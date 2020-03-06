«Битрикс24» стал бесплатным

Дистанционная работа как средство против коронавируса

Российский сервис «Битрикс24» для управления бизнесом изменил тарифные условия. Теперь бесплатный тариф с неограниченным количеством пользователей стал доступен компаниям любого размера. Об этом CNews сообщили представители компании-разработчика «1С-Битрикс».

Ранее тариф «Бесплатный» был доступен только небольшим компаниям с числом сотрудников не более 12 человек. Снятие лимита на число сотрудников позволит компаниям перевести сотрудников в режим удаленной работы из дома в условиях распространения коронавируса.

Такое решение по сути является единственным для многих компаний, пытающихся сохранить свой бизнес в сложившихся условиях. Именно такая тенденция характерна для последних двух месяцев работы бизнеса в Китае, отметили в компании.

«Самая эффективная помощь бизнесу с нашей стороны — снять ограничение на количество пользователей в бесплатном тарифе "Битрикс24". Мы надеемся, эти нововведения помогут компаниям снизить убытки, а сотрудникам чувствовать себя в безопасности», — сказал Сергей Рыжиков, генеральный директор «1С-Битрикс».

Глобальный облачный сервис для бизнеса

«Битрикс24» представляет собой комплексный инструментарий для управления бизнесом в режиме «одного окна». Сервис позволяет полностью перенести операционные процессы в онлайн: CRM, задачи, контакт-центр, интернет-магазины, соцсеть компании, мессенджер, бизнес-процессы.

Тарифные планы сервиса «Битрикс24», март 2020 г.

Интерфейс сервиса поддерживает 17 языков, включая английский, немецкий, испанский, португальский, французский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, китайский, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, тайский и хинди. В сервисе также планируется появление арабского языка.

Впервые облачный сервис «Битрикс24» для управления бизнесом был запущен 12 апреля 2012 г. Еще в начала 2016 г., одним из первых, «Битрикс24» был включен в единый реестр отечественного ПО.

В марте 2016 г. CNews сообщил о том, что «1С-Битрикс» в рамках обновления своей стратегии расширила список бесплатных опций сервиса «Битрикс24», оставив ограничение на 12 пользователей лишь на некоторые бизнес-инструменты – такие как CRM, «задачи и проекты», «календари», «Битрикс24.Диск», «учет рабочего времени», «телефония» и «бизнес-процессы». Инструменты для общения в рабочей социальной сети, переписки в мессенджере, звонков по видеосвязи и видеоконференции стали бесплатными для неограниченного числа сотрудников.

Гибкая ценовая политика, по задумке руководства компании, должна была превратить «Битрикс24» в востребованный на рынке сервис, а набор бесплатных функций позволил бы компаниям уйти от разрозненных мессенджеров и соцсетей, используемых сотрудниками для общения.

Вариант настройки пользовательского интерфейса «Битрикс24»

В марте 2016 г. число регистраций в «Битрикс24» перевалило за первый миллион, 21 марта 2019 г. в сервисе зарегистрировалась «Юбилейная» 5-миллионная компания из Великобритании. Через полгода – в октябре 2019 г., в сервисе зарегистрировалась компания из Германии, которая стала 6-миллионным пользователем «Битрикс24».

В сентябре 2019 г. CNews сообщил о том, что партнерская сеть «1С-Битрикс» выросла до более чем 21 тыс. компаний, из которых 3612 компаний внедряли «Битрикс24» и 8635 компаний занимались продажами этого продукта.

Сегодня «Битрикс24» востребован как в компаниях СМБ, так и в крупных корпорациях и муниципальных организациях. Сервис внедрен в метрополитене Стамбула, Еврейском музее Берлина, полиции Сьерра-Леоне, правительстве Мексики, армии Нигерии.

По данным компании, 40% клиентов сервиса представлены компаниями на территории России и стран СНГ, 60% зарегистрированы в других странах. В Индии, Вьетнаме и Индонезии живут более 10% пользователей «Битрикс24».

В России «Битрикс24» используют крупные государственные и частные корпорации, в том числе, «Роснефть», OBI, «Вертолеты России», «Сибур» и Ozon.ru, а также средний и малый бизнес, предприниматели.

Осенью 2019 г. в сервисе появилась новые бесплатные расширенные инструменты маркетинга, такие как коллтрекинг и сквозная аналитика. В феврале 2020 г. функциональность «Битрикс24» была расширена «Базой знаний», которая позволяет оформить рабочую информацию в интерактивные статьи с помощью готовых шаблонов. «База знаний» позволяет компаниям хранить регламенты, правила, документацию, инструкции пользования офисной техникой и ознакомительную литературу для новичков.