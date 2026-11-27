Команда российских физиков под руководством профессора МИЭМ ВШЭ Сергея Демишева исследовала новый материал из группы силицидов, который остается ферромагнетиком при рекордных 397 °C. Полные данные о синтезе и свойствах нового магнетика опубликованы в Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Наука делит все вещества на несколько типов по их магнитным свойствам. С практической точки зрения самые важные из них — ферромагнетики. В них элементарные магнитные моменты атомов ориентированы в одном направлении. Такие материалы служат основой для постоянных магнитов, которые широко применяются в технике и в быту.

Практическое использование ферромагнитного материала во многом определяется температурой его магнитного перехода (температурой Кюри). Чем выше температура Кюри, тем лучше ферромагнетик подходит для создания постоянного магнита, но если нагреть ферромагнетик выше, он потеряет свои магнитные свойства. Широко используемые неодимовые магниты имеют точку Кюри 300–400 °C и могут начать необратимо деградировать уже при 80 °C.

Ученые ищут стабильные при высоких температурах ферромагнитные материалы, в том числе среди силицидов. Большие надежды специалисты возлагают на тройные соединения, в которых два металла и кремний образуют твердый раствор. Свойства таких материалов сложно предсказать расчетным путем, поэтому необходимо проводить экспериментальные исследования.

Коллаборация российских ученых на базе Института физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина РАН синтезировала поликристаллический твердый раствор моносилицидов железа и родия (Fe1−xRhxSi с долей родия около 0,15) и изучила его магнитные свойства. Синтез шел методом термобарической закалки при давлении 80 000 атмосфер и температуре 1500–1700 кельвин.

Магнитные свойства образцов исследовались в диапазоне температур 4,2–800 K (от минус 269 °C до 527 °C) в магнитных полях до 9 Тл. Оказалось, что соединение с выбранной концентрацией имеет рекордно высокую для силицидов температуру Кюри около 670 K (около 400 °C).

Авторы сопоставили этот результат с известными данными для силицидов, имеющих ту же кристаллическую структуру. Типичные температуры ферромагнитного перехода у раствора силицидов железа и кобальта составляют порядка 60 К (минус 213 °C), а аналогичный тройной силицид марганца и родия обладает температурой Кюри около 350 K (77 °C).

По результатам анализа веществ и их свойств исследователи исключили влияние примесных фаз на магнитные свойства — высокая температура Кюри возникает в основной структурной фазе исследованного материала. То есть новый ферромагнетик обладает рекордно высокой температурой Кюри среди твердых растворов на основе моносилицидов переходных металлов. Раньше ученые считали, что у соединений с такой кристаллической структурой ферромагнетизм разрушается при температуре в несколько десятков кельвинов.

«Изучение магнитных свойств при высоких температурах — сложная задача, так как большинство магнитометров рассчитаны на проведение измерений при температурах значительно ниже комнатной. Такие исследования требуют серьезной ресурсной базы, и необходимое оборудование и материалы в России есть. Правда, ни у одной из группы нет полного набора всего, что нужно. Так что эта работа оказалась возможной только благодаря близкому сотрудничеству шести научных организаций, включая университеты и институты Российской академии наук», — Сергей Демишев, профессор департамента электронной инженерии МИЭМ ВШЭ.

Авторы планируют продолжать исследования тройных соединений с другой долей родия в составе. Понимание механизмов, приводящих к гигантскому росту температуры Кюри, не только важно для развития физики магнитных явлений, но и позволит создать новые постоянные магниты. Само открытие ферромагнетизма у твердого раствора моносилицидов железа и родия задает новое направление для поиска перспективных магнитных материалов.