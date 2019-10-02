Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать

«ОТ.Платформа» от «Открытых технологий»

Компания «Открытые технологии» представила собственную платформу для искусственного интеллекта «ОТ.Платформа». Ее частью стал разработанный компанией собственный язык машинного обучения SMaLL (simple machine learning language).

Барьеры на пути внедрения машинного обучения

Как говорит директор центра компетенций «Открытых технологий» Павел Волков, сейчас внедрение решений в области искусственного интеллекта сдерживается рядом барьеров. В частности, обработав различные данные, алгоритмы искусственного интеллекта могут предоставить заказчику некий результат.

Однако каким образом он был получен, остается загадкой. В результате существует недоверие к работе алгоритмов машинного обучения в медицине, безопасности и других областях, где цена ошибки слишком высока.

В связи с этим появилась потребность в отдельных специалистам по исследованиям данным – data scientist. Такой специалист, по словам Власова, не разбираясь в предметной области, должен неким «магическим» образом объяснить результат работы алгоритмов машинного обучения.

«Открытые технологии» выпустила платформу для искусственного интеллекта «ОТ.Платформа» и собственный язык машинного обучения SMaLL

Кроме того, на рынке машинного обучения сейчас сложился «дикий Запад», считают в «Открытых технологиях». Решения создаются под конкретных заказчиков и принимаются без санкций регуляторов, работающих в соответствующих областях. Такая практика приводит к появлению негативного опыта.

Также в «Открытых технологиях» отмечают, что многие создающиеся продукты в области искусственного интеллекта основаны на открытом коде и являются «изобретением велосипеда».

Язык машинного обучения, не требующий навыков программирования

«ОТ.Платформа», созданная «Открытыми технологиями», является полностью открытой и бесплатной в использовании. Компания надеется, что вокруг платформы выстроиться сообщество, которое и будет ее развивать.

SMaLL – язык машинного обучения, для работы с котором не потребуется базовых знаний в программировании и математики. Это высокоуровневый язык, который позволяет логически описать необходимую задачу без сложных конструкций и огромных мануалов.

Предполагается, что с языком SMaLL будут работать эксперты в различных областях (медицина, промышленность и т.д.). Эксперты построят объектные модели для своих областях, которые затем будут снабжены необходимым инструментарием со стороны data scientist. Далее, конечные пользователи будут работать с получившимся продуктами, абстрагируясь от математических алгоритмов.

Таким образом, data scientist по-прежнему будет востребован, говорит Власов, но он перестанет быть «узким горлышком», а конечные решения будут принимать эксперты в соответствующих областях. Еще одним преимуществом «ОТ.Платформа» станет то обстоятельство, что создание объектной модели для одной и той же предметной области можно достаточно будет создать один раз – то есть будет обеспечена цифровизация опыта экспертов из различных областей.

«Атлас» - цифровизация опыта экспертов по ремонту промышленного оборудования

Конкретным примером применения «ОТ.Платформа» стал проект «Атлас», реализуемый в рамках направления «Нейронет» (относится к «Национальной технологической инициативе» - НТИ). «Атлас» призван оцифровать опыт технологических экспертов в различных отраслях промышленности в части прогнозирования отказа сложного технологического оборудования.

«Атлас» поможет большом числу заказчиков оптимизировать обслуживание систем и избавиться от необходимости проведения плановых ремонтов. Данная задача особенно актуальна в связи с высокой степенью деградации оборудования в различных промышленных отраслях.

На базе «Атласа» будет выстроена система коллективной безопасности, говорит сооснователь основатель отраслевого движения «Нейронет» Владимир Статута. Пользователи смогут передавать свой опыт по аварийным ситуациям и незапланированным ремонтам.

Соответственно, чем больше пользователей будет у системы, тем выше будет уровень их безопасности. Кроме того, Статута обещает появление на базе «Атласа» маркетплейса, который позволит зарабатывать пользователям системы.