Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника

Состав руководителей федеральных проектов по кадрам, цифровым технологиям и цифровому госуправлению в нацпрограмме «Цифровая экономика» претерпел изменения.

Новые руководители цифровых федпроектов

У федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» появились три новых руководителя. Это следует из протокола заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 20 февраля 2020 г., на который ссылается сайт нацпрограммы.

В частности, в документе говорится, что заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова назначена руководителем федпроекта «Кадры для цифровой экономики». На этом посту она заменила замглавы Минэкономразвития Илью Торосова.

Федпроект «Цифровые технологии» возглавил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Ранее руководителем проекта был замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков.

Руководителем Федпроекта «Цифровое государственное управление» стал первый заместитель главы Минкомсвязи Олег Пак. На этом посту он сменил Максима Паршина.

Среди руководителей федпроектов «Цифровой экономики» три назначения

Все три кандидатуры поддержаны главой президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию по предложению руководителя Минкомсвязи Максута Шадаева.

Некоторые факты о чиновниках

Напомним, что Олег Пак стал первым заместителем Максута Шадаева в начале февраля 2020 г. Пак работает на госслужбе весьма давно. С 2005 г. по 2012 г. он трудился в Минэкономразвития, в том числе занимая должность замдиректора департамента госрегулирования в экономике.

В 2012 г. после назначения министром связи Николая Никифорова, он стал его заместителем. В сферу его ответственности входила координация расходов на информатизацию. Чуть позже Пак стал статс-секретарем министерства.

В 2018 г. после того как министром стал Константин Носков, Пак сохранил свою позицию. Считалось, что это связано с тем, что он отвечал за ИКТ-инфраструктуру проходившего в тот период Чемпионата Мира по футболу.

При этом тогда же, в 2018 г. ожидалось, что первым заместителем Носкова станет вышеупомянутый Евгений Кисляков, до той поры являвшийся его заместителем в Аналитическом центре при Правительстве (АЦ). Но Кисляков в итоге стал простым заместителем министра.

Что же касается Максима Паршина, то еще совсем недавно можно было предположить, что Минкомсвязи он покинет — в силу того, что был ставленником Носкова, выступая его заместителем во время работы в АЦ.

В отношении Татьяны Илюшниковой известно, что она кандидат экономических наук. В 1998-2002 гг. работала в компаниях реального сектора. В 2002-2012 гг. — на различных должностях в Минэке. Затем в 2012-2020 гг. была референтом, заместителем начальника экспертного управления Администрации Президента. Назначение заместителем министра экономического развития получила 11 февраля 2020 г.

Смещенный ей с руководства федпроекта Илья Торосов — также кандидат экономических наук. Долгие годы он работал в различных банках и финансовых группах. Назначение заместителем министра экономического развития получил 12 марта 2018 г.