В декабре 2026 г. стартуют продажи «ДомОС» (Дом — Операционная Система) — новой CRM для независимых агентств недвижимости и риелторов. Систему разработали как самостоятельный продукт на основе практик управления бизнесом и опыта создания ИТ-инфраструктуры в компании «Жилфонд». Об этом CNews сообщили представители ООО «Жилфонд».

«ДомОС» создана для управления работой агентов и сопровождения сделок. В системе может собираться и храниться вся информация, связанная с процессом: заявки, клиенты, объекты, подборки, сделки, договоры, задачи и звонки. Входящие заявки распределяются между отделами и агентами по гибким правилам. Вся работа с клиентом записывается в его карточку, при смене ответственного другой агент может продолжить работу с того же места. Для руководителя в системе настроена подробная аналитика: отчеты по агентам, обращениям, звонкам и причинам отказов.

Для «Жилфонда» запуск «ДомОС» — выход на рынок B2B-софта для профессионалов в недвижимости, и дополнительная монетизация накопленной ИТ-экспертизы. Как отмечают в компании, на рынке существует запрос на систему управления бизнесом для самостоятельных агентств, а у «Жилфонда» есть многолетний опыт выстраивания процессов в недвижимости, который может эту задачу эффективно решить:

«Наш основной бизнес сегодня — это комплексная франшиза, которая включает в себя и ИТ-инфраструктуру. Но мы знаем, что в России есть много независимых агентств и экспертов, которые хотят развиваться под собственным брендом, при этом им тоже нужны инструменты управления бизнесом. И этот рынок пока открыт для новых продуктов, заточенных специально для риелторской деятельности, решать здесь задачи при помощи универсальных CRM-систем непросто, — сказал директор «Жилфонда» Александр Чернокульский. — Наш опыт показывает, что риелторы, особенно в небольших компаниях, в принципе пользуются CRM-системами неохотно. У большинства из них две-три сделки в месяц, процесс по ним действительно можно вести вручную, CRM чаще всего только добавляет работы. Руководителю агентства, напротив, важно видеть всю информацию и процесс. Поэтому при создании нового продукта мы преследовали цель — сделать систему функциональной, но при этом максимально простой с точки зрения пользователя».

Как рассказал Александр Чернокульский, именно поэтому платформу решено было разрабатывать с нуля, а не брать готовое решение, на котором уже работают в офисах «Жилфонда». В итоге под проект была собрана отдельная команда, а разработка заняла больше года. Перед официальным запуском «ДомОС» провели пилот, первыми 15 пользователями стали независимые риелторские компании — их начали подключать к системе с октября. В результате успешного тестирования было решено выводить продукт на рынок уже в декабре 2026 г.

Кроме основного CRM-функционала система предусматривает простую интеграцию с крупнейшими платформами: «Авито», «Циан» и «Домклик», а также с телефонией МТС, «Билайна», «МегаФона» и T2. Через открытый API к системе можно подключать внешние сервисы, в том числе нейросети, например для классификации звонков. Работа с персональными данными выстроена с учетом требований 152-ФЗ: чувствительные поля шифруются, доступ к контактам разграничен по ролям, а действия пользователей фиксируются в журнале аудита.

Продажи CRM «ДомОС» будут вестись по модели подписки с оплатой за пользователя — от 1000 руб. за сотрудника в месяц. В «Жилфонде» рассчитывают, что затраты на разработку и запуск окупятся за полтора-два года.