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CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ

Бизнес Интеграция ИТ в госсекторе

В рамках обзора «ИКТ в госсекторе 2019» CNews Analytics представил рейтинг регионов по затратам на инфокоммуникационные технологии в 2019 г. В среднем они выросли на 35%.

Что происходит в регионах

Суммарные затраты на ИКТ российских регионов в 2019 г. составят ₽161,4 млрд. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Основная причина столько стремительного роста – выделение значительных средств на создание цифрового контура здравоохранения на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Деньги были выделены после того, как в конце декабря 2018 г. по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Согласно данным паспорта проекта, консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. будет выделено ₽12,8 млрд, в 2020 г. – ₽43,2 млрд, а в 2021 г. ₽12,2 млрд.

На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 72,8% всех региональных ИТ-расходов. Состав тройки лидеров рейтинга «CNews: ИКТ в регионах» остается неизменным на протяжении нескольких лет: это Москва (₽74,3 млрд), Санкт-Петербург (₽14,9 млрд), Московская область (₽9,1 млрд). Однако в первой десятке есть «новые лица» — Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Внутри топ-10 можно отметить стремительный прогресс Пермского края, перешедшего с 10 на 4 место.

Топ–10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов

№ в 2019 г. № в 2018 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2019/2018, %
2 019 2 018
1 1 Москва 74 300,6 57 900,0 28,3%
2 2 Санкт-Петербург 14 877,2 13 526,4 10,0%
3 3 Московская область 9 096,1 5 712,1 59,2%
4 10 Пермский край 3 620,9 1 519,5 138,3%
5 6 Самарская область 2 961,2 2 492,2 18,8%
6 7 Новосибирская область 2 740,3 2 130,8 28,6%
7 18 Свердловская область 2 738,7 977,4 180,2%
8 13 Тюменская область 2 475,8 1 346,1 83,9%
9 5 Республика Саха (Якутия) 2 359,9 2 545,2 -7,3%
10 20 Ямало-Ненецкий АО 2 306,4 924,4 149,5%

Источник: CNews Analytics, 2019

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Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽79,2 млн), Еврейской автономной (₽108,9 млн) и Тверской областей (₽121,3 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга – Москвы – превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 938 раз.

Траты «на душу»

Уже несколько лет первое место по показателю региональных ИТ-расходов на душу населения занимает Ненецкий автономный округ: в 2018 г. он потратил на каждого проживающего в нем гражданина ₽9332, а в 2019 г. собирается потратить ₽14380. На втором месте Чукотский автономный округ (₽6246). К слову, в 2019 г. в регионе наконец-то должен появиться полноценный проводной магистральный интернет. На третьем месте Москва с показателем ₽5592.

На последнем месте по уровню ИТ-расходов на душу населения в 2019 г. находится Омская область (₽82,5), занимающая 77 место в общем рейтинге. Менее ₽100 ИТ-бюджета приходится также на каждого жителя Тверской области (83 место в общем рейтинге). Это примерно в

Подробнее читайте в обзоре «ИКТ в госсекторе 2019».

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