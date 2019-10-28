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«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

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Бизнес Законодательство Финансовые результаты Интеграция Электроника ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Эльяс Касми

Завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» признан Арбитражным судом банкротом. Рассмотрение дела длилось более 10 месяцев, с начала 2019 г., «Ангстрем-Т» задолжал своему кредитору, госкорпорации «ВЭБ.РФ», сотни миллионов долларов, и та подала заявление о признании его банкротом. В будущем «Ангстрем-Т» может быть возрожден – Минпромторга России подготовило 10-летний план по его модернизации и развитию, а Правительство России рассматривает возможность инвестирования в него 20,9 млрд руб.

Решение принято

Арбитражный суд г. Москвы признал банкротом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о признании завода банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ» 9 января 2019 г., практически сразу после получения контроля над 100% предприятия (29 декабря 2018 г.).

По данным «Интерфакса», суд запустил конкурсное производство в отношении завода сроком на шесть месяцев и утвердил конкурсным управляющим Петра Науменко. Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 21 апреля 2020 г.

Причиной подачи заявления стал колоссальный долг «Ангстрем-Т» перед госкорпорацией в размере 815 млн евро. Эту сумму в виде кредита ВЭБ выдал заводу в 2008 г. под 8,5% годовых на строительство фабрики по выпуску 130- и 110-нанометровой продукции с последующим развитием до 65 нм и закупку необходимого оборудования у компании AMD. Ссуда была выдана под залог здания и оборудования завода.

История банкротства

После получения кредита руководство предприятия озвучило свои планы по запуску производства первых микросхем на производственных мощностях «Ангстрем-Т» в 2010 г. Тем не менее, в последствии все сроки были сорваны, и запуск «конвейера» состоялся на шесть лет позже предполагаемой даты – в апреле 2016 г., когда была выпущена первая партия 90-нанометровых микроконтроллеров для смарт-карт.

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«Ангстрем-Т» признан банкротом

В том же 2016 г. завод попал под экономические санкции США. Также были сорваны все сроки по выплатам – согласно договору, первый платеж «Ангстрем-Т» должен был совершить в декабре 2014 г., хотя позже сроки выплат неоднократно пересматривались.

В середине марта 2019 г., по данным РАПСИ, столичный арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении «Ангстрем-Т», спустя неполные три месяца с момента подачи ВЭБом заявления о признании завода банкротом. На тот момент в список требований кредиторов был добавлен долг перед «ВЭБ.РФ» в размере 14,3 млрд руб., и тогда же на заводе был назначен временный управляющий – Юрий Хлобыстов из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"». За этим последовало удовлетворение арбитражным судом в июне 2019 г. заявления ВЭБа о включении в реестр требований долга завода перед ним в размере 83,1 млрд руб. Итоговая сумма включает, помимо первоначально ссуды, также проценты по кредиту и неустойка в связи с невыполнением обязательств по погашению долга в оговоренные сроки.

Минпромторг не успел на помощь

В конце мая 2019 г. Минпромторг предлагал спасти «Ангстрем-Т» от банкротства. Ведомство выступило с идеей по созданию на базе предприятия масштабного производства микроэлектроники всероссийского значения и даже разработало проект стратегии электронной отрасли России до 2030 г., который включал дополнительное финансирование завода уже на первых этапах.

Вливание средств, по расчетам Министерства, позволило бы «Ангстрем-Т» к 2024 г. освоить крупносерийное производство микроэлектроники по нормам от 250 до 90 нм, а к 2026-2027 г. перейти на 28 нм. Конечной точкой плана (2030 г.) значилось формирование инфраструктуры для освоения 10- и даже 7-нанометрового техпроцесса. На момент публикации материала не было известно, остается ли в силе план Минпромторга после признания завода банкротом.

Спасти микроэлектронное детище экс-министра связи от банкротства планировало и Правительство России. 28 мая 2019 г. CNews сообщал, что Правительство России и «ВЭБ.РФ» планируют инвестировать в «Ангстрем-Т» практически 21 млрд. руб. Об этом заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов – его слова зафиксированы в стенограмме заседания Наблюдательной комиссии госкорпорации, состоявшемся 27 мая 2019 г., на сайте Правительства России.

Тяжбы с бенефициаром

В конце августа 2019 г. CNews освещал ситуацию о требовании экс-министра связи Леонида Реймана взыскать 2,2 млрд руб. с завода «Ангстрем», совладельцем которого он является. Кроме того, Рейман потребовал 3,8 млрд руб. с другого предприятия «Ангстрем-Т», находящегося в процессе банкротства.

В начале октября 2019 г. Рейману удалось добиться включения себя в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с сумой требований в 423 млн руб. Поначалу суд отказал экс-министру в этом требованию, поскольку Рейман был владельцем «Ангстрем-Т». Но апелляционная инстанция заняла другую позицию, так как на деятельность предприятия серьезное влияние оказывал «ВЭБ.РФ».

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