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Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
Intel намерен противостоять повышенной активности AMD на рынке настольных ПК не только новыми чипами с архитектурой Cascade Lake-X, но также собственными решениями Wi-Fi 6 и 2.5GbE. У AMD подобных собственных чипов не предвидится.

И дудка, и свисток

Компания Intel в рамках анонса нового поколения процессоров Core 10 поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X объявила о расширении экосистемы своих решений для настольных ПК чипами для проводного и беспроводного подключения собственной разработки.

Как заявили представители компании, уже в ближайшее время на рынке появятся новые материнские платы, оснащенные контроллером Intel i225-V для скоростного проводного подключения 2.5Gbps Ethernet (2,5 Гбит/с), а также модулем беспроводной связи Intel AX200 и радиочастотным PCIe-модулем Intel AX201 с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6.

Последнее десятилетие в секторе проводных сетевых Ethernet-подключений для настольных ПК господствовали решения с максимальной производительностью до 1 Гбит/с, несмотря на широкое распространение интерфейсов 10 Гбит/с в корпоративных решениях. Главный и единственный конкурент Intel на рынке настольных систем – компания AMD, которая в последнее время значительно укрепила свои позиции с выпуском ряда производительных и доступных процессоров, не имеет собственных контроллеров 2.5GbE или Wi-Fi 6.

Таким образом, на какое-то время, пока на рынке не появятся массовые контроллеры 2.5GbE или Wi-Fi 6, Intel может обеспечить себе преимущество – по крайней мере, за счет более скоростных коммуникаций, изначально интегрированных в ПК.

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Технологии в чипах Intel Core на базе Cascade Lake-X

После того, как AMD наладила стабильные и бесперебойные поставки последнего поколения процессоров Ryzen 3000, компания оказывает на рынок значительный ценовой прессинг. В частности, в конце августа 2019 г., всего через пару недель после анонса, компания сбросила цены на ходовые чипы Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X до 10%. Гибридные чипы Ryzen 3000G семейства Picasso также упали в цене: Ryzen 3 3200G подешевел на 10,85%, Ryzen 5 3400G подешевела на 7,61%.

На прошлой неделе Intel также объявил о беспрецедентном двукратном снижении цен на мощнейшие игровые процессоры Core 10 поколения с архитектурой Cascade Lake-X и новой технологией Turbo Boost 3.0. Снижение цен состоялось перед самым перед запуском конкурирующих чипов AMD.

Сверхскоростной LAN для десктопов

Первые упоминания о новом скоростном контроллере физического уровня (PHY) от Intel с кодовым названием Foxville появились еще в 2018 году – в патчах для ядра Linux. Теперь новый 2.5GbE чип Intel i225-V Ethernet представлен официально. Ожидается, что новинка дебютирует в составе новых системных плат под процессорный сокет LGA2066, рассчитанных на новое поколение высокопроизводительных чипов Intel Core X на базе архитектуры Cascade Lake-X.

Поскольку новые процессоры Intel Core X, ориентированные, прежде всего, на рынок достаточно дорогих геймерских систем, займут лишь небольшую долю рынка, не исключено, что новый чип также будет интегрирован в семейство чипсетов серии Intel 400, которые, по предварительным данным, будут работать в составе материнских плат с будущими и еще не представленными официально процессорами Core 10 поколения на базе архитектуры Comet Lake-S для настольных ПК.

Ради справедливости стоит отметить, что Intel – не первая компания, которая анонсировала контроллер 2.5 GbE: до выпуска чипа Intel свои решения подобного класса уже представили Realtek, Broadcom и Aquantia. Тем не менее, именно Intel i225-V с большой вероятностью станет массовым стандартом де факто, по аналогии с популярными ныне гигабитными чипами компании, i219-V и i218-V.

Согласно данным странички на сайте Intel, посвященной новому чипу, его термопакет (TDP) составляет 1,95 Вт. В оптовых партиях рекомендованная цена чипа Intel i225-V заявлена на уровне $2,4.

Десктоп на скоростях Wi-Fi 6

Для процессоров Intel Core X 10 поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X также заявлена поддержка новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 6, ранее известного как 802.11ax. Summing Стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает по сравнению с Wi-Fi 5 на 75% меньшую латентность и четырехкратное увеличение емкости сети, что на практике означает четырехкратный рост пропускной способности в перегруженных зонах и на 39% более высокую номинальную пропускную способность.

Ожидается, что уже в 2022 г. более 50% от всех новых устройств и систем премиального класса будут обладать встроенной поддержкой Wi-Fi 6, теоретически обеспечивающего обмен данными на скоростях до 2,4 Гбит/с.

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Gig+, аналог Wi-Fi 6 от Intel

По данным Intel, собственная разработка компании под названием Gig+, полностью соответствующая требования стандарта Wi-Fi 6, обеспечивает высокую производительность за счет опциональной поддержки каналов обмена данным шириной 160 МГц (вместо стандартных 80 МГц), а также благодаря дополнительной фильтрации сетевых помех. Как указано на слайде Intel, решение компании обеспечивает пропускную способность на уровне 70% от теоретической максимальной скорости.

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Преимущества интеграции Wi-Fi в чипсет по версии Intel

Впервые Intel частично интегрировал Wi-Fi в своих мобильных процессорах восьмого поколения: там цифровая часть Wi-Fi 5 была встроена непосредственно в чипсет в виде интегрированного канала коммуникации (CNVi). Радиочастотная часть тракта поставлялась отдельно в виде модуля под запайку в плату или съемного решения в форм-факторе M.2, с подключением к цифровому тракту через проприетарный интерфейс CNVio.

В мобильных процессорах Core 10 поколения компания пошла тем же путем, интегрировав цифровую часть Wi-Fi 6 в чипсет серии 400. Согласно утверждениям представителей Intel, радиочастотный модуль на 70% компактнее полностью дискретного внешнего решения, при этом общая площадь кремниевой подложки меньше на 15%.

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Дискретный PCIe-адаптер Intel AX200

Одной из причин, по которой Intel отказался от полной интеграции радиочастотных компонентов, является необходимость полной сертификации Wi-Fi на уровне системы, а не модуля, что вызовет серьезные расходы времени и денег у партнеров. В свою очередь, раздельное решение позволяет Intel заказывать радиочастотный аналоговый модуль создавать у партнера UMC по недорогому техпроцессу 28 нм.

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Варианты исполнения модуля Intel AX201

Поддержка Wi-Fi 6 в Cascade Lake-X подразумевает, что новая платформа также поддерживает полностью дискретный PCIe-адаптер Intel AX200 в форм-факторах M.2 2230 и M.2 1216. В оптовых партиях цена модуля Intel AX200 составляет порядка $10-17, в то время как радиочастотный модуль AX201 предлагается партнерам по цене $9-16. Для сравнения: новейшее дискретное решение Intel Wireless-AC 9260 для сетей Wi-Fi 5 с пропускной способностью до 1,73 Гбит/с предлагается компанией в оптовых партиях за сравнимые $9-15.

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