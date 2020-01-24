В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов

В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов3850
Потребность в ИТ-специалистах растет
Потребность в ИТ-специалистах в России постоянно растет и опережает рынок труда в целом. Несмотря на то, что по итогам первого полугодия 2019 г. спрос на них неожиданно просел на 18% относительно аналогичного периода прошлого года, уже в IV квартале потребность в ИТ-профессионалах снова выросла и в декабре 2019 г. увеличилась на 18% по сравнению с декабрем 2018 г. Такие сведения приводятся в исследовании, подготовленном экспертами рекрутинговой платформы Headhunter.
Согласно данным Headhunter, за последние два года на 234% вырос спрос на специалистов в сфере данных (Data Science). Востребованность специалистов по большим данным (Big Data) увеличилась на 89%, машинному обучению (Machine Learning) – на 55%, блокчейну (Blockchain) – на 16%.
Профессионалы в перечисленных выше областях могут претендовать на самые высокие зарплаты в отрасли. Экспертам по машинному обучению работодатели готовы платить в среднем 172 тыс. руб. в месяц. Аналитики данных (Data Analyst) и специалисты по данным могут рассчитывать на 110 тыс. руб. и 130 тыс. руб. в месяц соответственно. Специалистам по блокчейну заплатят в среднем 127 тыс. руб.
|Вакансия
|Средняя заработная плата по России (тыс. руб.)
|Специалист по машинному обучению (Machine Learning Specialist)
|172
|Специалист по данным (Data Scientist)
|130
|Специалист по блокчейну (Blockchain Specialist)
|127
|Аналитик данных (Data Analyst)
|110
Источник: Headhunter
Рассматривая самые привлекательные профобласти, аналитики выделяет разработку ПО (93,5 тыс. руб.), администрирование баз данных (78,2 тыс. руб.) и ИТ-консалтинг (77,3 тыс. руб.).
Сколько зарабатывает молодежь
Молодых специалистов наиболее привлекательная заработная плата ожидает также в сфере ИТ. По данным Headhunter, в 2019 г. начинающие «айтишники» могли претендовать на зарплату в размере от 70 тыс. руб., в то время как средний уровень заработной платы для молодых соискателей в других отраслях заметно меньше – около 50 тыс. руб.
Самые низкий уровень заработных плат эксперты службы исследований Headhunter отмечают в сфере бухгалтерского и налогового учета (37 тыс. руб.), административной поддержке (39 тыс. руб.) и развитии бизнеса (40 тыс. руб.).
В Москве самая высокая зарплата для молодых специалистов ожидает разработчиков ПО – работодатели готовы предложить им до 69 тыс. рублей в месяц. Другими прибыльными вакансиями являются специалисты в сфере эксплуатации информационных систем (68 тыс. руб.), а также дизайнеры, иллюстраторы и верстальщики (59 тыс. руб.).
Заработная плата в регионах значительно отличается от оклада в Москве. Наименьшее отставание от столичного уровня зарплат начинающего специалиста зафиксировано в Санкт-Петербурге (меньше на 18%), Мурманской (меньше на 30%) и Московской областях (меньше на 31%). Разница между зарплатами в Москве и Иркутской области составляет 44%.
Кадры в ИТ и государство
В конце 2018 г. власти в лице первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко призвали российских айтишников начать работать на государство. Правительство хотело более активного участия ИТ-компаний и представителей ИТ-индустрии в программах обучения и кадрового отбора.
Кириенко тогда высказал мысль, что главным капиталом ИТ-отрасли в России является не аппаратура или линии связи, а кадры, благодаря которым страна и входит в число лидеров по ИТ. В 2018 г. в государственные вузы на ИТ-специальности поступило более 120 тыс. абитуриентов. При этом количество бюджетных мест для специалистов в этой сфере в государственных вузах, по его словам, постоянно увеличивается. Власти намерены потратить более 100 млрд руб. на программу подготовки кадров для цифровой экономики. Часть средств пойдет на подготовку состоявшихся специалистов в сфере ИТ, еще часть – на обучение школьников и студентов.
В комитете Госдумы по образованию и науке ранее отмечали, что для реализации программы «Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то время их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь соответствующую среду.
В июне 2019 г. CNews сообщал о том, что исследователи компаний Boston Consulting Group и The Network поставили Россию на 25 место в рейтинге стран мира по привлекательности для экспертов в сфере ИТ. Всего в исследовании было рассмотрено 180 стран.
Несколько слов о Headhunter
Рекрутинговый сервис Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. К концу 2000-х сервис оказался под контролем фонда DST, переименованного впоследствии в Mail.ru Group. В 2016 г. Mail.ru Group продала Headhunter за 10 млрд руб.
Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.
Клиентами компании являются порядка 250 тыс. компаний. База кандидатов Headhunter содержит 43 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 560 тыс. Ежемесячная аудитория Headhunter составляет 58,8 млн пользователей по состоянию на март 2019 г.
В мае 2019 г. Headhunter провел первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq, в ходе которого стоимость компании составила $675 млн.
В октябе 2019 г. CNews сообщал о том, что Headhunter избавился от своей украинской «дочки», продав ее за символическую цену 2,6 млн руб. В то же время прибалтийские операции компании были проданы за значительно большую сумму – 797 млн руб.