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Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

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28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

Одним из приоритетов развития Минздрава на 2019 год назван проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения, включающий в себя интеграцию информационных систем медицинских организаций, централизованных систем субъектов РФ и федеральных информационных систем. С 2019 до 2021 г. Министерство направит на информатизацию более 3 млрд рублей.

Самым дорогостоящим мероприятием станет работа Федерального центра обработки данных – это основная, тестовая и резервная площадки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, ЕГИСЗ. О том, как идет информатизация сферы здравоохранения, какие процессы по реализации проектов Минздрава уже запущены, а что еще предстоит сделать, расскажут спикеры конференции.

Рынок здравоохранения

  • Основные итоги ИТ в медицине в 2019 г.?;
  • Ключевые ИТ-сервисы, внедренные в сфере здравоохранения в 2019 г.;
  • Цифровизация здравоохранения в регионах.

ЕГИСЗ

  • Перспективы взаимодействия государственной системы здравоохранения с частными клиниками и с онлайн-сервисами;
  • Опыт интеграции медицинских информационных систем коммерческих клиник в ЕГИСЗ;
  • Проблемы и задачи стандартизации обмена электронными медицинскими данными и новая версия стандарта HL7 v.3.;
  • Система ЕГИСЗ как источник данных и аналитики для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения: кейсы и опыт.;
Электронная медицинская карта: проблемы внедрения в регионах.

Телемедицина

  • Как обеспечить соответствие телемедицинских консультаций требованиям нормативных правовых документов.;
  • Защита персональных данных в телемедицине;
  • Как обучать врачей работе с телемедицинскими технологиями.

Цифровизация в фарме

  • Как внедрение системы маркировки лекарств меняет фармацевтический рынок;
  • Внедрение маркировки в ИТ-системы предприятий;
  • Интернет-аптека: как сделать удобный для покупателя сервис.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2019».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Алексей Деев, глава представительства в России, Synology;
Олег Кальмуцкий, руководитель ИТ, Дорожная клиническая больница на ст.Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
Илья Тыров, заместитель директора по развитию информационных технологий, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»;
Павел Карелин, менеджер ИТ, «Санофи».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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