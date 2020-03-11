На поддержку российских разработчиков потратят полтриллиона

На поддержку российских разработчиков потратят полтриллиона3262
Нацпрограмма «Цифровая экономика» предполагает затраты в размере 458 млрд руб. на поддержку развития и разработки цифровых технологий в России. Основные затраты будут связаны с преобразованием приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов.
Сотни миллиардов на поддержку цифровых технологий
CNews изучил обновленную версию федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Документ рассчитан на период до 2023 г. включительно и предполагает затраты в размере 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 176 млрд руб. - внебюджетные источники.
Предыдущая версия этого федпроекта, рассчитанная на период до 2021 г. включительно, предполагала затраты в размере 259 млрд руб. Из этой суммы 89 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 169,6 млрд руб. внебюджетные источники.
Преобразование приоритетных отраслей экономики на основе отечественных решений
В 2019 г. в рамках федпроекта «Цифровые технологии», было выделено семь направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), по каждому из которых были утверждены дорожные карты по их развитию. К числу таковых направлений относятся: беспроводная связь, системы распределенных реестров (включая блокчейн), нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии и компоненты роботехники и сенсорики.
Дальнейшая работу по федпроекту «Цифровые технологии» будет происходить на базе указанных направлений. Больше всего средств, 264,9 млрд руб., будет направлено на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 109,6 млрд руб., внебюджетные источники - 155,2 млрд руб.
|Мероприятия
|Общий объем затрат за 2018-2023 гг.
|Объем затрат из федерального бюджета за 2018-23 гг.
|Объем затрат из внебюджетных источников за 2018-23 гг.
|Общий объем затрат за 2019 г.
|Общий объем затрат за 2020 г.
|Общий объем затрат за 2021 г.
|Общий объем затрат за 2022 г.
|Общий объем затрат за 2023 г.
|Общий объем затрат за 2023 г.
|1
|Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в рамках реализации дорожных карт по направления развития сквозных цифровых технологий
|264 907
|109 633
|155 274
|17 100
|48 600
|89 574
|41 441
|37 211
|30 981
|2
|Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российскихх технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий
|50 524
|36 524
|14 000
|3 000
|2 466
|5 534
|8 000
|8 800
|8 724
|3
|Поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий
|45 184
|45 184
|0
|0
|0
|0
|13 651
|155 000
|16 033
|4
|Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий
|18 800
|18 800
|0
|3 500
|6 000
|9 380
|0
|0
|0
|5
|Поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах РФ в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий
|18 320
|18 320
|0
|3 250
|6 000
|9 070
|0
|0
|0
|6
|Поддержаны проекты по преобразованию проритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования
|12 494
|12 494
|0
|1 710
|3 660
|7 124
|0
|0
|0
|7
|Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий
|12 000
|12 000
|0
|2 000
|2 000
|2 000
|2 000
|2 000
|2 000
|8
|Оказана государственная поддержка программа деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий
|10 865
|10 865
|0
|2 126
|2 768
|5 971
|0
|0
|0
|9
|Обеспечено увеличение инвестиций в проекты по внедрению "сквозных" цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок путем реализации лизинговых сделок
|10 324
|3 000
|7 324
|3 000
|1 500
|15 000
|1 085
|1 528
|1 710
|10
|Поддержаны проекты российских организация по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции
|6 000
|6 000
|0
|0
|0
|0
|2 000
|2 000
|2 000
|11
|Поддержаны проекты российских организация по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции
|6 000
|6 000
|0
|2 000
|2 000
|2 000
|0
|0
|0
|12
|Разработаны методологические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием
|1 226
|886
|340
|293
|235
|246
|46
|165
|240
|13
|Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям сквозных цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов
|809
|809
|0
|111
|120
|119
|84
|175
|200
|14
|Создана и фнукционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реалзиации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы
|690
|690
|0
|200
|200
|200
|30
|30
|30
|15
|Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г) дорожные карты по направления развития сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики
|595
|595
|0
|109
|102
|84
|80
|100
|120
|16
|Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывюащих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров
|64
|64
|0
|14
|10
|10
|10
|10
|10
Источник: CNews Analytics
В дополнению к указанному мероприятию на поддержку компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений для упомянутой выше цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, будет направлено 50,5 млрд руб. Из этой суммы 36,5 млрд руб. выделит федеральный бюджет, внебюджетные источники - 14 млрд руб. Получатели поддержки должны создавать свои продукты преимущественно на основе российских технологий и решении.
Остальные мероприятия, как правило, будут полностью финансироваться из федерального бюджета. На поддержку программы деятельности лидирующих исследовательских центров федеральный бюджет направит 45,2 млрд руб.
18,8 млрд руб. уйдут на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. Еще 12,5 млрд руб. будут направлены на поддержку аналогичных проектов с применением льготного кредитования, а 18,3 млрд руб. - на поддержку такого рода проектов в субъектах федерации
Поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий обойдется в 12 млрд руб. На государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, потребует 10,9 млрд руб.
10,3 млрд руб. будут направлены на обеспечение увеличения инвестиций в проекты по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений, преимущественно на основе отечественных разработок, путем реализации лизинговых сделок.
6 млрд руб. потребуются на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.
Аналогичная сумма потребуется на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции
Цифровая трансформация госкомпаний и отраслей экономики
Разработка методологических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием вместе с обеспечением информационно-аналитического сопровождения и мониторинга реализации данных стратегий обойдется в 1,2 млрд руб.
|Целевые показатели
|Базовое значение
|Дата базового значения
|Значение в 2020 г.
|Значение в 2021 г.
|Значение в 2022 г.
|Значение в 2023 г.
|Значение в 2024 г.
|1
|Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, %
|100
|31 декабря 2019 г.
|125
|150
|200
|250
|300
|2
|Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решеий, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", %
|100
|31 декабря 2019 г.
|120
|150
|190
|220
|250
|3
|Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиями, организациями получишвими поддержку в рамках нациоанльного проекта "Цифровая экономика", %
|100
|31 декабря 2019 г.
|120
|140
|200
|250
|300
Источник: CNews Analytics
Определение потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг потребует затрат в размере 809 млн руб.
690 млн руб потребуется на создание системы информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Разработка и актуализация дорожных по направлениям развития сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики потребуется затрат в размере 600 млн руб.
Шесть направлений поддержки
В 2019 г. было предусмотрено шесть направлений поддержки. Фонд содействия инновациям должен был выделить 32 млн руб. на поддержку малых предприятий, осуществляющих НИКОР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в сфере СЦТ. Поддержка должна была осуществляться в форме грантов.
«Российская венчурная компания» (РВК) должна была осуществить поддержку лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ), осуществляющих НИКОР, направленные на развитие СЦТ с последующей передаче разработок компаниям-партнерам для коммерциализации в приоритетных отраслях. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов вузам, научным организациям, частным исследовательским организациями, лабораториям и исследовательским центров. Общий объем поддержки составлял 300 млн руб.
Также РВК должен был поддержать компании-лидеры с целью разработки и коммерциализации отечественных решений на основе СЦТ. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов, общий объем поддержки составлял 250 млн руб.
Фонд «Сколково» должен был заняться поддержкой проектов по внедрению отечественных решений на основе СЦТ с потенциалом дальнейшего отраслевого тиражирования. Поддержка должна была осуществляться в виде грантов юридическим лица – заказчикам решений на основе СЦТ, внедряющих цифровое решение с целью оптимизации или повышения эффективности своей деятельности. Общий объем поддержки должен был составить 1 млрд руб.