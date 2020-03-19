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Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

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Бизнес Финансовые результаты Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Эльяс Касми

«Аскон» сообщила о получении выручки до 1,7 млрд руб. по итогам работы в 2019 г. В сравнении с 2016 г. она выросла на 600 млн, а с 2011 г. – практически на 1 млрд руб. «Аскон» выпускает системы автоматического проектирования с 1989 г.

Новые достижения «Аскона»

Компания «Аскон» сообщила о 7-процентном росте бизнеса по итогам 2019 г. Выручка компании за этот период достигла 1,7 млрд руб. Также за год число ее корпоративных клиентов выросло на 85, а суммарное количество предприятий, использующих ее решение, достигло 12,5 тыс.

«Аскон» – это российский разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения. Компания была основана в 1989 г. Александром Голиковым и Татьяной Янкиной, ее головной офис находится в Cанкт-Петербурге.

Деятельность «Аскона» началась с выпуска в 1989 г. первой версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас». На момент публикации материала она была доступна в версии 18.1.

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«Компас-3D», одна из разработок «Аскона»

В 2018 г. выручка компании составила 1,5 млрд руб. против 1,1 млрд в 2016 г., 1 млрд руб. в 2015 г. и 1,08 млрд руб. в 2014 г. Объемы выручки «Аскона» в 2013, 2012 и 2011 гг. были равны 983, 945 и 707 млн руб. соответственно.

Причины успеха

Рост выручки на 600 млн руб. за три года обусловлен усилиями трех бизнес-единиц компании и двух ее дочерних предприятий. Речь идет в первую очередь об «Аскон-Системах проектирования», разрабатывающих САПР для машиностроения, приборостроения и строительства, а также решения для управления проектными работами в промышленном и гражданском строительстве, и «Аскон-Бизнес-решениях», создающей системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия.

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За пять лет выручка «Аскона» выросла на 700 млн рублей

В список вошли также «Аскон-Интеграция» (занимается поставками ПО заказчикам и реализацией комплексных проектов автоматизации) и C3D Labs (поставляет на международный рынок инструменты разработки инженерного ПО, в том числе геометрическое ядро). Были отмечены и заслуги Renga Software – совместного предприятия с компанией «1С». Оно выпускает программное обеспечение, используемое для проектирования зданий и сооружений в соответствии с технологией информационного моделирования (BIM-технологией).

Самые важные проекты 2019 года

«Аскон» выделила четыре наиболее масштабных и значимых проекта, реализованных ею в 2019 г. Первым в списке отмечено построение ИТ-системы для взаимодействия всех участников строительства терминала «C» аэропорта «Шереметьево» на базе Pilot-ICE Enterprise.

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С 2005 года «Аскон» наращивает выручку практически ежегодно

Проект был реализован Региональным центром «Аскон-Центральная Россия». К нему присоединился пилотный проект Федерального автономного учреждения (ФАУ) «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС). По его итогам в BIM-системе Renga была создана комплексная информационная модель общеобразовательной школы, которая успешно прошла оценку госэкспертизы.

Третьим отмеченным проектом стал переход Проектного управления Автоваза на новую систему управления проектной документацией Pilot-ICE Enterprise. Это проект реализовал «Аскон-Волга». Четвертый наиболее масштабный проект – это проект реставрации дома-музея А. П. Чехова с помощью систем Renga в ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Дальнейшие планы

«Аскон» не раскрывает свои прогнозы по выручке за 2020 г. В планы компании на этот период входит выпуск свежих версий большинства своих программных продуктов.

Новую ревизию получит и одна из редакций самого первого решения «Аскона» – «Компаса». Инструмент «Компас-3D» обновится до версии 19 и получит новые возможности 3D-моделирования, в том числе построения и анализа сложных кривых и поверхностей. В общей сложности по сравнению с предыдущей версией программа получит 50 нововведений и улучшений.

Бета-тестирование «Компас-3D» 19 началось 16 марта 2020 г., а 13 марта 2020 г. «Аскон» провела презентацию. нового BIM-решения для заказчиков строительного проекта, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования. Инструмент получил название Pilot-BIM и стал первым отечественным решением для работы с консолидированными моделями. «Аскон» планирует обновлять Pilot-BIM ежеквартально.

Вместе со всем этим в 2020 г. «Аскон собирается интегрировать в систему управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» управление требованиями к изделию и ведение испытаний. В САПР «ТП Вертикаль» и «Полином:MDM» разработчики готовятся добавить управление производством собственных материалов.

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