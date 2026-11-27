Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, внедрил на своей платформе для инференса ИИ-моделей Evolution ML Inference технологию CPU offloading. Она позволяет размещать часть большой языковой модели в оперативной памяти сервера и за счет этого сократить необходимое для ее запуска число GPU. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

В тестовом сценарии технология позволила запустить DeepSeek-V4.1-Flash на двух GPU вместо восьми. Такой подход снижает требования к GPU-инфраструктуре и позволяет выбирать конфигурацию под конкретную задачу, бюджет и требования к скорости обработки.

CPU offloading подходит для сценариев, где максимальная скорость не является критичным параметром. Часть модели размещается в оперативной памяти сервера, поэтому требуется достаточный объем RAM, а скорость обработки может быть ниже, чем при размещении модели полностью в GPU-памяти. Для задач с жесткими требованиями ко времени отклика по-прежнему предпочтительны более производительные GPU-конфигурации.

Evolution ML Inference также позволяет использовать GPU предыдущих поколений и менее мощные конфигурации там, где максимальная производительность не требуется. Это дает возможность оптимизировать инфраструктуру не по отдельной метрике — например, стоимости токена или пиковой скорости, — а по полной стоимости выполнения конкретной задачи в требуемый срок.

Экономический эффект зависит от модели, объема данных, требований к скорости и используемого оборудования. Поэтому при выборе инфраструктуры для ИИ-задач Cloud.ru предлагает оценивать не только стоимость токена или пиковую производительность, а полную стоимость выполнения конкретной задачи.

«Дефицит GPU делает эффективность использования каждого ускорителя отдельной инженерной задачей. За счет CPU offloading один и тот же парк GPU можно использовать для большего числа нагрузок и пользователей. Особенно востребован такой подход в сценариях с большим объемом не срочных вычислений: обработке документов и архивов, работе с каталогами и обращениями клиентов, анализе технических данных и пакетной обработке. Для бизнеса здесь важнее выполнить нужный объем работы в заданное время и бюджет, чем получить максимальную скорость генерации», — сказала директор по разработке платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.