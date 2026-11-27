НГУ представил систему ИИ для сохранения архитектурного облика городов. Технология берет на себя рутинную работу по контролю и паспортизации фасадов, оставляя человеку заботу об эстетической составляющей и соответствии зданий историческому облику города. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«В Новосибирске около 9 тыс. зданий нуждаются в паспорте фасада, утвержденном мэрией. На сегодняшний день паспорт фасада имеют лишь 1102 здания. Рыночная стоимость создания одного такого паспорта составляет 50–150 тыс. руб., что делает массовый контроль за состоянием фасадов экономически невозможным для города. Но главная проблема глубже: отсутствие паспортов ведет к хаосу в городской среде, где каждый собственник действует изолированно. ИИ здесь выступает не как способ сэкономить бюджет, а как инструмент возвращения городу целостности и порядка, освобождая ресурсы для качественного проектирования, — сказал научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (Центр ИИ НГУ) Евгений Павловский.

Чтобы ИИ не стал «черным ящиком», принимающим решения за чиновников, команда НГУ разработала фреймворк «Каппа», который закрывает вопрос с двух сторон — технической и гуманитарной. С гуманитарной стороны решение проходит оценку рисков и последствий по разрабатываемому в настоящий момент государственному стандарту, первая редакция которого направлена в технический комитет по ИИ.

Сейчас в Новосибирске идет апробация работы фреймворка «Каппа», чтобы получить гарантию того, что алгоритм не будет манипулировать данными или скрывать ошибки. Прозрачность работы обеспечивается тем, что данные для обучения ИИ размечаются экспертами, поэтому известно, кто передал знания машине. При этом контрольные выборки формируются таким образом, чтобы модель сдавала «экзамен по вопросам, которых не было в учебнике». В настоящий момент фреймворк «Каппа» зарегистрирован как программа для ЭВМ, идет процесс включения ее в реестр отечественного ПО.

Центр ИИ НГУ развивает подход «Human-in-the-loop» (человек в контуре управления), где технологии усиливают, а не подменяют человеческие компетенции. Фреймворк «Каппа» обеспечивает безопасность и объяснимость ИИ-решений: от сбора и разметки данных до оценки качества и контроля последствий внедрения.

Команда разработчиков НГУ представила работающие прототипы, которые берут на себя самую трудоемкую — техническую — часть работы, в том числе контроль фактического состояния фасада: сервис сравнивает фотографию здания с утвержденным паспортом и выявляет нарушения — по инженерным конструкциям, перспективным решениям и колористике. Для создания базы данных были выбраны на текущий момент и загружены во фреймворк 479 паспортов из МИС «Мой Новосибирск».

Также ИИ занимается генерацией эскизов — по фото здания нейросеть создает фронтальный чертеж-эскиз. Стоимость такого эскиза — на два порядка ниже того, что сейчас предлагается на рынке. А модуль распознавания архивных документов (в том числе рукописных) позволяет извлекать данные из прошлого, создавая основу для 4D-модели города, где четвертым измерением становится время.

ИИ исполняет функцию, но не принимает смысловые решения. Алгоритм может сказать, что цвет фасада отличается от утвержденного паспорта, но решить, гармонично ли это изменение для городского ансамбля, может только человек-эксперт.

«Над искусственным интеллектом должен стоять человеческий разум, и все алгоритмы, в первую очередь, должен верифицировать человек», — сказал архитектор и преподаватель кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова Андрей Шамец.

Сервис проходит апробацию в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска: алгоритм проверяет комплектность, содержание и характеристики паспортов, поступающих в мэрию, снимая с чиновников рутинную нагрузку.

«Важнейшей задачей остается то, какие решение принимаются на базе обработки данных искусственным интеллектом. Рост доверия обеспечивается практикой положительного использования, которая зависит от вносимых данных. Хорошо, что большую часть технической работы можно поручить алгоритмам, но контроль качества остается за человеком», — ответил Евгений Павловский на вопрос о роли человека в работе системы.

После успешного апробирования сервиса в Новосибирске специалисты Центра ИИ НГУ рассматривают возможность тиражирования технологии на другие города России.