ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»
Несмотря на то, что по официальным публичным документам 15-миллиардный тендер ВТБ, касающийся доработки ПО на Java, остался без претендентов, в банке заверяют, что соискателей в реальности оказалось более 20. Подведение итогов отложено до середины апреля 2020 г.
В протоколе «ноль», а по словам ВТБ — 20+
Как выяснил CNews, банк ВТБ в поисках подрядчиков для своего трехлетнего мегапроекта по модификации ПО с использованием инструментов и технологий Javа, по собственным заверениям, столкнулся со сверхажиотажным спросом — невзирая на то, что официальная информация на сайте госзакупок этим данным полностью противоречит.
По истечении срока подачи заявок на соответствующий тендер со стартовой ценой договора в 15 млрд руб. ВТБ 25 марта 2020 г. разместил в закупочной системе протокол тендерной комиссии, прописав в нем, что претендентов на подряд не оказалось.
Из комментариев ВТБ для CNews следует, что эта информация действительности не соответствует. «По данной закупке банк получил предложения более чем от 20 участников, — заверяют собеседники CNews. — В связи с большим количеством участников, на выполнение оценки предоставленных комплектов документов потребовалось больше времени, чем изначально планировалось, поэтому срок закупки был продлен до 16 апреля 2020 г. В качестве следующего этапа закупки 24 марта была объявлена переторжка, в ходе которой участники имели возможность улучшить коммерческую часть своих предложений. Скорректированные по цене предложения должны были быть поданы до 12:00 27 марта 2020 г. До 16 апреля будут подводиться финальные итоги конкурса и выбираться победители, с которыми банк заключит рамочные договоры».
Столь разительное расхождение между публичной и «реальной» информацией в ВТБ объяснить не смогли. Что касается имен подавшихся претендентов, то, по заверению собеседников редакции, «информация об участниках не может быть оглашена до момента подведения итогов».
Напомним, указанная закупка была запущена 20 января 2019 г. В банке тогда рассказали CNews, что в извещении была указана предельная сумма, в то время как реальные траты могут составить порядка 50% от заявленных.
«Данный контракт является рамочным, в ходе тендера будет проведен квалификационный отбор компаний, — отмечали в пресс-службе банка. — Конкретные заказы и суммы будут определены в ходе дальнейших отборочных процедур. Мы хотим привлечь к работе с нами до десяти компаний-подрядчиков. Консолидированная форма закупки позволит получить более привлекательные для банка условия и сократить издержки на проведение отдельных тендеров».
Общие очертания проекта
При запуске тендера в ВТБ в разговоре с CNews подчеркивали, что проект подразумевает доработку ПО. «Разработка — это создание нового программного обеспечения, а модификация — это доработка существующего, — отмечали собеседники CNews. — Конкурс проводится для выбора компаний, которые будут дорабатывать уже существующее в банке ПО, реализуя на нем как новые продукты и сервисы, так и развивая существующие».
Отвечая на вопрос CNews о том, какого общего эффекта (операционного, коммерческого и т. д.) банк надеется достичь при столь серьезном уровне инвестиций, и можно ли здесь говорить о каких-либо сроках их возврата, в ВТБ тогда же ограничились формальным сообщением. «Перед банком ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача ИТ — способствовать их достижению, в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем, — прокомментировала пресс-служба. — На основании стратегии банк распределяет задачи по автоматизации между собственными подразделениями, ответственными за разработку, и сторонними компаниями».
Что именно планировалось дорабатывать
Как следует из документов тендера, инструменты и технологии Java, в частности, потребуются для модификации ПО «Система логистики карт (PLM)», представляющая собой решение для управления логистикой пластиковых карт\ПИН-конвертов и SIM-карт.
Также в ТЗ упоминаются программы «Collection — автоматизированное розничное взыскание», представляющая собой систему по сбору просроченной задолженности и автоматизации процессов взыскания на базе Oracle Siebel CRM, «Динамический IVR» — диалоговое меню контакт-центра при звонке в ВТБ, «Универсальный слой банковских сервисов (УСБС-фронт)» — система управления технологическими процессами операционного дня, «Аутентификационный центр» — централизованная система аутентификации и подтверждения финансовых транзакций.
Среди других программ указана «БШ — банковский шлюз» — программно-аппаратный комплекс, состоящий из нескольких кластеров и отдельных серверов, основная задача которого обеспечение взаимодействия между внутренними информационными системами банка и внешними информационными системами.
Также прописаны «Система зарплатных проектов (модули СЗП и УСБС Middle)» — система по автоматизации зарплатного обслуживания клиентов-юрлиц, «Личный кабинет заемщика» — ряд микросервисов и фронтов для полного обеспечения процесса подачи и обработки заявки на ипотеку, проведения сделки и обеспечения обслуживания, «Универсальный сайт банка ВТБ (ПАО) на платформе Sitecore (версия 4)» — система для совместного создания, редактирования и управления содержимым на сайте, содержащая функциональный модуль, целью которого является упрощение процесса подачи заявок на продукты и услуги, предоставляемые банком.
Наконец к модификации готовится «ВТБ бизнес онлайн» — система для предоставления и развития дистанционного банковского обслуживания клиентов заказчика (юрлиц), обеспечивающая защищенное соединение клиентов с заказчиком посредством интернета, авторизацию, аутентификацию, разграничение прав пользователей. Отмечается, что эта система состоит из клиентской и банковской частей, имеющих интерфейсы пользователей для работы с ней, выбора услуг, просмотра, проверки и отображения информации, составления и защищенного обмена электронными документами (платежками, выписками, заявлениями, распоряжениями, сообщениями с вложениями и пр.). Система включает в себя сервисы и инструменты информирования, логирования, экспорта/импорта, хранения данных, интеграции и др.
В соответствии с представленным в тендерных документах прейскуранте, базовые расценки на услуги программистов на Java колеблются в интервале от 3,06 тыс. руб. до 5,57 тыс. руб. за час работы (см. таблицу). Представитель одного из крупных российских интеграторов в разговоре с CNews назвал прописанные ВТБ расценки адекватными — с учетом фронта заявленных работ.