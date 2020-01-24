Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei

Известный эксперт российского рынка СПО Владимир Рубанов оставил руководящий пост в «Росплатформе» и перешел на работу в Huawei. Его членство в Экспертном совете по российскому ПО пока под вопросом.

Назначение в Huawei

Как и прогнозировал CNews в начале ноября 2019 г., член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huawei. Официальное объявление об этом распространил российский офис китайского гиганта.

На новом месте Рубанов был назначен на должность главного технического директора по разработке ПО и директора лаборатории операционных систем Huawei R&D в России.

В разговоре с CNews Рубанов сообщил, что «Росплатформу» он покинул еще 31 декабря 2019 г. По его словам, развитием бренда «Росплатформы» и масштабированием ее успешных проектов теперь займется новый менеджмент, который, по данным CNews, еще не утвержден. При этом Рубанов заверяет, что в 2019 г. «Росплатформа» надежно встала на ноги, завершив год рекордными показателями выручки и прибыли.

Что же касается членства в Экспертном совете по российскому ПО при Минкомсвязи, то в отношении этого вопроса у Рубанова ясности пока нет. «Жду ответа министерства, — говорит он. — Экспертный совет включает профессионалов в технике, я им остаюсь, так же как и гражданином страны. Более того я к продажам или развитию бизнеса Huawei отношения не имею. Чисто R&D. Поэтому конфликта интересов нет».



Владимир Рубанов стал директором по разработке ПО и директором лаборатории операционных систем Huawei R&D в России

Напомним, совет проводит оценку заявок правообладателей софта на включение их продуктов в Реестр отечественного программного обеспечения. Собранные в этом реестре программы с 1 января 2016 г. имеют приоритет для использования госорганами — именно этому ПО чиновники должны отдавать предпочтение при осуществлении соответствующих госзакупок.

Обязанности в Huawei

В Huawei Рубанов будет координировать разработку ПО в российских научно-исследовательских центрах Huawei, развивать совместные разработки с российскими университетами, научными коллективами и индустриальными партнерами. Важным направлением его работы станут международные проекты с открытым кодом, указывают в Huawei.

На сегодняшний день, научно-исследовательские центры Huawei функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, вместе образуя так называемый Российский научно-исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI). На начало 2020 г. число штатных сотрудников RRI составляет порядка 800 человек с планом увеличения до 1,5-2 тыс. в ближайшие годы. Главными приоритетами для R&D-подразделения компании в России заявлены инвестиции в развитие научно-образовательной экосистемы, увеличение кадрового потенциала в сфере высоких технологий, создание условий для передовых научных исследований и разработок, а также синхронизация фундаментальной науки с реальными отраслевыми потребностями.

«Мы рады, что Владимир присоединился к нашей команде. Он будет способствовать построению взаимовыгодного сотрудничества с российскими организациями и талантами в области фундаментальных исследований и разработки наукоемких платформенных технологий для создания полностью подключенного интеллектуального мира и улучшения жизни людей. Мы планируем открыть площадку «умных вычислений» для поддержки российских ученых в их передовых исследованиях, а также продолжить вносить вклад в подготовку российских профессионалов мирового уровня, предоставляя им возможность еще будучи студентами разрабатывать передовые технологии и продукты в лабораториях Huawei», — отметил Люй Жуй, директор Московского исследовательского центра Huawei.

Трудовая биография Владимира Рубанова

Как ранее писал CNews, Владимир Рубанов родился в 1977 г. В 2000 г. он с отличием закончил Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет управления и прикладной математики. Защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. Имеет ученое звание доцента по ИТ-специальности.

В начале карьеры он руководил подразделением Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), где отвечал за международное сотрудничество и совместные коммерческие проекты с такими компаниями как Google, IBM, Intel, Linux Foundation, Microsoft, NEC, Nokia, Raiffeisen Bank, VIA Technologies и др.

Рубанов стоял у истоков создания международного Центра верификации Linux, где был создан самый большой в мире комплекс автоматической проверки качества и совместимости операционных систем. В рамках этих проектов привлек десятки миллионов долларов на развитие отечественных элитарных кадров и технологий.

В 2011 г. в должности вице-президента он возглавил R&D (коллектив свыше 120 инженеров) в компании РОСА («Российские операционные системы») — отечественного разработчика системного ПО. В дальнейшем он занимал должности генерального конструктора (CTO), генерального директора и президента РОСА. В рамках проекта Минкомсвязи руководил отраслевым консорциумом по разработке прототипов компонентов Национальной программной платформы. Обеспечил победу компании в экспертном отборе в рамках Плана импортозамещения программного обеспечения по направлению «Операционные системы».

В 2015 г. он перешел на должность вице-президента в Virtuozzo (Parallels Holding), где отвечал за развитие продуктов серверной виртуализации и хранения данных. До последнего времени руководил ключевым партнером Virtuozzo в России — компанией «Росплатформа».

Рубанов член профильных рабочих групп и экспертных советов при Правительстве, Минкомсвязи Совете при Президенте России по науке и образованию, Госдуме, Совете Федерации, международном консорциуме Linux Foundation. Выступает ответственным секретарем подкомитета по стандартизации языков программирования и системных программных интерфейсов в ISO/IEC (ТК22). Член правления ассоциаций «Руссофт» и АП КИТ.