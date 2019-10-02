Российским бизнесменам расскажут, как технологии будут менять мир в будущем

В Москве 8 октября пройдет Dell Technologies Forum. На нем представители западного вендора и ведущих отечественных компаний обсудят наиболее актуальные рыночные тренды и векторы развития сразу нескольких сфер: от эксплуатации ЦОДов до обустройства цифровых рабочих мест.

Бизнесу укажут путь к трансформации

Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum, который пройдет 8 октября в Москве. Как ожидается, на нем будут подняты наиболее важные темы, связанные с технологическим развитием предприятий, проблемами, с которыми они сталкиваются и возможностями, открывающимися перед бизнесом в России.

Начнется мероприятие с выступления вице-президента и генерального директора Dell Technologies в России Бориса Щербакова. Он расскажет о том, каким компания видит мир в обозримом будущем. Основой для доклада о цифровом видении станет недавнее масштабное исследование Realizing 2030. Оно посвящено актуальным технологиям, которые будут менять мир до 2030 г.

Про новые формы инновационной деятельности расскажет Найджел Мултон (Nigel Moulton), главный технический директор (CTO) Dell Technologies в регионе EMEA. После выступлений ключевых докладчиков запланирована панельная дискуссия «Эволюция облачных операторов в России: тренды, сервисы и возможности инфраструктуры».

О модернизации ИТ расскажут эксперты Dell

После этого на форуме пройдет несколько тематических сессий. В них примут участие и выступят эксперты Dell Technologies и приглашенные спикеры из глобальных технологических компаний. Всего собравшихся ждет более 25 тематических докладов.

Они будут посвящены ключевым технологиям, которые окажут прямое воздействие на бизнес и приведут к серьезным переменам уже в ближайшем будущем. Речь пойдет практически обо всем спектре современных решений для модернизации ИТ и построения грамотной и эффективной инфраструктуры.

В форуме примут участие эксперты Dell Technologies и приглашенные спикеры из глобальных технологических компаний

В частности, будут затронуты вопросы трендов серверного рынка, развертывания сетевых фабрик для ЦОД. Кроме того, участники форума обсудят создание цифровых рабочих мест. Также запланирована виртуальная демонстрация средств резервного копирования и восстановления данных, обзор клиентских решений, дискуссия о влиянии технологии 5G на развитие общества и бизнеса, доклад о структуре популярных систем хранения данных.

Кроме того, в программу форума впервые вошла сессия «Женщины в ИТ». На ней речь пойдет о привлечении талантливых сотрудников в технологичные компании. О программах поддержки талантов в Dell Technologies гостям мероприятия расскажет Шарлотт Аспехайм Шмидт (Charlotte Aspeheim Schmidt), региональный менеджер по Dell Technologies Forum в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Кроме этого, на протяжении всего дня гостей форума ждут виртуальные и «живые» презентации, экскурсии по стендам выставки и даже специальные интерактивные зоны, в которых можно будет попробовать свои силы в виртуальных заездах или познакомиться с VК/AR технологиями на стендах партнеров.