CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор
CNews опубликовал обзор «ИКТ в госсекторе 2019». В обзоре представлен рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор. Совокупная выручка топ-50 поставщиков в 2018 г. выросла на 20%.
Крупнейшие поставщики в госсектор
Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2018 г. составила ₽139,7 млрд, что более чем на 20% выше, чем годом ранее. Порог входа в рейтинг в 2018 г. снизился с ₽307 млн в 2017 г. до ₽297 млн в 2018 г.
Место лидера, ранее стабильно занятого компанией «Техносерв», перешло к «Ростелекому». На втором месте Softline, чья выручка от проектов в госсекторе в 2018 г. выросла сразу на 31% до ₽11,3 млрд. На третьем – Inline Technologies Group с показателем ₽9,5 млрд.
Ряд крупных игроков рынка ИТ для госсектора не раскрывают своей совокупной выручки в этом сегменте, но о ней можно косвенно судить по выигранным тендерам на сайте госзакупок. Анализ 100 крупнейших из них показал, что и в этом рейтинге лидирует «Ростелеком» (общий объем продаж в тендеры — ₽22,63 млрд). Однако на втором и третьем местах по сумме заключенных сделок расположились отсутствующие в «основном» рейтинге «Гознак» ( ₽7,46 млрд) и Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС (₽3,88 млрд), которые с этими показателями заняли бы в нем достаточно высокие места. Далее идут ОТР (₽3,32 млрд), «Мегафон» (₽3,23 млрд) и «ИБС экспертиза» (₽2,69 млрд).
Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2019
|№ 2018
|№ 2017
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2018 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс.
|Рост, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2018, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2017, %
|Крупнейшие клиенты, 2018
|1
|–
|Ростелеком*
|Москва
|36 900 000
|н/д
|–
|100,0%
|н/д
|Федеральные, региональные органы власти
|2
|4
|Softline
|Москва
|11 268 235
|8 601 706
|31,0%
|11,9%
|12,0%
|н/д
|3
|2
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|9 460 800
|9 176 640
|3,1%
|24,0%
|24,0%
|н/д
|4
|3
|Форс
|Москва
|9 095 570
|8 958 889
|1,5%
|70,0%
|70,0%
|н/д
|5
|5
|Ланит
|Москва
|7 664 719
|6 193 000
|23,8%
|4,7%
|4,5%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Тенденции рынка
В списке основных тенденций рынка ИТ в госсекторе – создание информационных систем, автоматизирующих основные бизнес-процессы ведомств, и оптимизация затрат на этот процесс, стимулирование государством импортозамещения и внедрения сквозных цифровых технологий, разработка сложных платформ для перевода услуг в цифровой вид, интеграция информационных систем между ведомствами, а также все более активная работа с данными.
Крупнейшая государственная инициатива в сфере ИТ – создание цифровой экономики. Однако полноценный старт программы несколько затянулся. Зато процесс импортозамещения в госсекторе, похоже, идет полным ходом. Еще одним важным государственным проектом по-прежнему остается переход на электронные государственные услуги. В ближайшие годы серьезное внимание будет уделяться созданию цифрового профиля граждан и юридических лиц, автономизации Рунета, национальной системе управления данными и маркировке товаров.
Подробнее читайте в обзоре «ИКТ в госсекторе 2019».