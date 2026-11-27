IEK Group объявила о старте продаж новой линейки модульного оборудования Union IEK. Она создана специально для реализации проектов в массовом жилищном и коммерческом строительстве, где важны предсказуемый результат, экономия времени и технологическая доступность. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

Union IEK создана на основе многолетней инженерной практики, производственного опыта и накопленных компетенций IEK Group. Линейка дополняет ассортимент компании в низком ценовом сегменте. Ее ключевые особенности ― логичная структура ассортимента, совместимость компонентов внутри линейки, рабочая надежность при доступности и простоте применения.

«IEK Group более 20 лет производит модульное оборудование и имеет большой опыт в его разработке. Опираясь на накопленные знания и понимание потребностей заказчиков, мы создали решения для проектов любой сложности и любого бюджета. Выпуск новой линейки в низком ценовом сегменте завершает формирование нашего предложения модульного оборудования. Устройства Union IEK рассчитаны на применение в типовых проектах, в которых важна скорость монтажа и удобство масштабирования», ― сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK Group Артем Маймор.

Пресс-служба IEK IEK выводит на рынок новую линейку модульного оборудования Union IEK

Новая линейка будет производиться на полностью автоматической линии, обеспечивающей высокий уровень технологичности и стабильность выпуска продукции. На линии применяется интеллектуальный контроль с машинным зрением, что дополнительно гарантирует точность и надежность каждой выпущенной единицы оборудования.

«Разрабатывая Union IEK, мы взяли за основу характеристики нашей популярной линейки Karat и учли современные требования к модульному оборудованию. Мы стремились сделать новинку максимально технологичной и при этом доступной для потребителей и интегрировали в устройства современные конструктивные решения, которые повышают надежность и безопасность. В результате Union IEK основана на опыте и создана для будущего», ― сказала руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи энергии» Екатерина Кугаевская.

Преимущества линейки Union IEK: единый промышленный дизайн всей линейки: устройства выглядят как единая система, что позволяет создавать аккуратные, визуально целостные и профессионально оформленные распределительные щиты; выводы всех устройств на одном уровне: позволяют использовать шины PIN и FORK для группового подключения; унификация дополнительных устройств: один комплект дополнительных устройств упрощает подбор и позволяет быстрее комплектовать оборудование под конкретную задачу; оригинальная дугообразная форма и 11 пластин дугогасительной решетки: способствуют быстрому втягиванию дуги в камеру и ее эффективному гашению, сокращая время отключения; индикация срабатывания ВДТ (УЗО) по дифференциальному току (желтый индикатор): позволяет определить причину отключения и упрощает поиск неисправности; контактные напайки из серебросодержащего композита: обеспечивают низкое переходное сопротивление, уменьшают нагрев и износ контактов, поддерживая стабильность работы устройства; питание сверху или снизу: подключение питания всех устройств линейки возможно с любой стороны, что позволяет выбрать оптимальную схему монтажа в зависимости от особенностей электроустановки.

Над созданием новинки работала команда инженеров и промышленных дизайнеров компании. Комплексный подход позволил разработать устройства, которые сочетают в себе эргономичность, технологичность и отвечают реальным потребностям строительно-монтажных организаций и сборщиков щитового оборудования.

Сейчас в линейке представлены основные типы устройств: автоматические выключатели с отключающей способностью 4500 и 6000 А, ВДТ (УЗО), АВДТ, выключатели-разъединители, а также широкий набор дополнительных устройств.

Компания планирует и дальше развивать линейку. В 2027–2028 гг. ассортимент пополнят такие устройства, как автоматические выключатели на 10 000 и 15 000 А, АВДТ электромеханические и АВДТ с шириной корпуса 18мм, УЗДП и многие другие.

Линейка Union IEK уже готова к использованию в проектах, а дальнейшее расширение ассортимента позволит линейке оставаться актуальной и отвечать растущим потребностям массового жилищного и коммерческого строительства.