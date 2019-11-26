Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен

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В России официально начала существование правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту. Ее возглавили председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Максим Орешкин.



Состав подкомиссии

Правительство приняло постановление, согласно которому в России появилась подкомиссия по развитию искусственного интеллекта. Она входит в состав Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одновременно было принято распоряжение, которое утвердило состав новой подкомиссии. Оба документа можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Сопредседателями подкомиссии стали председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Максим Орешкин. Ответственным секретарем подкомиссии стала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Представители бизнеса и госорганов

От бизнеса в подкомиссию вошли управляющий директор Сбербанка Владимир Авербах, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев, гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Борис Добродеев, президент МТС Алексей Корня и гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

Из представителей органов исполнительной власти в подкомиссию вошли замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков, руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко, директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза Александр Архипов, замминистра здравоохранения Елена Бойко, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев, замминистра финансов Андрей Иванов, помощник зампреда правительства Максима Акимова Семен Машкауцан, замначальника управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, первый замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и замминистра экономического развития Савва Шипов.

Другие участники

От государственных предприятий в подкомиссию вошли первый замгендиректора управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций Александр Браверман, зампредседателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексей Иванченко, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко и гендиректор «ВЭБ инноваций» Олег Теплов.

Правительство утвердило состав подкомиссии по искусственному интеллекту

От различных некоммерческих организаций в подкомиссию вошли гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, руководитель АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Владислав Онищенко и вице-президент по науке и образованию некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Анастасия Павленко.

Научно-образовательные круги в подкомиссии представлены проректором по исследованиям и разработкам Московского физико-технического института Сергеем Гаричевым и ректором Сколковского института науки и технологий Александром Кулешовым.

Стратегия развития искусственного интеллекта

Подкомиссия по искусственному интеллекту была создана в целях реализации указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г., которая была утверждена в октябре 2019 г.

Стратегия нацелена на то, чтобы российские технологии искусственного интеллекта заняли значительную долю мирового рынка. Если такие технологии в стране будут недостаточно развиты, авторы стратегии предрекают России замедление реализации приоритетных направлений научно-технологического развития и дальнейшее экономическое и технологическое отставание.

Авторы стратегии отмечают, что в связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Стратегия направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю. В настоящий момент Россия занимает 1-2% мирового рынка искусственного интеллекта, но реализация стратегии может довести этот показатель до 10-15%.