«Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России

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Сбой «Битрикс24»

Российская облачная платформа для управления бизнесом «Битрикс24» переживает сбой.

Напомним, функциональность «Битрикс 24» включает CRM-систему, конструктор сайтов, клиентскую базу, инструменты аналитики, каналы коммуникации с клиентами, хранилище данных, виртуальный календарь, систему постановки и контроля задач и прочее.

«У части порталов появилось замедление в работе, – говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в социальной сети "Вконтакте". – Причина – полное отключение питания в одном из дата-провайдеров».

Сообщение о сбое на официальной странице «Битрикс24» в соцсети «Вконтакте»

Некоторые пользователи в комментариях к этому сообщению отмечают, что наблюдают не просто медленную работу порталов «Битрикс24», а их полную недоступность, другие докладывают о полном восстановлении их работоспособности.

По данным инструмента для мониторинга доступности «Битрикс24», размещенного на официальном сайте сервиса, проблемы наблюдаются с 10:42 по московскому времени, а авария затронула исключительно российских клиентов «Битрикс24».

«Битрикс24» испытывает проблемы с доступностью

Представители сервиса обещают восстановить его работоспособность в самое ближайшее время, не обозначив конкретных сроков. «Наши специалисты уже занимаются перераспределениям нагрузки на резервный дата-центр», – заверяют в компании.

На момент публикации этого материала представители «1С-Битрикс» – компании-разработчика сервиса «Битрикс24», не смогли ответить на вопросы CNews о масштабе аварии и сроках полного устранения ее последствий.

Предыдущее масштабное «падение» сервиса

Это не первый случай, когда у «Битрикс24» возникают проблемы с доступностью.

В ночь на 9 февраля 2018 г. около 30% пользователей сервиса в России столкнулись с перебоями в его работе. У некоторых клиентов проблемы с сервисом наблюдались в течение недели, а частичная функциональность «Битрикс24» то восстанавливалась, то пропадала в течение всего рабочего дня 9 февраля.

Тогда в качестве причины сбоя представители «Битрикс24» назвали выход из строя сетевого оборудования «Корп софт» – хостинг-провайдера российской части сервиса. В компании утверждали, что, несмотря на все заранее предпринятые нами меры по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры, из-за ошибки проектирования сети у провайдера сломался коммутатор, который вывел из строя оба зарезервированных дата-центра.

Напомним, что в октябре 2019 г. «Битрикс24» отчитался о достижении отметки в 6 млн зарегистрированных компаний.

«1С-Битрикс» представила «Битрикс24» 12 апреля 2012 г. По данным сервиса, в марте 2016 г. в «Битрикс24» зарегистрировались 1 млн компаний. 40% клиентов сервиса – находятся на территории России и стран СНГ, 60% – в других странах.

В России «Битрикс24» используют локальные предприниматели, малый и средний бизнес, крупные корпорации: OBI, «Роснефть», «Вертолеты России», «Сибур», «Татнефть».

