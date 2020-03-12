Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард

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На миллиардном тендере РЖД претенденты с российским «железом» сначала были незаконно не допущены до торгов, а затем их же заблокировала торговая площадки при проведении повторного аукциона. При этом оба раза проблем не возникло у двух претендентов с зарубежной техникой, и победа дважды доставалась НЦИ.



Дискриминация российского «железа»

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов.

В результате реальными участниками аукциона, как видно из протокола на сайте госзакупок, стало только две структуры. Победа досталась компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ), зарегистрированная в г. Иннополис в Татарстане. В ходе торгов она понизила цену лота до 1,24 млрд руб. (суммы приведены с НДС). Таким образом снижение начальной цены контракта составило примерно 1,5%.

По данным ФАС, заблокированы оказались предложения компаний «Дельта солюшнс», «123 солюшнс» и «Цифровая платформа». При этом именно данные организации вышли на тендер РЖД с предложением российской техники, в то время как НЦИ и второй реальный участник, компания «Элко рус» — с зарубежной.

На тендере РЖД дважды незаконно отлучили от торгов поставщиков российского «железа»

По факту блокировки ФАС предписала отменить торги и провести аукцион повторно. Материалы в отношении действий «РТС-тендер» будут переданы в правоохранительные органы, говорится на сайте ведомства.

На момент выхода этой публикации в НЦИ прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Это была вторая попытка дискриминации

Примечательно в этой истории то, что три вышеупомянутых претендента на договор с РЖД с отечественным «железом» уже однажды не смогли принять участие в этой же закупке — правда по причине недопуска тендерной комиссией.

Как сообщала ФАС 13 февраля 2020 г. ранее заказчик отклонил заявки «Дельты солюшнс», «123 солюшнс» и «Цифровой платформы», сославшись на то, что в графе происхождения предложенных ими товаров значилась Россия, в то время как отечественным была только часть оборудования. В частности, было отмечено зарубежное происхождение процессоров для АРМ (автоматизированных рабочих мест).

«Решение заказчика нарушает действующее законодательство (ч. 6 ст. 3, п. 1 ч. 8 ст. 3, п. 2 ч. 10 ст. 4 223-ФЗ), поскольку требование к указанию страны производства товара предъявляется к АРМ в целом, а не к ее отдельным составным частям (монитор, ПЭВМ, процессор), — отмечала тогда ФАС. — Поскольку АРМ было произведено на территории России, то это оборудование является отечественным, и заявки участников не только не должны были отклоняться, но к ним должна была быть еще применена преференция в 30%».

Из документов на сайте госзакупок следует, что те, первоначальные торги, до которых многострадальная троица не была допущена, состоялись 7 февраля 2020 г. Победителем в них так же стала НЦИ с предложением в 1,25 млрд руб. По решению ФАС эти результаты были отменены, после чего РЖД и пришлось устраивать новые торги, о которых речь шла в первом разделе этого материала.

Что именно закупает РЖД

Как следует из тендерной документации, в рамках этой проблемной закупки РЖД пытаются приобрести 19 090 компьютеров по начальной цене 66 тыс. руб. за штуку. Техника предназначается для 199 подразделений копании по всей стране.

Компьютеры должны строиться на четырехъядерных процессорах с базовой частотой 3,6 ГГц. Предполагаемые модули памяти — DDR4 объемом 8 ГБ с частотой 2400 МГц. SSD-накопители — на 256 ГБ.

В комплект должны войти монитор с разрешением 1920х1080 пикс., а также клавиатура, мышь, кабели питания. В качестве ОС допускалась предустановка как Linux, так и Windows 10 Pro.