выбрал в качестве мониторинговой ИТ-системы решение «Ключ-астром» из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, отказав продукту американской Cisco. При этом «Ключ-астром» также базируется на технологиях американской компании, но она заблаговременно пошла на «беспрецедентные шаги», позволившие локализовать ее продукт в России.

ПО из реестра вместо софта из США

Как выяснил CNews, Сбербанк в качестве системы мониторинга производительности своих ИТ-приложений (Application performance monitoring, APM) внедрит продукт из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи — «Ключ-астром» московской фирмы «Рускомтехнологии». В финале тематического тендера банка с начальной ценой договора в 919 млн руб. эта APM-система обошла решение компании AppDynamics, которая в начале 2017 г. была куплена американской Cisco.

На конкурс, запущенный госзаказчиком 11 ноября 2019 г., было подано пять заявок. «Ключ-астром» банку предложила «Ланит-интеграция», AppDynamics — ООО «КФИ рус». Конкуренцию им пытались составить ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» (структура IBM), ООО «Корис» и АО «Техносервъ А/С». Предложенные ими решения в документах на сайте госзакупок не указаны. Впрочем, все эти три заявки в любом случае были отклонены и во втором этапе тендера участия не принимали.

По итогам конкурса Сбербанк решил подписать соглашения с «дочкой» «Ланита» на общую сумму в 768,4 млн руб. Из них 531 млн руб. заложен на приобретение лицензий, в 25 млн руб. оценено внедрение, а 212,4 млн руб. зарезервировано на техподдержку. При этом основной лицензионный договор предполагает тестовое безвозмездное использование программ в течение внедрения ПО, но не более одного года.

Откуда родом «Ключ-астром»

В процессе подготовки материла CNews столкнулся с тем фактом, что на рынке распространено мнение, будто «Ключ-астром» — это клон APM-системы американской компании Dynatrace.

На момент выхода публикации в Сбербанке прокомментировать это мнение не смогли.

sber3.jpg

Сбербанк за 768 млн руб. внедрит систему из Реестра отечественного ПО

Руководитель отдела управления ИТ-услугами «Ланит-интеграции» Максим Гречнев сообщил CNews, что при выборе технического решения для Сбербанка компания ориентировалась в первую очередь на потребности заказчика и учитывали масштаб его инфраструктуры.

«Мы понимали, что для высоконагруженных систем Сбербанка система мониторинга должна хорошо масштабироваться под высокие нагрузки, поэтому остановились на решении “Ключ-астром”, — говорит он. — Для нас не секрет, что “Ключ-астром” построен на базе технологической платформы Dynatrace, которая по отчетам международных рейтингов является признанным лидером в сегменте Application Performance Monitoring. Наоборот, мы рассматриваем это как очень правильный и разумный шаг сотрудничества между двумя вендорами».

Управляющий партнер ООО «Перфоманс эксперт» (компания выступает мастер-партнером Dynatrace в России, играющим роль локального офиса вендора) Игорь Хомков в разговоре с CNews также не стал отрицать, что в качестве технологической базы (движка) «Ключ-астром» использует модули APM-решения Dynatrace. «И Dynatrace данное партнерство активно поддерживает и продвигает», — подчеркнул он.

По его словам американская компания еще в 2015 г. предоставила «Перфомансу» доступ к своему ПО, разрешив его модификацию и разработку программных модулей, позволив тем самым локализовать продукт в России.

В Реестре отечественного ПО новая версия решения под маркой «Ключ-астром» была зарегистрирована в июле 2017 г. Основанием для регистрации явилось свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации программы для ЭВМ. Непосредственными авторами ПО в нем указаны сам Хомков, а также Ирина Мартынишина и Иван Кулешов.

Что же касается правообладателя продукта — компании «Рускомтехнологии», то как поясняет Хомков, это отдельное юрлицо, созданное специально для разработки и продвижения российского APM-решения. «В перспективе продукт выделится в отдельную технологическую ветку предоставив российским заказчикам с одной стороны гарантии от санкционных рисков, а с другой — возможность использовать передовые инновации мировых рынков, — заверяет Хомков. — К сожалению большие вендоры, такие как Splunk, Service Now, Microsoft неохотно идут на подобное партнерство. Но в случае узкоспециализированных инновационных компаний можно сказать, что интерес к российскому рынку двигает их на беспрецедентные шаги в плане того чтобы российский рынок становился ближе».

Отметим также, что по словам Игоря Хомкова, накануне рассматриваемого тендера банк в течение года тестировал решение в рамках пилотных проектов, а затем еще раз — в ходе официального тестирования согласно условиям конкурса. «Мы очень рады что именно технологические особенности продукта стали причиной выбора решения для банка, — заключает Хомков. — Это позволит нам развивать продукт под потребности рынка и в частности под потребности одного из самых больших закакзчиков на этом рынке».

Что именно закупается

В техзадании тендера говорится, что закупаемая система мониторинга производительности приложений должна включать три компонента. Первый из них касается мониторинга «цифрового опыта» (Digital Experience Monitoring, DEM) — контроля доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя.

Второй компонент связан с обнаружением приложений, отслеживанием и диагностикой (Application discovery, tracing and diagnostics, ADTD,): автообнаружением и визуализацией топологии приложения, профилированием пользовательских транзакций, детальным мониторингом на уровне компонентов приложения.

Третий элемент описан как искусственный интеллект для ITOps (Artificial Intelligence for ITOps, AIOps) — «автоматическое построение базовых линий, обнаружение аномалий, быстрое определение корневых причин отклонений».

Представители Сбербанка ранее рассказали CNews, что «внедрение APM позволит: уменьшить стоимость ошибок допускаемых на этапе проектирования и разработки приложений, оптимизировать утилизацию аппаратного обеспечения, совершить качественный скачок в повышении уровня сервиса приложений и бизнес-процессов».

На сайте «Рускомтехнологий», суть решений этого класса описывается следующим образом. «Основная функция APM — это увидеть сервис глазами конечного пользователя. Имея данные о работе конечного пользователя, мы можем не только осуществлять мониторинг, но и выстроить систему управления производительностью, установив соответствующие соглашения об уровне обслуживания между бизнесом и ИТ. В этом случае терминология APM уже трактуется как Application Performance Management (управление производительностью приложений)», — отмечают разработчики.

Несколько фактов о «Рускомтехнологиях» и «Перфоманс эксперте»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Рускомтехнологии» было зарегистрировано в Москве 30 сентября 2014 г. На данный момент соучредителями в равных долях выступают Игорь Хомков и вышеупомянутый Иван Кулешов, соавтор «Ключ-астрома». В предыдущие годы в число соучредителей входил и третий соавтор — Ирина Мартынишина.

Гендиректором организации заявлен Кулешов. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 590 тыс. руб. с падением на 43% по сравнению с предыдущим годом при чистой прибыли в 138 тыс. руб. Какие-либо госконтракты компании в базе «Контур.фокуса» не фигурируют. Среди партнеров, помимо «Ланита», на сайте компании отмечен интегратор IBS.

Что же касается ООО «Перфоманс эксперт», то оно было зарегистрировано в Москве 13 апреля 2015 г. Игорь Хомков является его стопроцентным учредителем. Гендиректором заявлен Владимир Тихонов. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 60,7 млн руб. с ростом на 127% по сравнению с предыдущим годом при чистой прибыли в 26 тыс. руб.

В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о двух госконтрактах организации на общую сумму в 28,3 млн руб. — оба с «Ростелекомом».

Другие материалы рубрики

Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов

ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках