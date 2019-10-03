Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети

В одном из округов Москвы внедрили систему «Цифровой электромонтер», которая будет отслеживать перемещения работников бригад, монтирующих электросети, и контролировать эффективность их работы. Разработкой решения занимаются «Россети», оно представляет собой мобильное устройство для персонала.



Эксперимент на московских сетях

В одном из округов Москвы начала работать система «Цифровой электромонтер», предназначенная для координации работы бригад по монтажу электросетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюков. Заявление прозвучало на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя, который проходит в Москве.

Пока что система запущена в экспериментальном порядке, но по словам заммэра, к 2023 г. она может быть внедрена уже во всех округах города. Как поясняет Бирюков, решение «позволяет отслеживать и управлять в режиме реального времени параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электрической энергии», что в перспективе позволит снизить уровень потерь в электрических сетях на 18%.

«Цифровой электромонтер» представляет собой мобильное устройство для персонала. Решение предназначено для планирования работы электромонтажных бригад, управления ими и анализа их эффективности. Реализацией проекта занимается холдинг «Россети».

О том, что пилот «Цифрового электромонтера» будет реализовываться на московских сетях, в марте сообщал глава «Россетей» Павел Ливинский. Он пояснял, что проект призван исключить человеческий фактор из управления монтажными процессами.

История проекта

В апреле 2019 г. Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), которая является частью холдинга «Россети», сообщала, что намерена до конца 2019 г. приступить к опытно-промышленной эксплуатации проекта «Цифровой электромонтер» во всех своих филиалах. Разработкой пилота МОЭСК занималась с начала 2018 г., инвестиции в него составили около 40 млн руб. Проект является частью пятилетнего плана цифровой трансформации компании.

Как отмечал директор по цифровой трансформации МОЭСК Алексей Каштанов, проект подразумевает оснащение специальным оборудованием около 700 бригад, в которых в общей сложности насчитывается более 4,5 тыс. электромонтеров.

В Москве будут следить за работниками, которые медленно ремонтируют электросети

Через эту систему монтеры смогут в режиме реального времени получать задания и отчитываться об их выполнении. Предполагается, что это поможет ликвидировать бумажный документооборот и повысить производительность труда работников на 20%. Местонахождение членов бригад будет определяться с помощью специальных датчиков контроля перемещения и движения. На основании этих данных будут составляться отчеты о производительности труда работников. Это должно помочь сделать их работу эффективнее и сократить время, которое затрачивается на ремонт сетей.

Возможный разработчик

Напомним, в мае 2018 г. разработчик «Юнитера» представил концепцию организационного и программно-аппаратного комплекса «Цифровой электромонтер», предназначенного для планирования и контроля работы электромонтажных бригад.

Комплекс обеспечивает соблюдение регламента при работе на объектах и допуска при перемещении работников между различными территориями. Он позволяет диспетчеру и менеджеру видеть местонахождение членов бригады, дает возможность вести учет реально проделанной работы.

На момент публикации настоящего материала «Юнитера» не ответила на вопрос CNews, действительно ли она является разработчиком решения, которое было внедрено «Россетями» в Москве.

В основе комплекса «Юнитеры» лежит ее же SaaS-решение по планированию и управлению работами «Оптимайзер», предназначенное для учета рабочего времени мобильных сотрудников. Система включает в себя рабочее место диспетчера и мастера, мобильное приложение производителя работ со средствами отслеживания движения, очки дополненной реальности электромонтера, а также метки и трекеры для локации персонала. Летом 2017 г. решение было внесено в Единый реестр российского ПО Минкомсвязи.

Сама «Юнитера» была основана в 2013 г. У компании есть офисы в Москве, Томске и Астане. Собственниками компании являются гендиректор Тимур Берда (33%), директор по консалтингу Юрий Ямпольский (34%) и директор по развитию бизнеса Андрей Наполов (33%). Помимо разработки собственных продуктов, компания занимается внедрением различных систем SAP и других партнеров.

У себя на сайте компания сообщает, что в 2018 г. ее проект «Цифровая каска электромонтера» был отмечен специальной грамотой жюри на конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв», организаторами которого являются «Россети», фонд «Сколково», международная энергетическая группа Enel и компания Energynet.