В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы

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МВД и налоговая инспекция проводят обыск в офисе компании «Т-платформы». Мероприятие напрямую связано с арестом основателя компании Всеволода Опанасенко в марте 2019 г., которого должны были освободит из-под стражи в октябре 2019 г. Тем не менее, срок ареста был продлен до конца января 2020 г.



Нежданные гости

В офисе российской компании «Т-платформы» проходит обыск с выемкой документов. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Следователи, проводящие обыск, интересуются не только документацией компании, но также информацией, хранящейся на используемых в компании компьютерах. Что конкретно они ищут, на момент публикации материала известно не было, но источник ТАСС уточнил, что в обыске принимают участие в общей сложности шесть сотрудников налоговой инспекции и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел России (МВД).

Компания «Т-платформы» была основана Всеволодом Опанасенко 17 лет назад, в 2002 г. Она занимается разработкой суперкомпьютеров, а также компьютеров «Таволга терминал 2ВТ1» на базе российского процессора «Байкал-Т1».

Обыск с предварительным предупреждением

Как пишет Forbes, ссылаясь на приближенный к «Т-платформам» источник, в компании знали о готовящемся обыске в офисе компании. По его словам, утром в минувшую пятницу, 13 декабря 2019 г., в компанию позвонили из налоговой №36 и сообщили о грядущем мероприятии.

Однако тот, кто звонил, сообщил не совсем достоверные сведения. Источник Forbes утверждает, что звонивший предупреждал об участии в обыске исключительно сотрудников налоговой инспекции, и даже уточнил, что их будет ровно двое.

Про сотрудников МВД информатор из налоговой ничего не говорил. «Они изымают все наши документы и внутренние сервера», – добавил источник Forbes, подтвердив тем самым слова собеседника ТАСС.

С чем связан обыск

Деятельность сотрудников налоговой инспекции и МВД, развернутая ими в офисе «Т-платформ», может иметь прямое отношение к расследованию против основателя компании Всеволода Опанасенко и начальника управления по защите информации МВД России Александра Александрова. Дело было возбуждено в марте 2019 г. по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями).

Всеволода Опанасенко, как сообщал CNews, арестовали тогда же, в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве Александрова к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сам Александров был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Арест имел отношение к контракту от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

Актуальное положение дел

На момент публикации материала Опанасенко находился под стражей в СИЗО. В сентябре 2019 г. за него вступился российский бизнес-омбудсмен, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он призвал российскую и мировую общественность к распространению информации о деле основателя «Т-платформ», в том числе и через социальные сети.

На тот момент арест Опанасенко был продлен до 25 октября 2019 г., однако за два дня до истечения срока, как сообщал CNews, главу «Т-платформ» было решено оставить в тюрьме до 25 января 2020 г. На очередном заседании суда бизнесмену в переводе под домашний арест было отказано, и не помогла даже поднявшаяся в вокруг этого дела общественная шумиха. Его оставили в тюрьме даже несмотря на появившиеся данные о том, что Борис Титов написал письмо Президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его проверить законность и обоснованность заведения уголовного дела против Опанасенко.

В середине сентября 2019 г., всего за несколько дней до призывов Титова освободить Опанасенко из-под стражи, история с его арестом получила неожиданное продолжение. Выяснилось, что компания «Т-платформы» оказалась под угрозой банкротства. Обанкротить ее решила Федеральная налоговая служба (России), обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд еще в конце августа 2019 г. 16 сентября 2019 г. суд принял заявление о признании должника банкротом к производству.

Неприятные последствия для российской микроэлектроники

Арест Всеволода Опанасенко не замедлил отразиться на деятельности компании «Байкал электроникс», зарегистрированой в Москве 11 января 2012 г. и на 75% принадлежащей «Т-платформам». Оставшиеся 25% принадлежат компании «Т-нано», в структуре учредителей которой доля в 62,8% приходится на «Роснано» (через промежуточные структуры), в 37,2% — на «Т-платформы». При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у входящего в группу «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Как выяснил CNews, находящийся в разработке с октября 2016 г. серверный процессор «Байкал-S» с господдержкой в 1,2 млрд руб. обречен задержаться минимум на 1,5 года увидит свет не раньше, чем через полтора года по истечении отведенного государством на его создание срока. О результатах «Байкал электроникс» должна была отчитаться до 30 ноября 2019 г. Теперь ей грозят огромные штрафы. Не исключено, что задержка имеет прямую связь с арестом Опанасенко.