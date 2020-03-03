Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

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Компания «Аэродиск» разработала новые системы хранения данных «Восток» на процессорах «Эльбрус 8С». Большая часть их электроники разработана и произведена в России, а программное обеспечение заменено на отечественное на 100%.

СХД для импортозамещения

Российская компания «Аэродиск» выпустила линейку СХД «Восток» на базе отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Представители компании сообщили CNews, что большинство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекплейны и серверные корпуса для СХД произведены на мощностях компании «Норси-транс».

Как сообщают разработчики СХД «Восток», они полностью отказались от использования в этих системах иностранного программного обеспечения. Степень импортозамещения в данном случае 100-процентная.

СХД «Восток» была создана «Консорциумом российских разработчиков СХД», образованным, как писал CNews, в конце февраля 2020 г. В его состав вместе с компанией «Аэродиск» вошли институт программных систем (ИПС) им. А.К. Айламазяна РАН, «Норси-транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также «МЦСТ» – непосредственный разработчик процессоров «Эльбрус».

Новые системы хранения данных «Аэродиска» оптимизированы для импортозамещения

«Аэродиск» и занимается выпуском СХД и систем виртуализации с 2011 г. Разработанное ею программное обеспечение находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи с 2017 г.

Почему именно «Эльбрус 8С»

Генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович сообщил, что при разработке новых СХД «Восток» компания проводила сравнительные тесты производительности версий, основанных на чипах американской Intel и российских «Эльбрусах». «Мы часто сталкиваемся с предубеждением, что производительность процессоров “Эльбрус” пока недостаточна для многих задач. Поэтому мы провели сравнительное тестирование производительности СХД на “Эльбрусе” и на платформе Intel. Оба варианта продемонстрировали схожие параметры производительности – существенной разницы в них нет», – сказал он.

«Эльбрус 8С», основа новых СХД «Аэродиска»

Спецификации процессора «Эльбрус 8С» включают восемь процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» третьего поколения, кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8 х 512 КБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ. Рабочая частота процессора достигает 1,3 ГГц, вычислительная мощность составляет около 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти).

Особенности линейки «Восток»

На момент публикации материала серия «Восток» состояла из четырех моделей СХД, каждая из которых работала на базе созданной компанией «Базальт СПО» операционной системе «Альт». ОС дополнена фирменным ПО «Аэродиск Engine». Для всех моделей предусмотрены модификации с одним и двумя процессорами «Эльбрус 8С» и установкой до 128 ГБ оперативной памяти.

Открывает линейку СХД начального уровня «Аэродиск Восток Б». Она поддерживает подключение до 4 жестких дисков в 3,5-дюймовом корпусе емкостью 16 ТБ каждый. Помимо этого, к ней можно подключить три SATA SSD и 16 miniSAS HD.

Следующей в списке идет базовая СХД «Аэродиск Восток Э12», содержащая до 12 накопителей с возможностью «горячей» замены и поддерживающая полноразмерные сетевые карты. Также в серии присутствует старшая модель общего назначения «Аэродиск Восток Э24». От базовой версии СХД она отличается поддержкой до 24 жестких дисков по 16 ТБ каждый.

Четвертый представитель линейки – это сверхплотная СХД «Аэродиск Восток Э124», ориентированная на хранение больших объемов информации. Как отметили разработчики, ее отличают высокая энергоэффективность и низкая стоимость хранения данных в пересчете на терабайт. В этой СХД могут объединяться до 124 жестких дисков.

Преимущества новых СХД

Как сообщили CNews представители компании «Аэродиск», все без исключения модели систем хранения данных линейки «Восток» поддерживают многоконтроллерные Active-Active исполнения без единых точек отказа, онлайновый Tiering, а также синхронную и асинхронную репликацию и другие функции. По их словам, новые СХД отвечают требованиям, предъявляемым к устройствам класса Enterprise.

В дополнение к этому все системы «Восток» в настоящее время сертифицированы правительственными ведомствами России в лице Минкомсвязи и Минпромторга, а также имеют разрешительные документы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Это означает, что СХД «Восток» подходят под все нормативные требования к импортозамещению систем хранения данных.

Как сообщил CNews Вячеслав Володкович, на текущий момент возможности СХД «Восток » были продемонстрированы двум десяткам заказчиков, среди которых ФСО, Министерство Обороны, НПО «Молния», Росгвардия, «РусГидро» и РЖД. По его словам, розничная цена систем хранения линейки «Восток» примерно равна цене систем хранения на x86-оборудовании, то есть линейки «Аэродиск Engine» N-серии.

Решения конкурентов

В России существуют и другие отечественные CХД на базе процессоров «Эльбрус». Так, входящая в «Консорциум российских разработчиков СХД» компания «Норси-транс» в конце января 2020 г. создала совместное предприятие (СП) с компанией «Элемент», принадлежащей АФК «Система». Новое СП получило название ООО «Яхонт», и оно займется производством СХД «Яхонт-УВМ», собирающихся на российских процессорах «Эльбрус», но не сразу – в течение некоторого времени оно будет работать как проектный офис.

О «Консорциуме российских разработчиков СХД

Консорциум, созданный в феврале 2020 г., будет помогать российским разработчикам радиоэлектронной аппаратуры и ПО совместно с органами государственной власти планировать стратегию научно-технического развития. Также он поможет обмениваться с ними опытом и формировать предложения для государственных заказчиков.

«Идея создать консорциум родилась в процессе разработки систем хранения данных “Аэродиск Восток”, для которой потребовалось тесное сотрудничество между российскими технологическими партнерами. Мы планируем вывести импортозамещение в области аппаратного обеспечения на принципиально новый уровень, чтобы обеспечить государству и бизнесу возможность выбирать конкурентоспособные решения, полностью независимые от зарубежных поставок», – отметил Вячеслав Володкович.

Научно-методическую поддержку работы консорциума взял на себя ИПС им. А.К. Айламазяна РАН. Планы организации на 2021-2024 гг. связаны с появлением процессоров «Эльбрус 16С»: участники альянса планируют перевести на полностью отечественную архитектуру существующее гиперконвергентное решение Аэродиск vAIR, а также систему виртуализации «Аэродиск АИСТ».