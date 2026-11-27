МТС и компания НИЦ «Консом Групп» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации предприятий. Партнеры задействуют собственные технологичные решения, а также отраслевые компетенции НИЦ «Консом Групп» в реализации совместных проектов на производствах. Сотрудничество направлено на повышении прозрачности технологических процессов и безопасности на объектах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства компании сформируют комплексное предложение для заказчиков. МТС предоставит решения в области связи, ИТ-инфраструктуры, интернета вещей (IIoT) и экологического мониторинга, а НИЦ «Консом Групп» – продукты ИНКА для разработки приложений по оперативному управлению предприятием, построения MES-систем для автоматизации производственных процессов. Комплексное предложение будет направлено на цифровизацию предприятий, сбор и анализ данных, мониторинг работы оборудования и др. Внедрение совместных решений призвано сократить простои оборудования, а также повысить уровень охраны труда и промышленной безопасности.

«Промышленность сегодня нуждается не в отдельных инструментах, а в целостных решениях, которые связывают производственное оборудование, ИТ-инфраструктуру и системы управления. Объединяя наши продукты с разработками и отраслевой экспертизой «Консом Групп», мы можем предложить заказчикам готовый контур цифровизации – от сбора данных на уровне оборудования до аналитики и управленческих решений. Это сокращает путь от пилота до промышленного внедрения и минимизирует операционные риски для предприятия», – отметил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Мы видим большой потенциал в партнерстве с МТС. НИЦ «Консом Групп» глубоко понимает специфику автоматизации технологических процессов и оперативного управления производством, а МТС обеспечивает надежную инфраструктуру. Вместе мы сможем предлагать предприятиям решения, которые реально влияют на эффективность управления и безопасность труда», – отметил генеральный директор НИЦ «Консом Групп» Дмитрий Стрелец.

В дальнейшем компании планируют расширять сотрудничество в области аналитики производственных данных и развивать компетенции по применению искусственного интеллекта для решения производственных задач.