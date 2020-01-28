Примеры использования объектных хранилищ

Существует несколько различных типов облачных хранилищ: блочные (диски), файловые, объектные и СУБД. Нельзя сказать, что какой-то из видов хуже или лучше, все зависит от целей и решаемых задач при помощи хранилища. В этой статье мы представим обзор примеров использования объектных хранилищ. Выбрать провайдера объектных хранилищ и найти нужный тариф можно в ИТ-маркетплейсе Market.CNews.

Особенности объектных хранилищ

В объектных хранилищах находятся не просто обычные файлы. Правильнее сказать, что там хранятся объекты, к которым были добавлены метаданные, которые несут в себе содержание этого файла. Так, например, если в хранилище содержатся фотографии, то их метаданные могут содержать такую информацию, как дата и время съемки, сведения об объектах на снимках, данные о месте съемки. Благодаря существованию метаданных поиск необходимых данных в хранилище осуществляется достаточно быстро.

Примеры использования

Для более полного понимания, как можно использовать объектное хранилище рассмотрим несколько примеров их использования.

Хранение архивов согласно нормативам

Любая деятельность юридических лиц сопровождается большим количеством различной документации, которую, согласно законодательству, необходимо хранить на протяжении достаточно длительного времени: обычно это минимум 5 лет (например, для бухгалтерских документов), а некоторые документы хранятся все время существования юридического лица. Это касается не только бумажных экземпляров, но и их цифровых копий. Для хранения таких архивов идеально подходит объектное хранилище с холодным хранением (когда к данным обращаются редко).

Фото: ru.depositphotos.com В объектных хранилищах хранятся объекты, к которым были добавлены метаданные, несущие в себе содержание файлов

Резервирование

В любой корпоративной системе производится резервирование различных родов данных – от операционных систем и различных файлов, до виртуальных машин. Для обеспечения высокой эффективности резервирования рекомендуется организовывать хранение так, чтобы имелось три копии объекта, две из которых хранятся на двух разных физических носителях, а третий за пределами организации на любом удобном носителе, которым вполне может являться объектное хранилище.

Быстрое восстановление систем

Из предыдущего примера, где мы рассмотрели возможность хранения резервных копий в объектном хранилище, можно выделить основное преимущество такого способа хранения – это быстрый доступ к резервной копии, что обеспечивает высокую скорость восстановления систем и файлов.

Хранение несортированных данных

Бывают ситуации, когда необходимо выгрузить на какое-то время большие файлы, которые в дальнейшем предстоит обработать (например, видео-фильм, или длительная аудио-запись, логи различных программ и т.д.). Объектное хранилище позволит разместить объекты любого размера и обеспечит как длительное хранение, так и быстрый доступ к ним при необходимости.

Хранение входящих файлов больших размеров

Примером поступления файлов больших размеров можно назвать видео с систем наблюдения или записи телефонных разговоров сотрудников колл-центра. Как правило, к таким объектам обращаются кране редко и чем дольше они хранятся, тем больше снижается вероятность, что к ним когда-нибудь обратятся. Объектное хранилище может выступить удобным и недорогим местом промежуточного хранения таких данных, обеспечивающим при необходимости быстрый доступ к ним. Когда вероятность обращения к таким объектам будет крайне низкой, их можно перенести на другой, более дешевый носитель, например, записать на магнитную ленту, но это уже будет архивных вариант хранения, не самый удобный для быстрого доступа к файлам.

Хранение большого количества изображений

В данном случае речь идет не только о фотографиях. Это может быть различная графика, которая используется, например, веб-дизайнерами, СМИ, для создания полиграфической продукции, рекламы и различного визуального контента.

Главными преимуществами такого хранения изображений является возможность хранения практически неограниченного объема данных, легкая организация классификации объектов благодаря метаданным и как следствие быстрый и удобный поиск.

Хранение объемных рабочих материалов

В хранении нуждаются не только готовые файлы и материалы, но и их исходники и множество версий, частей, кадров, дублей и т.д. К примеру, при производстве музыки студии хранят огромный массив исходников и частей записанных композиций, а для монтажа фильма требуется хранение в несколько раз большего объема видеоматериалов, чем сам фильм. Работа с такими данными должна быть удобной, поиск легким, а извлечение файлов быстрым, что и обеспечивает объектное хранилище.

Цифровые библиотеки

Удобство использования цифровых версий документов создало тенденцию активного оцифровывания различных публичных документов, книг, журналов, не только создаваемых в настоящее время, но и достаточно старых, архивных экземпляров (например, первые выпуски газет, старинные книги и документы). Относительно корпоративной среды очень распространен сценарий перевода архивов в цифровой формат.

Заключение

В статье приведены лишь несколько примеров использования объектного хранилища, но это далеко не исчерпывающий список. Область применения таких хранилищ весьма обширная, так как потребность в надежном хранении файлов и данных возникает достаточно часто и при этом в отличие от некоторых других способов хранения объектное хранилище выделяется тем, что вмещает практически любой массив данных, а так же обеспечивают организацию эффективного, удобного и быстрого поиска.