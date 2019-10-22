Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД

В CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Карине Минасян; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи России Василий Слышкин; врио ИТ-директора / директора по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов; заместитель генерального директора по ИТ «Первая грузовая компания» Вадим Урьяс; член правления, директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин; директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров; генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» («Турбо») Владимир Егоров; вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец; директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин; технический директор подразделения Secure Power Schneider Electric Алексей Соловьев; генеральный директор «Центр 2М» Евгений Мискевич; руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова.

Эдуард Лысенко, глава Департамента информационных технологий Москвы

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома»

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Валерий Дьяченко, директор управления ИТ «Мечела»

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.