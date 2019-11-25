Власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету

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Распоряжением Правительства «Ростелеком» стал единственным исполнителем услуг по подключению школ к интернету в 2019-2020 гг. При этом Правительство поставило условие: подключение должно производиться с помощью российского оборудования. Иностранное можно использовать только в том случае, если в России недостаточно или нет совсем техники с нужными параметрами.



Распоряжение правительства

Правительство России обязало «Ростелеком» использовать только российское оборудование для подключения к интернету школ и избирательных участков. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно датируется 21 ноября 2019 г.

Распоряжение определяет «Ростелеком» единственным исполнителем нескольких категорий услуг, которые Минкомсвязи будет закупать для школ, училищ и техникумов, а также региональных и территориальных избирательных комиссий в 2019-2020 гг. В перечень услуг входит предоставление доступа к интернету и ГИС, включая передачу и защиту данных, обеспечение безопасности связи, а также блокировку ресурсов, наносящих вред здоровью и развитию детей. Требования к подключению, доступу и передаче данных утвердят Минкомсвязи и Минпросвещения по согласованию с Центральной избирательной комиссией.

Контракты на эти услуги должны заключаться с единственным исполнителем на срок до 31 декабря 2020 г. «Ростелеком» имеет право привлекать к их исполнению субподрядчиков и соисполнителей, но при этом обязан выполнить не менее 5% обязательств самостоятельно.

В качестве дополнительного условия в распоряжении установлено следующее: и «Ростелеком», и соисполнители должны в ходе выполнения контрактов использовать телекоммуникационное оборудование российского происхождения.

Если в России не производится оборудование с необходимыми характеристиками, а также если производитель не может поставить его в достаточном количестве или в нужные сроки, «Ростелеком» имеет право по согласованию с Минкомсвязи использовать иное оборудование. При этом исполнитель должен предоставить в министерство копию своего запроса к российскому производителю и ответ этого производителя, что он не может обеспечить нужды контракта.

Также вводится еще одно дополнительное условие: оплата контрактов, заключаемых с единственным исполнителем, будет осуществляться исходя из объема фактически оказанных услуг (в размере, не превышающем цены контракта).

Подключение школ к интернету

«Ростелеком» очень хотел стать единым исполнителем по подключению школ к интернету. Летом 2018 г. президент компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что проект подключения школ к интернету компания может реализовать за три-четыре года. По мнению «Ростелекома», городские школы должны быть подключены к интернету на скорости от 100 Мбит/с, сельские — от 50 Мбит/с. Этим стандартам не соответствует 80% российских школ.



«Ростелеком» будет подключать школы к интернету с использованием российского оборудования

При этом «Ростелеком» готов был предоставить не только доступ в интернет, но и организовать целый комплекс услуг: доступ к единой сети вебинаров и видеоконференций, создание сети Wi-Fi, позволяющей использовать смартфоны школьников в учебном процессе, системы видеонаблюдения с облачным хранением записей, электронные журналы и дневники, системы киберзащиты, фильтрацию нежелательного для детей контента и т. д. Минувшей весной, в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным, Осеевский уточнил, что компания готова реализовать данный проект за 40 млрд руб. Позднее Путин дал поручение Правительству обеспечить подключение школ к высокоскоростному интернету до 2021 г.

Но Минкомсвязи пошло другим путем. Минувшим летом ведомство провело аукционы на подключение в каждом регионе всех типов социально-значимых объектов. К их числу относятся школы, территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, отделения полиции, подразделения Росгвардии и пожарные части. Аукционы в 43 регионах выиграл «Ростелеком», в 13 — «Эр-телеком», в иных регионах были другие победители, включая МТС и «Мегафон».

Как пояснили Cnews в пресс-службе «Ростелекома», сейчас компания будет создавать выделенную сеть с криптографией и фильтрацией трафика для школ. При этом будет использоваться «последние мили», которые в регионах проложат соответствующие операторы по подключению социально-значимых объектов. В пресс-службе «Эр-телекома» также уточнили, что в рамках своего контракта на подключение школ компания предоставит «Ростелекому» в аренду каналы связи. Далее «Ростелеком» будет использовать их в рамках уже своего госконтракта.

Инициатива «Ростелекома»

В 2012 г. при подготовке веб-трансляции президентских выборов, «Ростелеком» централизованно обеспечил доступ в интернет для избирательных участков, большинство из которых находятся в школах. В сельской местности подключение осуществлялось по спутниковым тарелкам, но сразу после проведения выборов они были демонтированы.

Летом 2018 г. президент компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что проект подключения школ к интернету компания может реализовать за три-четыре года. По мнению «Ростелекома», городские школы должны быть подключены к интернету на скорости от 100 Мбит/с, сельские — от 50 Мбит/с. Этим стандартам не соответствует 80% российских школ.

При этом «Ростелеком» готов предоставить не только доступ в интернет, но и организовать целый комплекс услуг: доступ к единой сети вебинаров и видеоконференций, создание сети Wi-Fi, позволяющей использовать смартфоны школьников в учебном процессе, системы видеонаблюдения с облачным хранением записей, электронные журналы и дневники, системы киберзащиты, фильтрацию нежелательного для детей контента и т. д.

Весной 2019 г. на встрече с Путиным Осеевский уточнил, что подключение 40 тыс. школ к интернету обойдется в 40 млрд руб. — примерно в ту же сумму, что заложена в национальной программе «Цифровая экономика». Эта сумма подразумевает оплату трафика на период до 2025 г.