Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику»

Экономия для «Цифровой экономики»

Сэкономленные 25 млрд руб. в масштабном проекте Минкомсвязи по подключению социально-значимых объектов регионов России к интернету не вернулись обратно в федеральный бюджет, а будут потрачены на недофинансированные направления госпрограммы «Цифровая экономика». Об этом на прошедшем в ноябре 2019 г. в Москве CNews FORUM сообщил директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин.

Речь идет о прокладке интернет-каналов в школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти, подразделения МЧС, МВД, Росгвардии и Центризбиркома. Напомним, на эти цели по итогам множества аукционов будет потрачено порядка 50 млрд руб. Изначально расходы были запланированы на уровне 75 млрд руб.. Для каждого типа объектов предполагалось выбирать одного исполнителя, что делало фаворитом «Ростелеком», но в итоге компании досталась только половина регионов.

Семенихин отметил, что многие пользователи соцсетей обвиняют министерство в пристрастном отношении к «Ростелекому». «Да, по определенным, вполне объективным факторам мы многие контракты отдавали и отдаем “Ростелекому”, — говорит он. — Но в данном случае было принято решение реализовать конкурсные процедуры, и было проведено 85 аукционов; в сентябре состоялся последний».

Игорь Семенихин: Хочу развеять домыслы, которые существуют в настоящий момент относительно цифровизации регионов

При этом чиновник отмечает, что сталкивался в интернете с заявлениями относительно, того, что Минкомсвязи сколько ни «пыжилось», но все равно в рассматриваемом проекте 44 лота выиграл опять же именно «Ростелеком». «Коллеги, а 25 миллиардов сэкономленных средств – это что, так просто? — задается вопросом Семенихин. — В некоторых регионах операторы в ходе конкурсов падали до 90%. Они шли на полуторное денежное обеспечение выполнения контрактов, но потом падали, потому что надо было сохранять за собой регионы».

«Вы скажете, ну да, молодец Игорь Викторович, сдали все деньги потом в бюджет, — продолжает он. — Нет, это ушло не в бюджет. Это пойдет на “внутрянку” школ, на телевизионные мультиплексы… То есть деньги внутри “Цифровой экономики” перераспределились — на что раньше денег не хватало».

Кубометры отчетности

Игорь Семенихин вспоминает, что изначально по расчетам министерства число социально-значимых проектов в регионах России было определено на уровне примерно 104 тыс. «Но у части этих объектов уже было подключение, часть не попадала под имеющиеся определения, — говорит он. — И в конечном итоге мы поняли, что нам надо подключать порядка 81 тыс. объектов».

Их пристальный анализ показал, что все объекты подключить с использованием оптоволоконных технологий, радиорелейных и тропосферных станций не удастся. Поэтому было решено также задействовать спутники.

Презентация Игоря Семенихина (нажмите для пролистывания)

«Что касается перемещающихся объектов — полицейских, участковых и пр., то у них, например, в любой момент должна быть возможность остановить гражданина и проверить электронный паспорт, — указывает чиновник. — Когда фельдшерская бригада выезжает в деревню, мы за ней катушку с полевым кабелем, как в 1941 году, тащить не можем. Поэтому необходимо было обеспечить еще и беспроводной широкополосный доступ».

По заверению Семенихина, когда совместно с НИИ «Радио» были произведены окончательные расчеты, было установлено, что ШПД требуется для 13 тыс. объектов, а для остальных 68 тыс. требуются иные технологии.

На момент выступления чиновника на CNews FORUM 2019, в рамках реализации проекта в Минкомсвязи поступила отчетность из 39 регионов. По оценкам Семенихина объем этих документов составил примерно девяти кубометров.

Выступление Игоря Семенихина на CNews FORUM



О других подробностях проекта, а также об общей проблематике цифровизации регионов вы можете узнать из презентации Семенихина и видеозаписи его выступления на форуме.

Как прошел CNews FORUM 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме кроме Игоря Семенихина выступили ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.