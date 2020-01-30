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Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России

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Исследовательская группа CNews Analytics начинает подготовку главного рейтинга года «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Результаты исследования будут опубликованы в рамках ежегодного обзора «Рынок ИТ: Итоги 2019».

CNews Analytics начинает сбор данных для ежегодного рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Рейтинг и агрегированные данные по исследованию будут опубликованы в рамках аналитического обзора «Рынок ИТ: Итоги 2019».

Традиционно в проекте участвуют крупнейшие российские ИТ-компании — интеграторы, дистрибьюторы, разработчики ПО, производители компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Игроки рынка ранжируются по финансовым показателям (объем выручки за период — для рейтинга CNews100, показатели роста по отношению к предыдущему году — для рейтинга CNewsFast). Также готовится рейтинг отечественных разработчиков, собираются данные о лидерах в различных сегментах российского ИТ-рынка.

Заполнить анкету для участия в рейтинге можно здесь.

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Фото: ru.depositphotos.com
CNews Analytics начинает сбор данных для ежегодного рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России»

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам рейтинга 2018 г. составила p1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2% в рублях и 3,7% в долларах. Лидерами предыдущего рейтинга стали НКК (выручка в 2018 г. — p207 948 225 тыс.), «Ланит» (p164 241 330 тыс.), Epam (p115 255 716 тыс.), Softline (p94 820 000 тыс.) и «1С» (p51 400 000 тыс.).

Быстрее всего в 2018 г. росли компании «Талмер» (+649%), «ХайТэк» (+171%) и «Эвотор» (+157%). Входной порог в рейтинг 2018 г. составил p1 035 млн (годом ранее — p734 млн).

Мы приглашаем к участию всех игроков отечественного рынка ИТ. Заполненную анкету необходимо предоставить до 26 февраля 2020 г. Ознакомиться с предыдущими рейтингами можно здесь.

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