Москва покупает ПК и «железо» Cisco на миллиард

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Департамент информационных технологий Москвы выделил 928 млн руб. на компьютеры с предположительно зарубежными процессорами, а также «железо» и ПО Cisco.

«Железо» и ПО для ДИТа

Как выяснил CNews, правительство Москвы готово потратить 928 млн руб. на вычислительную технику, периферийное оборудование и ПО. Эта сумма выставлена в качестве начальной цены контракта в соответствующем электронном аукционе, который намечен на 31 декабря 2019 г.

Извещение о закупке в открытом доступе 11 декабря 2019 г. разместил столичный департамент по конкурентной политике, однако получателем «железа» и софта станет департамент информационных технологий (ДИТ). Заявки от претендентов будут приниматься до 27 декабря. Победителю торгов необходимо будет передать товар заказчику в течение 40 дней после заключения контракта.

В номенклатуре поставки техники для большей части позиций конкретные вендоры и модели не прописаны. Исключением является сетевое оборудование (IP-телефония, коммутаторы, маршрутизаторы и пр.). В отношении него заказчику требуется вполне определенная техника производства компании из США Cisco.

Причину такой конкретики в пресс-службе ДИТа на момент публикации материала объяснить CNews не смогли.

Москва потратит почти миллиард на ПК с зарубежными чипами и «железо» и ПО Cisco

Анализируя установленные параметры для остального «железа» (преимущественно компьютеров) обращает на себя внимание тот факт, что в ПК, по всей видимости, подразумевается использование исключительно зарубежных процессоров. В отношении двух позиций прописана рабочая частота чипов, до которой отечественные разработки пока не доросли. В отношении четырех позиций для процессоров установлены некие значения на тесте PassMark — CPU BenchMark. На сайте этого теста cpubenchmark.net в многотысячной библиотеке испытанных чипов «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры», «Мультиклеты» и пр. не обнаруживаются.

Что же касается ПО, то его марки также прописаны четко. В основном закупается софт Cisco, хотя по одной позиции пришлось на VMware и Commvault.

Примечательно, что рассматриваемый лот в числе прочих фигурирует в списке закупок, которые правительство Москвы 20 декабря 2019 г. будет публично представлять потенциальным поставщикам и журналистам.

Что именно и в каком объеме закупается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в номенклатуру поставки входят 416 ПК повышенной производительности на процессорах с базовой частотой не ниже 3,0 ГГц, с оперативной памятью не менее 16 ГБ и SSD-накопителем на 512 ГБ.

Также заказчику требуется 10 компьютеров повышенной производительности в форм-факторе корпуса Tower для установки в серверный шкаф. В нем предполагается два процессора с производительностью в вышеупомянутом тесте не менее 21,1 тыс. единиц и максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 2 ТБ.

Кроме того закупается 2538 моноблоков, 925 ноутбуков весом не более 1,6 кг, 1494 ЖК-экрана с диагональю не менее 27 дюймов, 20 серверов на восьмиядерных процессорах, 10 СХД с максимальным поддерживаемым объем дополнительной кэш-памяти не менее 8 ТБ, 10 ленточных накопителей, 37 систем размещения серверного оборудования, 27 сканеров формата А4, восемь копировальных аппаратов формата А0, 103 межсетевых экрана двух типов, 82 источника бесперебойного питания.

Что касается закупки сетевого оборудования Cisco, то заказчику требуются 422 IP-телефона CP-8865 с консолью расширения CP-8800, 98 IP-телефонов CP-8865, 3836 IP-Телефон Cisco CP-8851-R, 80 IP-конвертеров ATA191, 120 коммутаторов WS-C2960XR-48FPS-I, 26 коммутаторов WS-C3850R-24T-S, 57 маршрутизаторов ISR4351/K9, 12 маршрутизаторов ISR4431/K9.

В софтверной части номенклатуры прописана поставка 4356 лицензий на Cisco UC Manager-11.x Enhanced и 21780 сертификатов на его поддержку, 160 лицензий на Cisco UC Manager-11.x Essential и 800 сертификатов на его поддержку и др.