Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» 13 февраля 2020 г.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
Основные вопросы конференции:
Российский рынок облачных услуг
- Консолидация неизбежна: кто будет править рынком?
- Уничтожит ли консолидация конкуренцию на рынке облачных услуг?
- Законодательство как драйвер развития рынка облачных услуг?
- Как не ИТ-игрокам выйти на рынок облачных сервисов?
- Нишевые облачные сервисы: как пробиться на конкурентный рынок?
Технологии
- Публичные облака для бизнеса: замена собственной инфраструктуры или расширение ИТ-периметра?
- PaaS как инструмент для внедрения интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных;
- Цифровизация без облака - возможна или нет?
- Какие сервисы выбирает корпоративный сегмент?
- Разработка в облаке: как настроить гибкую среду для пилотирования продуктов?
Перспективы и тренды
- На полном доверии: остались ли у бизнеса сомнения в надежности облачных сервисов?
- Рост вычислительных мощностей определяет распространение граничных вычислений;
- Когда операторы публичных облаков перейдут к распределенной модели?
- Международные сервисы: конкуренты или партнеры?
- Стратегия Cloud Only: как построить полностью цифровой бизнес.
Подтвердили свое участие на данный момент:
Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Дмитрий Готовченков, начальник управления решений ЦОД, X5 Retail Group;
Анатолий Седов, старший менеджер по технологической инфраструктуре, Mary Kay Europe ;
Константин Быстров, ИТ-директор, Filuet group;
Алексей Рожков, руководитель инфраструктурных проектов, «Шенкер»;
Николай Галкин, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, «Itella Россия» ;
Валерий Марушев, начальник Управления архитектуры и стандартизации инфраструктуры, ВТБ ;
Сергей Путин, ИТ-директор, «Росводоканал»;
Егор Юдин, директор по развитию бизнеса направления сервисов для бизнеса, Mail.ru;
Дмитрий Родионов, менеджер по развитию бизнеса, Selectel;
Представитель компании SberCloud.
Приглашены для выступления:
Дмитрий Яризов, начальник отдела информационных технологий Департамент контроллинга и автоматизации, «Мир детства»;
Родион Подкопаев, руководитель ИТ, «Биглион»;
Арсен Сазандрашвили, руководитель службы поддержки «Доброфлота»;
Николай Апасов, директор по инфраструктуре, «АльфаСтрахование»;
Сергей Дьяченко, руководитель управления администрирования информационных систем, «М.Видео»;
Игорь Балакшев, главный эксперт управления развития инфраструктуры ИТ и связи, «СИБУР Холдинг»;
Дмитрий Лыжин, начальник управления инфраструктуры ИТ, Pony Express;
Игорь Чечулин, руководитель отдела автоматизации, «Нестле-Россия»;
Константин Пешехонов, директор по информационным технологиям, Hoff;
Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, банк «Зенит»;
Андрей Трушкин, руководитель центра инноваций и перспективных технологий, Промсвязьбанк;
Денис Богданов, директор по информационным технологиям, «Газпромбанк Лизинг»;
Алексей Скогорев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре, банк «Уралсиб»;
Антон Прямиков, директор по информационным технологиям, Байкалинвестбанк;
Игорь Низовцев, руководитель службы ИТ по региону Восточная Европа, REHAU;
Иван Стыщенко, руководитель департамента информационных технологий, «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Кирилл Дубчак, заместитель Генерального директора по ИТ и цифровой трансформации, ТПХ «Русклимат».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралева.