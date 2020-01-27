Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля
11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».
11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».
Цифровизация бизнеса влечет за собой автоматизацию большого числа бизнес-процессов, как ключевых, так и вспомогательных. И эта тенденция становится определяющим фактором на рынке BPM-решений. Системы автоматизации бизнес-процессов охватывают не только корпоративный сегмент, но постепенно проникают в средний бизнес, находят применение в госструктурах. Большое влияние на рост рынка BPM оказывает и растущая популярность процессного подхода, сквозного управления бизнесом. О том, какие тренды определят развитие рынка BPM в ближайшие годы и как трансформируется функциональность, обсудят в ходе конференции эксперты отрасли.
Рынок BPM в России сегодня и завтра
- Стратегия и тактика автоматизации бизнес-процессов.
- Как госсектор переходит на интеллектуальное управление бизнес-процессами?
- BPM-инструменты для среднего бизнеса: особенности внедрения и перспективы развития.
- Как процессный подход меняет стратегию цифровой трансформации бизнеса?
- Почему интеллектуальное управление процессами становится основой цифровой трансформации?
Управления бизнес-процессами как основа цифровизации предприятия
- Как и зачем оценивать готовность предприятия к внедрению BPM-решений?
- Какие компетенции необходимы для перехода к интеллектуальному управлению процессами?
- Меняем все: какие организационные преобразования ждут компанию при внедрении BPM-инструментов?
- Место BPM в адаптивном кейс-менеджменте.
Роботы и искусственный интеллект
- BPM, RPA, IPA - что дальше? Разбираемся в инструментах и прогнозируем будущее.
- IPA: как научить робота имитировать человеческий интеллект.
- Какие перемены на кадровом рынке влечет массовая роботизация?
Цифровое предприятие: опыт использования BPM-систем
- Когда BPM заменят CRM?
- Как интегрировать данные в процесс принятия решений с помощью BPM?
- BPM как инструмент оптимизации процессов.
С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ:
Алексей Трефилов, директор, ELMA;
Андрей Холинов, генеральный директор, K2;
Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам, «КСК технологии»;
Анатолий Белайчук, BPM-евангелист, Comindware;
Владимир Дёмкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий, AB InBev Efes;
Иван Стыщенко, руководитель департамента информационных технологий, «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Максим Тарасов, руководитель направления по развитию портальных решений, «Норникель»;
Ольга Рогозина, руководитель аналитического департамента, Московский кредитный банк;
Светлана Чаплинская, заместитель начальника управления автоматизации внутрибанковских процессов, банк «ФК Открытие»;
Олеся Смирнова, начальник управления технологий сквозных процессов, «Росгосстрах»;
Александра Невмержицкая, директор управления цифровизации операционных процессов, «Росгосстрах»;
Сергей Волков, директор управления бизнес-архитектуры, «Росгосстрах»;
Представитель компании «Эффективные решения».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.