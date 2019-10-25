Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»

Китайская Huawei и российская «Норси-Транс» договорились создать совместное производство оборудования для реализации «закона Яровой». Для этого оборудования Huawei поставит свои самые высокопроизводительные процессоры Kunpeng. Компания утверждает, что Kunpeng 920 — это вообще самый высокопроизводительный процессор на архитектуре ARM.



Процессоры Huawei для «закон Яровой»

Huawei будет поставлять свои самые высокопроизводительные процессоры серии Kunpeng для реализации «закона Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания намерена наладить совместное производство оборудования, необходимого для выполнения закона, с российской компанией «Норси-Транс». Оборудование будет создаваться на базе процессоров Kunpeng и с использованием российских комплектующих. Церемония подписания партнерского соглашения между компаниями пройдет 31 октября, как сказано в поступившем в CNews приглашении.

Самым высокопроизводительным процессором в линейке на данный момент является Kunpeng 920, представленный компанией в январе 2019 г. Компания утверждает, что это вообще самый высокопроизводительный процессор на архитектуре ARM из представленных на рынке. Он предназначен для использования в серверах, распределенных хранилищах и ЦОД, где обрабатываются большие данные.

Технические особенности Kunpeng 920

Kunpeng 920 изготавливается по техпроцессу 7 нм. Процессор получил 64 ядра при тактовой частоте до 2,6 ГГц. Он оснащен восьмиканальным контроллером DDR4, двумя портами 100G RoCE, а также интерфейсами PCIe 4.0 и CCIX.

Если ориентироваться на результаты теста SPECint, производительность процессора достигает 930 баллов, это на 25% выше отраслевого стандарта. Энергоэффективность процессора выше стандарта на 30%, а пропускная способность подсистемы памяти — на 46%.

Сотрудничество с российскими компаниями

Huawei намерена использовать Kunpeng 920 в своих серверах TaiShan, на которых будут работать облачные сервисы. В октябре CNews писал, что на новые TaiShan, а именно — Taishan 100/200 2280, будет устанавливаться российская ОС Astra Linux. Taishan 100 2280 базируется на Kunpeng 916, а Taishan 200 2280 — на Kunpeng 920.

Huawei поставит свои самые высокопроизводительные процессоры для выполнения «закона Яровой»

В конце сентября 2019 г. стало известно, что Huawei будет устанавливать операционную систему «Альт сервер», разработанную «Базальт СПО», на все те же сервера Taishan.

Также в сентябре 2019 г. Huawei и «Тионикс», который входит в группу «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома», подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных предприятий. Толчком для развития отношений между компаниями стал проект национальной программы «Цифровая экономика», направленный на разработку локализованной платформы «единого облака». Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе Taishan, а «Тионикс» — облачную платформу собственной разработки на базе Openstack.

Чем занимается «Норси-Транс»

Основанная в 1996 г., «Норси-Транс» занимается производством систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Напомним, «закон Яровой» обязал всех лицензированных операторов связи за собственный счет установить в своих системах СОРМ. Выполнение закона привело к росту доходов производителей этих систем.

В августе РБК писал со ссылкой на гендиректора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, что выручка компании в 2018 г. достигла 2,7 млрд руб. Это на 50% больше, чем в предыдущем году. Овчинников сообщил, что такими же темпами растет и прибыль.

Он отметил, что на российском рынке СОРМ в настоящий момент ключевыми игроками являются «Норси-Транс» и группа «Цитадель», доля которых составляет 40% и 60% соответственно. Другие опрошенные изданием эксперты сообщили, что доля «Цитадели» приближается к 80%, остальное принадлежит «Норси-Транс».

Группа «Цитадель» является частью «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, партнера миллиардера Алишера Усманова. На выполнении «закона Яровой» компании группы сумели увеличить выручку в 2-3 раза. Третьим по величине игроком на рынке СОРМ является компания «Специальные технологии», но ее доля и выручка сокращаются.