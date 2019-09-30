Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»

Российский бизнес-омбудсмен выступил в защиту находящегося под стражей главы «Т-платформ» Всеволода Опанасенко, заявив, что его заключение нельзя считать справедливым. Для максимальной огласки Титов обратился в социальные сети, разместив публикации в Facebook и «Вконтакте» с подробностями дела и обстоятельствами ареста. Опанасенко был взят под стражу в марте 2019 г., и срок его ареста продлен до конца октября 2019 г.



За помощью в соцсети

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал российскую и мировую общественность к распространению информации о деле основателя и гендиректора компании компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко. По его мнению, уголовное преследование Опанасенко нельзя считать справедливым. Свое публичное обращение он разместил на официальных страницах в социальных сетях Facebook и «Вконтакте», где он назвал Опанасенко «российским Джобсом». На момент публикации материала Опанасенко принадлежало 75% его компании - оставшиеся удерживал Внешэкономбанк.

«Есть в России такой человек – глава компании, которая строит суперкомпьютеры, входящие в мировой топ-30 самых мощных вычислительных машин. Как вы думаете, что нужно с ним сделать? Дать «зеленый свет» для развития IT-индустрии в России, выделить грант, предложить льготное налогообложение, создать условия для дальнейшего роста? Нет! Посадить? К сожалению, – да», – сказал Борис Титов в своей публикации в сетях.

Титов требует освободить Опанасенко из СИЗО, считая, что следствие должным образом не обосновало необходимость лишения основателя «Т-платформ» свободы. «В ходе решения вопроса об аресте главы “Т-платформ” не были в достаточной мере проанализированы возможности избрания ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», – отмечено в докладе бизнес-омбудсмена.

Обращение Бориса Титова в Facebook

В социальных сетях Титов призвал пользователей к распространению информации о ходе следствия по делу Опанасенко и о необоснованности его заключения в СИЗО. «Не дадим в обиду нашего российского “джобса”, – добавил Титов.

Завязка истории

Всеволода Опанасенко, как сообщал CNews, арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Всеволод Опанасенко, основатель «Т-платформ»

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

Изначально Всеволод Опанасенко был арестован на два месяца, однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Московский городской суд в очередной раз срок ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октября 2019 г. Защита обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую, но безуспешно.

В чем именно обвиняют Опанасенко

Борис Титов пишет, что содержание Опанасенко под стражей основано на том, что все компьютеры, поставленные «Т-платформами» в МВД по госконтракту, якобы не соответствуют техническому заданию. Титов подчеркнул, что за основу обвинения было взято заключение «никому не известного эксперта», который протестировал всего два компьютера из всей партии.

Борис Титов намерен добиться справедливости в деле об аресте Всеволода Опанасенко

Для проверки этих сведений в рамках расследования была проведена экспертиза, к которой адвокатами Опанасенко были привлечены Институт программных систем РАН и ФГУП «НИИ радиоизмерительных приборов», а также Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ. Экспертиза подтвердила полное соответствие компьютеров требованиям, выдвинутым МВД, однако следствие не приняло эти доводы во внимание и выдвинуло против основателя «Т-платформ» обвинение в подстрекательстве сотрудника Министерства, который отвечал за закупки по этому госконтракту. Речь про начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты МВД Александра Александрова, который тоже стал фигурантом дела и был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обращение Бориса Титова в «В контакте»

На момент публикации материала Опанасенко и Александров находились под стражей в СИЗО. Свою вину они не признавали. Оба были арестованы до 25 октября 2019 г.

Титов не один

За основателя «Т-платформ» вступился не только бизнес-омбудсмен – по информации ТАСС, в июне 2019 г. освободить Всеволода Опанасенко потребовали члены правительственной организации Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». «Мы требуем от Главного следственного управления СК РФ изменить меру пресечения Опанасенко с содержания в СИЗО на более мягкую. Мы готовы обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать нам содействие в освобождении предпринимателя, тем более, что в ходе заседания суда по мере пресечения представитель надзорного ведомства выступил против ареста Опанасенко», – сказал сопредседатель центра Анатолий Кучерена.

Возможное банкротство «Т-платформ»

История с заключением Всеволода Опанасенко под стражу получила неожиданное развитие. Как сообщал CNews, в середине сентября 2019 г., за полтора месяца до вероятного окончания срока его ареста, выяснилось, что компания «Т-платформы» оказалась под угрозой банкротства.

Обанкротить ее решила Федеральная налоговая служба (России), обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд еще в конце августа 2019 г. 16 сентября 2019 г. суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Ближайшее заседание по делу назначено на 25 ноября 2019 г.