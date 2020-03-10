Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах

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В модельном ряду Intel появились неттопы NUC8i5BEHS и NUC8i3BEHS на базе несуществующих процессоров Core i3-8140U и i5-8260U – упоминаний о них нет на сайте компании. Оба чипа относятся к восьмому поколению, а сами неттопы характеризуются базовыми возможностями и полностью пассивным охлаждением.

Таинственные неттопы

Компания Intel пополнила линейку настольных миникомпьютеров NUC двумя новыми моделями с процессорами, которых официально не существует. Оба чипа на момент анонса ПК не были представлены в модельном ряду Intel.

Новые неттопы Intel относятся к серии Bean Canyon, запущенной в 2018 г., но носят название Bean Canyon Lite, что может намекать на их базовый уровень по отношению к другим представителям линейки. Как пишет портал Fanless Tech, неттоп модели NUC8i3BEHS построен на процессоре Core i3-8140U, тогда как в NUC8i5BEHS используется чип Core i5-8260U. Сроки поступления компьютеров в продажу пока не установлены, но их стоимость известна: младший NUC8i3BEHS оценен компанией в $300 (21,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 марта 2020 г.), а старший NUC8i5BEHS – в $400 (28,8 тыс. руб.).

Возможности процессоров

Процессоры, ставшие основой неттопов Bean Canyon Lite выпускаются по нормам 14-нанометровой технологии, несмотря на то, что Intel еще в августе 2019 г. окончательно освоила 10 нанометров. Согласно маркировке, i3-8140U и i5-8260U относятся к восьмому поколению чипов Core и могут принадлежать к серии Kaby Lake Refresh.

В новинках Intel не предусмотрен полноценный кулер

Следует отметить, что у Intel есть опыт по выпуску неттопов на базе 10-нанометровых чипов. Первый такой NUC, получивший название Home 8, она анонсировала в августе 2018 г. Процессор Core i3-8121U, установленный в нем, стал самым первым 10-нанометровым детищем Intel, выпущенным в период ее подготовки к переходу на новый техпроцесс. В ноябре 2019 г. данная модель неттопа была снята с производства.

Новый процессор Core i3-8140U содержит два вычислительных ядра с частотой от 2,1 до 3,9 ГГц и может обрабатывать до четырех потоков данных одновременно. Core i5-8260U тем временем сочетает четыре ядра (восемь потоков), пиковая частота которых – те же 3,9 ГГц. Базовая тактовая частота, меж тем, существенно ниже – 1,6 ГГц. TDP (уровень тепловыделения) у обоих чипов идентичный – 15 Вт.

Процессоры работают с оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 64 ГБ и поставляются с интегрированной видеокартой Intel UHD 620, что позволяет использовать их в компьютерах, в которых не предусмотрено место под дискретный видеоускоритель. Изображение такая карта способна выводить на три монитора одновременно.

По своим возможностям процессоры схожи с 14-нанометровыми чипами i3-8130U (релиз в I квартале 2018 г.) и i5-8250U (III квартал 2017 г.) линейки Kaby Lake, Оригинальные представители серии Bean Canyon поставляются с 28-ваттными процессорами Intel Core i3-8109U, Core i5-8259U и Core i7-8559U. В каждом из них имеется встроенная видеокарта Intel Iris Plus 655.

Спецификации компьютеров

Оба новых неттопа Intel различаются между собой только наполнением – внешне они идентичны за счет использования одного шасси. В компьютерах не предусмотрено активное охлаждение, что позволяет им работать бесшумно при отсутствии 2,5-дюймового жесткого диска с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, место под который в корпусе есть.

Дефицита интерфейсов у новых Intel NUC точно нет

Вместо винчестера в оба NUC можно установить SSD-накопитель в аналогичном форм-факторе, плюс предусмотрен отдельный слот М.2 под более современные носители информации. Компьютеры позволяют устанавливать две планки оперативной памяти SODIMM DDR4-2400 и располагают набором беспроводных модулей памяти, состоящим из Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. За проводное подключение к сети отвечает адаптер Intel Ethernet I219-V.

Фронтальная панель корпуса новинок Intel вмещает кнопку включения, разъем под акустику или проводную гарнитуру и два порта USB-A 3.1 Gen 2. Сзади, помимо разъема питания и Ethernet, присутствуют еще пара полноразмерных USB 3.1 Gen 2, симметричный USB-C и выход HDMI 2.0a для подключения монитора. На боковой грани есть слот под SD-карты. Компьютеры совместимы с ОС Windows 10.