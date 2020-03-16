Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft

Билл Гейтс объявил о своем уходе из совета директоров компании Microsoft, основанной им в 1975 г. Он посвятит свое время деятельности собственного благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation с сохранением должности технического советника гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы.

Microsoft без своего основателя

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) покинул совет директоров корпорации. Он принял решение уделять больше своего времени благотворительности вместе со своей женой Мелиндой Гейтс (Melinda Gates) в рамках их совместного фонда Bill & Melinda Gates Foundation («Фонд Билла и Мелинды Гейтс»). О своем решении Гейтс сообщил на своей странице в социальной сети LinkedIn (заблокирована в России).

«Я принял решение покинуть совет директоров Microsoft, чтобы посвятить больше времени филантропии в областях здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Лидер Microsoft силен как никогда, и потому сейчас наиболее подходящее время для такого шага», – отметил основатель софтверного гиганта. Упомянутый им сильный лидер – это Сатья Наделла (Satya Nadella), занимающий пост гендиректора Microsoft с 2014 г.

Уйти, чтобы остаться

Сообщив о своем уходе, Билл Гейтс заверил, что все же останется в своей компании. Он вышел из состава совета директоров Microsoft, но в то же время остался техническим советником ее гендиректора.

Билл Гейтс ушел из своей компании, но в то же время продолжил работать в ней

«Мой уход из совета директоров Microsoft не означает уход из компании. Компания останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей Наделлой, а также с техническим руководством», – сказал Гейтс.

Не только Microsoft

В совете директоров Microsoft после ухода Билла Гейтса осталось 12 человек, включая Сатью Наделлу. Основатель корпорации также сообщил, что намерен покинуть еще и инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, основанный Уорреном Баффетом (Warren Buffet).

В фонде Гейтс тоже имел членство в совете директоров. Причина его ухода из него все та же – он стремится высвободить как можно больше времени на занятие благотворительностью.

«Работа в совете директоров Berkshire Hathaway была одной из величайших наград в моей карьере. Мы с Уорреном Баффетом были лучшими друзьями задолго до того, как я присоединился к его фонду, и останемся ими еще надолго», – прокомментировал свой уход Билл Гейтс.

Создатель Microsoft

Корпорации Microsoft Билл Гейтс посвятил значительную часть своей жизни. Он основал ее в 1975 г., когда ему было 20 лет, вместе с предпринимателем Полом Алленом (Paul Allen), умершим в 2018 г. Спустя 11 лет, в 1986 г. Гейтс стал самым молодым (на тот момент) миллионером в мире.

По состоянию на март 2020 г. Гейтсу принадлежит около 1% акций корпорации. 64-летний Гейтс находится на втором месте в списке богатейших людей мира (по версии Forbes) с состоянием $103,6 млрд, уступая лишь основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos).

Билл Гейтс впервые объявил о своем желании уйти с поста гендиректора Microsoft в самом начале 2000 г. 13 января 2000 г. его преемником был назначен Стив Балмер (Steve Balmer), начавший работать в компании в 1980 г. Гейтс, вместе с которым он учился в Гарварде, лично пригласил его.

В июне 2006 г., как сообщал CNews, Билл Гейтс окончательно утвердился в своем решении отойти от руководства компанией. Он заявил, что планирует уделять компании один день в неделю, а все остальное время он намеревался посвящать деятельности своего благотворительного фонда. Спустя два года, в июне 2008 г., 52-летний на тот момент Гейтс «вышел на пенсию», сложив полномочия гендиректора Microsoft и сохранив за собой место в ее совете директоров.

Преемник Гейтса Стив Балмер объявил о своем уходе с поста CEO Microsoft в августе 2013 г., а в октябре 2013 г. акционеры компании, которым на тот момент принадлежало в сумме 5% ее акций, потребовали отставки главы правления корпорации Билла Гейтса. По их мнению, Гейтс был помехой на пути внедрения новых стратегий, которые были так необходимы софтверному гиганту.

В феврале 2014 г. Билл Гейтс покинул кресло председателя совета директоров Microsoft. Одновременно с этим Стив Балмер ушел с поста гендиректора корпорации – его место занял Сатья Наделла.

Билл Гейтс сохранил место в совете директоров своей компании, оставив его лишь в марте 2020 г. В том же 2014 г. он стал техническим советником нового Наделлы.

Благотворительная деятельность

Фонд Bill & Melinda Gates Foundation, которому Билл Гейтс решил посвятить свое время, уйдя из совета директоров Microsoft, существует с 2000 г. Однако благотворительностью основатель софтверной корпорации стал заниматься раньше, в 1994 г. основав «Фонд Уильяма Гейтса» (William H. Gates Foundation). В 2000 г. Гейтс переименовал его в Bill & Melinda Gates Foundation.

В январе 2020 г. Гейтс сообщил о готовности выделить $10 млн на борьбу с распространением коронавируса. Позже он изменил свое решение, увеличив сумму с $10 до $100 млн.

Также Гейтс вместе со своей женой участвует в благотворительном движении The Giving Pledge («Клятва дарения»).Все его участники считают, что после их смерти накопленные ими богатства следует обязательно отдать на благотворительность. Вместе с четой Гейтс данное движение поддерживают основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), режиссер Джордж Лукас (George Lucas), сооснователь Oracle Лоуренс «Ларри» Эллисон (Lawrence Ellison), а также основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) и Уоррен Баффет, друг Билла Гейтса.