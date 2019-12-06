Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы

Многомесячная агония ИТ-института «Ростеха» завершилась его банкротством. В «Ростехе» заверяют, что так и было задумано, и уклоняются от комментариев относительно судьбы четырехэтажного исторического особняка в центре Москвы, в котором располагается институт.

Конец агонии «дочки» «Ростеха»

Как стало известно CNews, банкротом стал Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) — ключевой разработчик автоматизированных систем управления для Минобороны.

Институт был основан в 1969 г., с 2014 г. входит в «Ростех». Среди его продукции — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет» (обе на основе ядра Linux), аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

Факт банкротства подтвердили CNews в «Ростехе». В процессе подготовки материла 6 декабря 2019 г. Арбитражный суд Москвы опубликовал резолютивную (без подробностей) часть соответствующего решения, вынесенного 2 декабря.

Начиная с 1 октября 2018 г., с иском к ЦНИИ ЭИСУ, несколько лет испытывавшему колоссальные финансовые проблемы, последовательно обратились компании «Авикомп сервисез», «Рамэк-ВС» и «Т-платформы», НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии», воздухоплавательный центр «Авгуръ», воронежский НИИ «Вега», Московский научно-исследовательский радиотехнический институт и акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии».

Историческое здание института-банкрота

По решению служителей Фемиды в отношении института введена так называемая процедура наблюдения и назначен временный управляющий Виктор Костомаров. По данным CNews, он уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Комментарий «Ростеха»

При подготовке этого материала официальный комментарий относительно сложившейся ситуации от имени ЦНИИ ЭИСУ в CNews направила «Росэлектроника» — дочерний холдинг «Ростеха», в контур управления которого институт входит непосредственно.

«План финансового оздоровления института предусматривает прохождение предприятия через процедуру банкротства, — отметили респонденты редакции. — Весь персонал, задействованный в проектах в рамках гособоронзаказа будет сохранен. Все контрактные обязательства института будут выполнены и произведены расчеты с контрагентами. Введение процедуры наблюдения позволит санировать финансовые обязательства института».

Исторический особняк в центре Москвы

Институт расположен в историческом четырехэтажном здании в Москве на пересечении Малой Бронной улицы и Тверского бульвара. Оно построено встык с домом, в котором располагается знаменитый «Театр на Малой Бронной».

На портале открытых данных правительства Москвы занимаемое институтом здание фигурирует в перечне объектов культурного наследия. Его официальное наименование: городская усадьба Голицыных — доходные владения М. С. Романова и Общества для пособия нуждающимся студентам Московского императорского университета, 2-я пол. XVIII в. — 1-я пол. XX в., архитекторы В. П. Загорский, Н. Д. Струков, И. И. Поздеев.

По базе Росреестра, общая площадь помещений здания составляет 7,09 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость определена на уровне 1,62 млрд руб. Непосредственного владельца Росреестр не указывает, прописав лишь форму собственности — «частная».

Источник CNews, знакомый с ситуацией, заверяет, что рассматриваемое здание находится в полной собственности ЦНИИ ЭИСУ. «Правда, перезаложено неоднократно», — добавляет он.

Первое обстоятельство косвенно подтверждает информация на сайте института в разделе «Аренда». В нем организация предлагает офисные помещения площадью от 300 кв. м. «Если вы хотите арендовать помещения от собственника, не переплачивая посредникам, тогда аренда помещений офисного назначения у метро “Пушкинская”, “Арбатская” на Тверском бульваре (Малой Бронной) — правильное решение», — сообщается на странице с прикрепленными контактами сотрудников ЦНИИ ЭИСУ.

Второе обстоятельство косвенно подтверждается записями в отношении объекта в базе Росреестра. В разделе «Ограничения» приведены номера, по всей видимости, официальных актов с пометками «Ипотека» и «Запрещение сделок с имуществом».

В «Ростехе» на вопросы CNews относительно здания (о собственнике, о перспективах выставления на продажу для погашения долгов) не ответили.

Путин не стал спасать ЦНИИ ЭИСУ

Напомним, в конце мая 2019 г. CNews стало известно, что многолетние крайне серьезные проблемы ЦНИИ ЭИСУ довели его рабочий коллектив до непосредственного обращения к Президенту России Владимиру Путину, в котором не получающие много месяцев зарплату сотрудники пожаловались на свое бедственное положение.

Сложившуюся ситуацию подписанты коллективного письма связывали с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

На тот момент институт имел кредиторскую задолженность в размере 4,45 млрд руб., счета института были арестованы ФНС или Службой судебных приставов (автоматическая невозможность участвовать в конкурсах на заключение новых контрактов), задолженность по зарплате по разным источникам составляла от 106 до 120 млн руб. По данным CNews, по итогам 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ продемонстрировал чистый убыток на уровне 1,75 млрд руб.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан «Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на рекрутинговых сайтах.