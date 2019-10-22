ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов

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ФТС запускает трехлетний проект по созданию своего нового главного ЦОДа. Он разместится в Твери на базе реконструированной местной таможни и будет рассчитан на 100 вычислительных стоек. На инженерную часть проекта (без учета «железа») выделено 850 млн руб.



Главный ЦОД ФТС

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) запустила ранее анонсированный ею проект по строительству нового главного центра обработки данных (ЦОД) ведомства. В этих целях 21 октября 2019 г. был объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. Именно в нем через три года должен будет разместиться дата-центр на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Начальная цена контракта на проектирование выставлена на уровне 29,1 млн руб. Прием заявок от соискателей продлится до 13 ноября 2019 г. Подведение итогов намечено на 18 ноября. При оценке заявок удельный вес предложенной цены контракта составит 60%, квалификации участника — 40%.

Победитель должен будет выполнить работы до 31 марта 2020 г. Непосредственная реконструкция объекта (строительно-монтажные работы) ФТС планирует завершить в январе 2022 г.

ФТС начинает создавать в Твери новый главный ЦОД ведомства

Предельная стоимость всего проекта — без стоимости серверов и иного «железа» — оценена госзаказчиком в 850,6 млн руб. «в текущих ценах соответствующих лет». Суммарная мощность стоек составит 924 кВт. Общая потребляемая мощность ИT-оборудования, инженерной инфраструктуры и прочих элементов объекта будет уточнена в ходе проектирования.

На чем ФТС считает сейчас

Как рассказал CNews официальный представитель ФТС, в настоящее время главным центром обработки данных ведомства (ГЦОД) является дата-центр на объекте «Фили», построенном в 2006 г.

Основные показатели инженерной инфраструктуры ЦОДа ФТС

Помещение Мощность стойки, кВт Количество стоек, штук Высота, юниты Габариты (ширина*глубина) не менее, мм Мощность модуля, кВт Машинный зал 14 30 48 600*1200 420 Машинный зал 8 30 48 600*1200 240 Машинный зал 6 40 48 600*1200 240 ТА1 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 ТА2 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 Итого 108 924

Источник: Центральная базовая таможня

Он располагается в 25 серверных стойках общей мощностью 300 кВА. В сутки в нем обрабатывается 35 млн сообщений. В ЦОДе эксплуатируется 81 специальное программное средство.

«Кроме того, в каждом из восьми региональных таможенных управлений, а также в каждой из семи таможен непосредственного подчинения ФТС России находится по одному локальному центру обработки данных (всего — пятнадцать), — уточняет собеседник редакции. — Связь между ГЦОДом, региональными ЦОДами и таможенными органами осуществляется посредством более 2 тыс. каналов передачи данных».