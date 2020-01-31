Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»

Победителем двухмиллиардного аукциона на поставку в РЖД серверов выиграла компания «Талмер», чей владелец также является хозяином «ИКС холдинга», в активе которого компания Yadro, считающаяся производителем серверов и СХД под «закон Яровой».

Серверы для РЖД

Как выяснил CNews, масштабную поставку серверного оборудования с его последующей инсталяцией в РЖД осуществит компания «Талмер», через фирму «Форпост» на 97% принадлежащая предпринимателю Антону Черепенникову, владельцу и гендиректору «ИКС холдинга».

Об этом свидетельствуют итоги соответствующего аукциона РЖД с начальной максимальной ценой контракта в 2,14 млрд руб. Процедура была запущена 25 декабря 2019 г. По данным опубликованного 31 января 2020 г. протокола тендерной комиссии, в торгах, кроме «Талмера» приняла участие еще одна компания, чье имя в документе не приводится. Ценовое предложение победителя составило 2,11 млрд руб. — снижение от базовой цены лота на 1,3%.

В техзадании конкретные вендоры закупаемого оборудования прописаны не были. По отдельным техническим характеристикам (например, частоте работы чипов) можно было только сделать вывод, что строиться они будут за зарубежных процессорах.

На момент публикации в РЖД не смогли ответить на вопрос CNews, оборудование каких производителей предложил в своей заявке «Талмер».

Серверы за 2 миллиарда в РЖД поставит компания владельца бренда Yadro

Отметим, что в начале 2019 г. под управление «ИКС холдинга» Черепенникова перешла компания Yadro, занимающаяся разработкой и производством серверов и систем хранения данных, в том числе для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку.

В РЖД уже есть опыт использования вычислительной техники под этой маркой. В частности, в конце июня 2019 г. компания закупилась серверами Yadro у «Красткома» на сумму свыше 1,5 млрд руб., прописав название бренда в документах соответствующего конкурса в явном виде.

Что именно закупает РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, РЖД требуется 49 серверов пяти типов — 15 одного, 30 второго, четыре третьего и по одному пятого и четвертого. Первый тип подразумевает использование двух 18-ядерных процессоров с частотой 3,7 ГГц. В нем должна быть использована кэш-память третьего уровня суммарным объемом в 200 МБ, оперативная память на 1500 ГБ, с частотой 2600 МГц, четыре накопителя на 300 ГБ каждый.

Второй тип подразумевает использование четырех 40-ядерных процессоров с частотой 3,8 ГГц. В нем должна быть использована кэш-память четвертого уровня суммарным объемом в 496 МБ, оперативная память на 4096 ГБ, восемь накопителей на 250 ГБ каждый.

Третий тип подразумевает использование четырех 40-ядерных процессоров с частотой 2,92 ГГц. В нем должна быть использована оперативная память на 8 ТБ, восемь накопителей на 900 ГБ каждый. Четвертый тип подразумевает использование 16 170-ядерных процессоров с частотой 3,7 ГГц. В нем должна быть использована оперативная память на 8 ТБ, 15 накопителей на 780 ГБ каждый. Пятый тип также подразумевает использование 16 170-ядерных процессоров с частотой 3,7 ГГц. В нем также должна быть использована оперативная память на 8 ТБ, 15 накопителей на 780 ГБ каждый.

Указанная техника будет распределена между Главным вычислительным центром РЖД в Москве, Московским информационно-вычислительным центром РЖД, а также Екатеринбургским информационно-вычислительным центром РЖД.

Несколько фактов о «Талмере» и Черепенникове

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Талмер» было зарегистрировано в Москве 5 февраля 2014 г. По информации «Контур.фокус», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 17,8 млрд руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 672%. Чистая прибыль организации при этом составила 2,4 млрд руб.

В отношении Антона Черепенникова общеизвестным является факт общности его бизнес-интересов с интересами Алишера Усманова, который в том числе выступает владельцем «Мегафона» и Mail.ru Group. В контексте этого стоит отметить, что «Талмер» считается компанией, которая выполняет функции закупочного альянса для «Мегафона», Mail.ru Group и холдинга «Металлинвест» (также принадлежит Усманову).

Как ранее отмечал CNews, пути Черепенникова и Усманова неоднократно пересекались. Исторически первым активом Черепенникова был киберспортивный холдинг Esforce (его частью является команда Virtus.pro). В 2015 г. USM Усманова инвестировал в него $100 млн. В 2018 г. данный холдинг был приобретен Mail.ru Group, совладельцами которого являются USM и «Мегафон». Также USM выкупал у Черепенникова разработчика ПО «Джи эс эй груп». А «ИКС холдинг», со своей стороны, приобрел у USM компанию «Петер-сервис».

В 2017 г. «Мегафон» приобрел у Черепенникова 12,5% акций вышеупомянутой компании «Форпост» за $3,1 млн. «Форпост» — холдинговой структурой для «Талмер». В начале 2019 г. Черепенников через «ИКС холлдинг» выкупил обратно у «Мегафона» долю в «Форпост». Кроме того, «Форпост» выкупил у «Мегафона» ИТ-компанию «Кометрика», созданную для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей. Сумма обеих сделок составила 270 млн руб.

Также в 2018 г. «Мегафон» приобрел у системного интегратора «Техносерв» компанию УК «Техноинвестпроект», реализующую проекты в области «безопасного города». Позднее данная компания была переименована в «Коркласс» и перепродана Черепенникову за 640 млн руб.

«ИКС холдинг» и «Мегафон» пересекаются и в области кадров. Член совета директоров «Мегафона» и бывший замгендиректора оператора Анна Серебряникова возглавляет совет директоров «Форпоста». А бывший директор по правовым вопросам и связям с госорганами «Мегафона» Дмитрий Петров возглавляет «Кометрику».

В середине декабря 2019 г. стало известно, что «Мегафон», по неофициальной информации, может объединиться с «ИКС холдингом», в результате чего может появиться суперкомпания с активами в области связи и ИТ.