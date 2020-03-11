На поддержку российских разработчиков потратят полтриллиона

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Нацпрограмма «Цифровая экономика» предполагает затраты в размере 458 млрд руб. на поддержку развития и разработки цифровых технологий в России. Основные затраты будут связаны с преобразованием приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов.

Сотни миллиардов на поддержку цифровых технологий

CNews изучил обновленную версию федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Документ рассчитан на период до 2023 г. включительно и предполагает затраты в размере 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 176 млрд руб. - внебюджетные источники.

Предыдущая версия этого федпроекта, рассчитанная на период до 2021 г. включительно, предполагала затраты в размере 259 млрд руб. Из этой суммы 89 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 169,6 млрд руб. внебюджетные источники.

Преобразование приоритетных отраслей экономики на основе отечественных решений

В 2019 г. в рамках федпроекта «Цифровые технологии», было выделено семь направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), по каждому из которых были утверждены дорожные карты по их развитию. К числу таковых направлений относятся: беспроводная связь, системы распределенных реестров (включая блокчейн), нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии и компоненты роботехники и сенсорики.

Дальнейшая работу по федпроекту «Цифровые технологии» будет происходить на базе указанных направлений. Больше всего средств, 264,9 млрд руб., будет направлено на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 109,6 млрд руб., внебюджетные источники - 155,2 млрд руб.

Мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», млрд рублей

Мероприятия Общий объем затрат за 2018-2023 гг. Объем затрат из федерального бюджета за 2018-23 гг. Объем затрат из внебюджетных источников за 2018-23 гг. Общий объем затрат за 2019 г. Общий объем затрат за 2020 г. Общий объем затрат за 2021 г. Общий объем затрат за 2022 г. Общий объем затрат за 2023 г. Общий объем затрат за 2023 г. 1 Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в рамках реализации дорожных карт по направления развития сквозных цифровых технологий 264 907 109 633 155 274 17 100 48 600 89 574 41 441 37 211 30 981 2 Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российскихх технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий 50 524 36 524 14 000 3 000 2 466 5 534 8 000 8 800 8 724 3 Поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий 45 184 45 184 0 0 0 0 13 651 155 000 16 033 4 Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий 18 800 18 800 0 3 500 6 000 9 380 0 0 0 5 Поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах РФ в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий 18 320 18 320 0 3 250 6 000 9 070 0 0 0 6 Поддержаны проекты по преобразованию проритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования 12 494 12 494 0 1 710 3 660 7 124 0 0 0 7 Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий 12 000 12 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 Оказана государственная поддержка программа деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий 10 865 10 865 0 2 126 2 768 5 971 0 0 0 9 Обеспечено увеличение инвестиций в проекты по внедрению "сквозных" цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок путем реализации лизинговых сделок 10 324 3 000 7 324 3 000 1 500 15 000 1 085 1 528 1 710 10 Поддержаны проекты российских организация по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции 6 000 6 000 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 11 Поддержаны проекты российских организация по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции 6 000 6 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 12 Разработаны методологические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием 1 226 886 340 293 235 246 46 165 240 13 Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям сквозных цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов 809 809 0 111 120 119 84 175 200 14 Создана и фнукционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реалзиации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы 690 690 0 200 200 200 30 30 30 15 Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г) дорожные карты по направления развития сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики 595 595 0 109 102 84 80 100 120 16 Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывюащих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров 64 64 0 14 10 10 10 10 10

Источник: CNews Analytics

В дополнению к указанному мероприятию на поддержку компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений для упомянутой выше цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, будет направлено 50,5 млрд руб. Из этой суммы 36,5 млрд руб. выделит федеральный бюджет, внебюджетные источники - 14 млрд руб. Получатели поддержки должны создавать свои продукты преимущественно на основе российских технологий и решении.

Остальные мероприятия, как правило, будут полностью финансироваться из федерального бюджета. На поддержку программы деятельности лидирующих исследовательских центров федеральный бюджет направит 45,2 млрд руб.

18,8 млрд руб. уйдут на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. Еще 12,5 млрд руб. будут направлены на поддержку аналогичных проектов с применением льготного кредитования, а 18,3 млрд руб. - на поддержку такого рода проектов в субъектах федерации

Поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий обойдется в 12 млрд руб. На государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, потребует 10,9 млрд руб.

10,3 млрд руб. будут направлены на обеспечение увеличения инвестиций в проекты по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений, преимущественно на основе отечественных разработок, путем реализации лизинговых сделок.

6 млрд руб. потребуются на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Аналогичная сумма потребуется на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции

Цифровая трансформация госкомпаний и отраслей экономики

Разработка методологических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием вместе с обеспечением информационно-аналитического сопровождения и мониторинга реализации данных стратегий обойдется в 1,2 млрд руб.

Целевые показатели федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Целевые показатели Базовое значение Дата базового значения Значение в 2020 г. Значение в 2021 г. Значение в 2022 г. Значение в 2023 г. Значение в 2024 г. 1 Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, % 100 31 декабря 2019 г. 125 150 200 250 300 2 Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решеий, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", % 100 31 декабря 2019 г. 120 150 190 220 250 3 Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиями, организациями получишвими поддержку в рамках нациоанльного проекта "Цифровая экономика", % 100 31 декабря 2019 г. 120 140 200 250 300

Источник: CNews Analytics

Определение потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг потребует затрат в размере 809 млн руб.

690 млн руб потребуется на создание системы информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Разработка и актуализация дорожных по направлениям развития сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики потребуется затрат в размере 600 млн руб.

Шесть направлений поддержки

В 2019 г. было предусмотрено шесть направлений поддержки. Фонд содействия инновациям должен был выделить 32 млн руб. на поддержку малых предприятий, осуществляющих НИКОР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в сфере СЦТ. Поддержка должна была осуществляться в форме грантов.

«Российская венчурная компания» (РВК) должна была осуществить поддержку лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ), осуществляющих НИКОР, направленные на развитие СЦТ с последующей передаче разработок компаниям-партнерам для коммерциализации в приоритетных отраслях. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов вузам, научным организациям, частным исследовательским организациями, лабораториям и исследовательским центров. Общий объем поддержки составлял 300 млн руб.

Также РВК должен был поддержать компании-лидеры с целью разработки и коммерциализации отечественных решений на основе СЦТ. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов, общий объем поддержки составлял 250 млн руб.

Фонд «Сколково» должен был заняться поддержкой проектов по внедрению отечественных решений на основе СЦТ с потенциалом дальнейшего отраслевого тиражирования. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов юридическим лица – заказчикам решений на основе СЦТ, внедряющих цифровое решение с целью оптимизации или повышения эффективности своей деятельности. Общий объем поддержки должен был составить 1 млрд руб.