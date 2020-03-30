Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги

Концептуальный план развития

Правительство России утвердило «Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования». Соответствующее распоряжение №724-р от 25 марта 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, концепция, разработанная в соответствии с указом Президента России №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», объединяет все ключевые вопросы развития цифровой дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе, с учетом перспектив внедрения беспилотного транспорта.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализация концепции предполагает достижение целевых показателей по снижению числа погибших в ДТП, уменьшению количества перегруженных федеральных и региональных автомобильных дорог, уменьшению числа аварийно-опасных участков дорожной сети.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» реализация концепции должна обеспечить создание технологий для движения беспилотных транспортных средств по автодорогам, формирование соответствующего перечня технологий с рекомендациями по их применению, в том числе, с учетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Документ подразумевает повышение конкурентоспособности дорожно-транспортной инфраструктуры и экспортного потенциала российских компаний на мировых рынках путем развития беспилотных технологий.

Помимо разработки нормативных правовых актов для интеграции беспилотного транспорта с традиционным дорожным движением на дорогах общего пользования, документ также предполагает внедрение интеллектуальных транспортных систем с учетом движения беспилотного автотранспорта.

Ранее CNews сообщал о том, что в августе 2018 г. правительство России утвердило поэтапный план мероприятий по нормативному регулированию в сфере беспилотного транспорта и информационных систем управления транспортом.

Технические особенности

В рамках концепции закрепляется ряд ключевых определений и формулировок профильной терминологии с учетом резолюции 78 сессии глобального Форума по безопасности дорожного движения, членом которого является Россия. Четкие определения терминов призваны облегчить межведомственное взаимодействие при принятии новых правовых нормативов и актов в этой сфере.

Российский беспилотник ШАТЛ

Так, например, концепция с учетом резолюции Форума определяет приоритет термина «высокоавтоматизированное транспортное средство» над термином «беспилотное транспортное средство». На тех же основаниях термин «беспилотный» определяется как неточный, не учитывающий промежуточных уровней автоматизации (например, беспилотный транспорт, управляемый дистанционно).

Взамен рекомендуется использовать определение «высоко- или полностью автоматизированного транспортного средства, функционирующего в беспилотном режиме», то есть, транспорт под управлением автоматизированной системы вождения (АСВ) – комбинации аппаратного и программного обеспечения, «осуществляющих динамическое управление транспортным средством на устойчивой основе».



Документ дает определения десяткам соответствующих профильных терминов, включая такие как «динамическое управление», «интеллектуальная транспортная система», «каршеринг», «райдшеринг», «цифровая модель дороги», V2I, V2V, V2P, V2X, DSRС, C-V2X, ITS-G5 и др.

«Матрешка» - проект российского беспилотного автомобиля

Документ описывает пять уровней автоматизации транспортных средств. Первый и второй уровни отнесены к системам помощи водителю, с третьего по пятый – к автоматизированным системам вождения.

Характеристики уровней автоматизации транспортных средств Уровень автоматизации Функциональные возможности Степень участия водителя Первый уровень Автоматизированная система вождения (АСВ) транспортного средства управляет его положением в продольной либо в поперечной плоскости Траспортным средством управляет водитель Второй уровень АСВ управляет положением транспортного средства в продольной либо в поперечной плоскости. АСВ не способна обнаружить все ситуации в пределах среды штатной эксплуатации Требуется контроль со стороны водителя, он должен иметь возможность в любой момент вмешаться в процесс управления Третий уровень АСВ способна справиться со всеми задачами динамического управления высокоавтоматизированным транспортным средством в пределах среды штатной ситуации или передать управление водителю во внештатной ситуации с достаточным временем упреждения (подача сигнала водителю при достижении предела возможностей АСВ) Водитель должен быть готов взять на себя управление при получении сигнала от АСВ Четвертый уровень АСВ в состоянии сравиться с различными ситуациями в пределах среды штатной эксплуатации. Водитель может не потребоваться в отдельных случаях (беспилотная парковка, движение шаттла вне дорог общего пользования и пр.) АСВ может запросить у водителя переход на ручное управление при достижении граничных значений среды штатной эксплуатации (например, съезд с автомагистрали) Пятый уровень АСВ способна справиться с любыми ситуациями на дорогах всех категорий, во всех диапазонах скоростей и условиях окружающей среды Необходимости участия водителя в управлении транспортным средством нет Источник: Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств

Новые транспортные технологии могут создавать дополнительные риски для безопасности дорожного движения. Концепция призвана минимизировать существующие и потенциальные риски в интересах всего общества.

Принципы обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотного транспорта включают «максимальное использование возможностей дорожно-транспортной инфраструктуры и всестороннего риск-менеджмента», дублирующие их и по необходимости дополняющие функции беспилотников.

Право самостоятельного принятия решений АСВ может быть ограничено в установленном законом случае при наличии технической возможности со стороны дорожной инфраструктуры. Умные дорожные системы в свою очередь должны уметь разделять потоки в пространстве и времени, оптимизировать скоростной режим, отдавать приоритет движению транспортных потоков нежели отдельных машин, формировать однородные потоки, учитывать безопасность пешеходов и оптимизировать парковочное пространство.

В концепции изложены исчерпывающие рекомендации по организации безопасной эксплуатации беспилотных автомобилей, в том числе, с необходимостью «безопасным образом реагировать» на ошибки водителей и многоуровневого обеспечения безопасности, требования к дорожно-транспортной инфраструктуре, подготовке водителей движения такого транспорта и т. д.

В документ также включен раздел о допуске к эксплуатации и методах проверки автоматизированного транспорта, где, в частности, расписаны требования для приемки всех типов таких автомобилей до пятого уровня автоматизации включительно.

Отдельным пунктом концепции выделен вопрос формирования специализированной телекоммуникационной дорожно-транспортной инфраструктуры. В документе также имеется список новых специальностей, необходимость в которых возникнет по мере развития автоматизированного транспорта.

В список таких профессий, в частности, включены специалисты по ИТ-системами и проектирования автоматизированного транспорта, операторы спецоборудования (радары, лидары), испытатели на виртуальных полигонах, водители для движения автоматизированных колонн, сценаристы дорожных сцен, специалисты по безопасности и другие.

Цели концепции и методы их достижения

Целевые показатели концепции включают повышение безопасности дорожного движения за счет «снижения роли человеческого фактора», уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть, повышение качества жизни граждан путем «удовлетворения потребностей в транспортной мобильности, развития связанного с ней рынка услуг. Помимо этого, предполагается создание «комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями и улучшение экологической ситуации», отмечено в документе.

Концепция предполагает «мультипликативный эффект» от внедрения уже имеющихся разработок и создание предпосылок для экономического роста по мере внедрения новых транспортно-логистических технологий. Здесь же учитываются технологии подключения транспорта к дорожно-транспортной инфраструктуре, повышение управляемости транспортных средств и предсказуемость их поведения в транспортном потоке.

Сегодня уже существует транспорт с беспилотным режимом движения, однако свод действующих правил и нормативов не дает однозначного определения правил безопасности для их движения, отмечается в документе. Концепция, в свою очередь, предусматривает как добровольную – на основе консенсуса производителей, так и обязательную для применения разработку технических стандартов, методик и регламентов.

Подключение транспорта к дорожно-транспортной инфраструктуре сформирует рост объема пользовательской информации и вызовет соответствующий спрос на дополнительные ИТ-ресурсы для обработки, хранения и обеспечения безопасности этих данных.

Концепция предполагает, что в процессе проектирования и формирования дорожной инфраструктуры будут задействованы формы государственно-частного партнерства с различными сценариями монетизации.

Перспективы внедрения

Концепция отмечает возможность экономии топлива при использовании автоматизированного автотранспорта до 19-22%, наряду с увеличением скорости доставки грузов на 26-30%. За счет увеличения продолжительности непрерывного движения автоматического транспорта предполагается экономия расходов на заработную плату водителей до 25-33%. В перспективе полный отказ от водительской кабины позволит сэкономить до 30% стоимости транспортного средства.

В документе приводится расчеты специалистов Высшей школы экономики, согласно которым социально-экономический ущерб от ДТП в России в 2013 г. составил 303,5 млрд руб., или 0,5% от ВВП страны, а величина ущерба от гибели одного человека в ДТП оценивалась в 9,2 млн руб. Внедрение автоматизированного транспорта позволило бы довести величину предотвращенного ущерба до сотен миллиардов рублей, говорится в документе.