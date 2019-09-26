Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса

Отечественная компания «Рамакс» выпустила линейку аналитических продуктов «Симба» для симуляции бизнес-процессов и их изменений. Разработчики попробовали объединить в одном решении функциональность, которую сейчас можно по частям найти на российском рынке преимущественно лишь в сложных зарубежных дорогих продуктах.

Линейка «Симба» группы «Рамакс»

Российская группа «Рамакс» (Ramax Group) запустила продуктовую линейку «Симба», которая призвана дополнить уже реализованную ею технологию Process Mining программными средствами для цифровой симуляции результатов внесения в работу компании-заказчика тех или иных организационных изменений.

Термину Process Mining в «Рамаксе» так и не придумали устраивающий компанию перевод на русский язык, но в целом в нашей стране эту технологию принято именовать процессной аналитикой. В «Рамаксе» под ней подразумевают получение средствами ИТ актуальной картины бизнес-процессов заказчика — со всеми отклонениями и возможными сценариями. «Технология анализирует данные и строит карту бизнес-процессов в режиме реального времени, указывая на действия, несоответствующие регламентам, и отклонения от исполнения процесса», — указано в справке разработчика на его сайте.

В контексте этого выпуск линейки «Симба» в «Рамаксе» характеризуют как следующий шаг на пути к созданию так называемого цифрового двойника организации (англ. Digital Twin of Organization, DTO). «С помощью “Симба” любая коммерческая компания или госорганизация сможет не просто искать пути оптимизации изолированных бизнес-процессов, а рассматривать их как единую систему, что позволит увеличить доходность бизнеса», — уверены в «Рамаксе».

Директор по развитию продуктов «Рамакса» Николай Ситников

Цифровой двойник организации, как описывают его работу в «Рамаксе», предоставляет операционную модель работы компании, имитацию реакции на изменения внешней бизнес-среды или внутренних процессов компании. Это позволяет сократить время и затраты на внедрение организационных изменений и рисков, связанных с трансформацией, исключает необходимость экспериментов, полагают разработчики.

При описании актуальности своих новых решений в «Рамаксе» склонны ссылаться на исследования медународных аналитических компаний. В частности, в 2019 г. 93% компаний-респондентов Forrester отметили, что начали или продолжают реализовывать проекты по цифровой трансформации, но порядка 85% проектов закончились неудачей или были принудительно завершены. Способом изменения данной статистки аналитикам видится именно внедрение технологии цифрового двойника организации. В соответствии с заключением Gartner, «использование DTO позволит превратить 70% неудачных проектов по цифровой трансформации в 70% успешно реализованных», говорят в «Рамаксе».

Инвестиции в разработку «Симбы» не раскрываются.

Потенциальные заказчики и предполагаемый эффект

Директор по развитию продуктов «Рамакса» Николай Ситников, отвечая на вопрос CNews о потенциальных заказчиках «Симбы», сообщил, что оно рассчитано на крупный бизнес из различных сфер (финансы, нефтегаз, промышленность, ритейл, транспорт), в которых уровень автоматизации уже достиг достаточно высокого уровня.

Какой либо конкретный измеряемый эффект от внедрения «Симбы», как сообщил CNews директор «Рамакса» по развитию инновационных проектов Леонид Чернявский, компания пообещать заказчикам пока не готова. Но лишь в силу того, что пока не накоплено достаточно статистических данных от внедрения новинки.

На данный момент, заверяет Ситников, интерес к «Симбе» уже проявило несколько крупных российских компаний, в том числе и с госучастием. Назвать их в «Рамаксе» пока не готовы.

Некоторые подробности

По словам Ситникова, «Симба» является кроссплатформенным решением. Оно может работать как под Windows, так и под Linux и использовать любую из распространенных реляционных СУБД, созданных Oracle, Microsoft иди российской PostgresProfessional. «Математические библиотеки организованы на базе языка программирования Python; код полностью наш», — заверяет Ситников.

Решение может быть интегрировано с популярными ERP компаний SAP, Microsoft и «1С», а также, например, с CRM Oracle Siebel.

С одной стороны, Ситников отмечает, что у «Симбы» на российском рынке прямых конкурентов нет — какой-либо другой продукт она вытеснять не станет. С другой, признается, что соврал бы, если бы стал утверждать, что решение полностью уникально с точки зрения функциональности.

«Чудес не бывает, — говорит он. — Фрагменты реализованных функций существуют в других крупных тяжелых решениях». Среди них Ситников называет представленное в России ПО для моделирования бизнес-процессов ARIS немецкой компании Software AG, в котором тоже можно осуществлять симуляцию изменений. «Это столь большая и тяжелая штука, что в ней можно найти что угодно. Другой вопрос, что и стоит она не мало, и внедрять ее сложно», — отмечает он.

«Оценку результатов можно делать руками в каким-либо продукте математического анализа, — продолжает он. — Управление изменениями можно настроить в средствах вроде Microsoft Project или во многих онлайн-сервисах, в том числе отечественных. Специализированное решение для построения цифровых двойников организации как таковое есть в США. О европейских или отечественных решениях я пока не слышал, хотя рынок мониторю».

Таким образом, со слов представителей «Рамакса» можно было заключить, что в «Симбе» была концептуально реализована та имеющаяся в других решениях функциональность, которая позволяет сделать продукт интересным для широкого круга заказчиков, а не только для компаний, «находящимся в бизнесе со сверхприбылью» (например, очень крупных ресурсодобывающих структур).