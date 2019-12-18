«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт

К неиссякающему потоку проблем компании «Т-платформы», чей основатель и гендиректор находится под стражей, добавилось масштабное сокращение штата. Организации не хватает денег не только на зарплаты, но и, возможно, даже на поддержку корпоративного сайта.

Пассивность ВЭБа и массовые увольнения

Как стало известно CNews, суперкомпьютерная компания «Т-платформы» на фоне своих многочисленных проблем с госорганами оказалась неспособной сохранить рабочий коллектив. Массовый исход сотрудников редакции подтвердили два источника на рынке. Один из них оценил масштабы увольнений последнего времени в 80% от исходного размера штата «или больше».

При этом среднесписочная численность сотрудников компании в 2018 г. по данным отчетности, представленной ею в ФНС, составляла 156 человек.

Бедственная ситуация в организации косвенно подтверждается фактом отключения ее корпоративного сайта. В частности 18 декабря 2019 г. посетителей ресурса встречало объявление «Внимание! Аккаунт отключен администратором сервера». В технических разъяснениях указывается, что такая надпись как правило появляется, когда хостинг-провайдер перестает обслуживать сайт за неуплату сервиса.

Пресс-служба «Т-платформ» описала CNews ситуацию с исходом сотрудников уклончиво. «В связи с арестом основного акционера и генерального директора группы компаний «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, а также ввиду отсутствия поддерживающих мер от второго акционера компании ВЭБ.РФ, в «Т-платформах» наблюдались задержки заработной платы. Как следствие часть сотрудников уволилась, — гласит сообщение организации. — Менеджментом были предприняты все меры по обеспечению взаиморасчетов с работниками». На уточняющий вопрос CNews о масштабах этих увольнений в компании не ответили в течение двух рабочих дней.

В «Т-платформах» массовые увольнения из-за задержек зарплат

По последним публичным официальным данным от 30 июня 2017 г., ВЭБ (Внешэкономбанку) принадлежит 25% в уставном капитале компании, а Опанасенко — 75%. Пресс-служба ВЭБа прокомментировать CNews ситуацию с увольнениями в «Т-платформах» и заявления о том, что банк не поддерживает компанию, не смогли также в течение двух рабочих дней.

Отметим , что, как выяснил CNews, на днях «Т-платформы» проиграли по иску компании «Нетвэлл» о взыскании долгов с процентами и теперь должны будут выплатить ей свыше $1,3 млн (более 80 млн руб.).

Проблемы «Т-платформ»

Всеволода Опанасенко, как ранее сообщал CNews, арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

Изначально Всеволод Опанасенко был арестован на два месяца, однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Московский городской суд в очередной раз продлил срок ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октября 2019 г. А затем Басманный суд Москвы оставил Опанасенко за решеткой до 25 января 2020 г.

Незадолго до последних судебных слушаний стало известно, что уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Владимира Путина проверить законность и обоснованность заведения уголовного дела против Опанасенко. Какого-либо эффекта это не возымело.

Кроме того, в середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» оказались под угрозой банкротства. Обанкротить ее решила Федеральная налоговая служба (ФНС), обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд еще в конце августа 2019 г. 16 сентября 2019 г. суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Ближайшее заседание по делу, по данным CNews, намечено на конец января 2020 г.

В завершении описания набора проблем организации добавим, что 16 декабря 2019 г. в ее офисе прошли обыски МВД и налоговой инспекции с выемкой документов и изучением данных на компьютерах.