В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»

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Компания IBS стала предметом внимания правоохранительных органов. По данным CNews в офисе компании были проведены обыски силами Главного следственного управления МВД по Москве. Предположительно в отношении сотрудников IBS было возбуждено уголовное дело, связанное с проектами компании по заказу «Уралвагонзавода».

Обыски в IBS

Как стало известно CNews, в столичном офисе одного из крупнейших российских интеграторов IBS 17 декабря 2019 г. правоохранительными органами были осуществлены обыски, связанные с деятельностью компании. Об этом CNews сообщили два источника — на рынке и в самой организации.

Следственные действия проводили сотрудники Главного следственного управления МВД по Москве. Уголовное дело было возбуждено по статье 159 часть 4 УК России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (на сумму свыше 1 млн руб.). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Как полагает источник CNews, вероятнее всего на данном этапе речь идет о правонарушениях «неустановленного круга лиц». По его данным, дело связано с коммерческими отношениями IBS и Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского. Это профильное входящее в контур управления «Ростеха» предприятие двойного назначения производит не только вагоны, но и военную технику, например боевые танки Т-90 и Т-14.

Пресс-служба IBS воздержалась от комментариев.

Конфликт IBS и «Уралвагонзавода»

Напомним, IBS и «Уралвагонзавод» связывают давние отношения, ставшие проблемными. В частности, в декабре 2017 г. CNews писал, что «дочка» «Ростеха» проиграла по иску интегратора в лице ООО «ИБС экспертиза» на 58 млн руб., и ей придется рассчитаться по долгам за годичное обслуживание немецкой ИТ-системы SAP ERP.

В IBS прошли обыски по уголовному делу

В картотеке судебных решений можно найти сведения еще о 14 исках IBS к предприятию, датированных 2015-2017 гг.

В конце июля 2018 г. предприятие решило не оставаться в долгу и в свою очередь подало к интегратору иск на 106,9 млн руб. Претензии «Уралвагонзавода» также касались договоров с IBS за период с 2013 по 2017 гг. — на сопровождение эксплуатации бизнес-приложений и техническую поддержку программного обеспечения на платформе SAP.

После затяжного разбирательства 27 ноября 2019 г. «Уралвагонзаводу» в удовлетворении требований было полностью отказано. Полный текст решения был опубликован 13 декабря 2019 г.