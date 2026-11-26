Ученые Института искусственного интеллекта ИТМО вместе с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева разработали прототип специализированной системы, которая помогает эпидемиологам быстрее разбираться в ситуации и снимает часть рутинной нагрузки. Внутри — математические модели плюс ИИ-агенты. Система не только прогнозирует заболеваемость, но и сама оперативно готовит аналитический отчет: каждое утверждение в нем сверяется с расчетами. Это защищает сгенерированный результат от «галлюцинаций», которыми грешат обычные языковые модели. Отдельные компоненты системы уже прошли апробацию в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Эпидемиологи постоянно анализируют данные о заболеваемости — это часть действующей системы эпидемиологического надзора. Но получить один график с прогнозом недостаточно: нужно понять, как он соотносится с предыдущими эпидемическими волнами, какие факторы могут объяснять наблюдаемые изменения и насколько надежны полученные оценки. Затем результаты нужно изложить в понятном и структурированном виде. Так формируются аналитические отчеты и информационные бюллетени, на которые ориентируются профильные специалисты при анализе эпидемиологической ситуации для планирования профилактических и противоэпидемический мероприятий. Причем регулярность здесь принципиальна: сезонные эпидемические волны повторяются из года в год, и инструменты анализа должны оставаться актуальными и совершенствоваться по мере накопления новых данных.

Сейчас многое делается вручную: в зависимости от типа анализа на это тратится от нескольких часов до недель работы. Ускорить процесс может автоматизация с помощью ИИ, но у стандартных больших языковых моделей (LLM) здесь есть ограничения. Данные эпиднадзора — чувствительная информация, и передавать их во внешние облачные сервисы не всегда допустимо, поэтому нужны модели, которые можно развернуть локально. Кроме того, важно не только внести данные о количестве заболевших, но и правильно эти данные интерпретировать — с учетом возраста пациентов, географического положения и другой значимой для профильных специалистов информации.

Еще один важный момент, мешающий внедрить LLM в систему, — «галлюцинации» языковых моделей: они могут формулировать убедительные утверждения, которые не подтверждаются в реальности. И наконец, итоговый прогноз, полученный только с помощью ИИ, не учитывает экспертное мнение: чтобы учесть замечания эпидемиолога, специалист по моделированию вручную подбирает параметры математической модели и затем передает ему обновленный прогноз. Именно поэтому профильные специалисты, как правило, не спешат доверять столь чувствительные выводы ИИ.

Проектное решение, которое позволит решить эти проблемы, представили ученые Института искусственного интеллекта ИТМО (руководитель — доктор технических наук, профессор Александр Бухановский). Результаты работы опубликованы в журнале Expert Systems with Applications, а также представлены на конференции Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. В основе специализированной системы, получившей название «ИИ-эпидемиолог» — разделение задач между математическими моделями и несколькими ИИ-агентами. Первые выполняют расчеты и формируют количественные оценки, вторые работают с полученными результатами: структурируют информацию, объясняют ее и превращают в аналитический отчет.

Математические модели позволяют прогнозировать заболеваемость с учетом неопределенности, сравнивать эпидемические волны и анализировать факторы, которые могут влиять на распространение инфекции. Это помогает специалистам оценивать не только текущую ситуацию, но и возможные изменения в ближайшем будущем — то есть заранее предвидеть, как может развиваться сезонная волна.

В системе предусмотрена гибридная модель, объединяющая подходы физически информированных нейронных сетей (PINN) и больших языковых моделей (LLM). Такой подход позволяет сочетать математическое моделирование с обработкой экспертных комментариев: специалист может описать словами, как следует скорректировать прогноз (например, «пик должен быть выше»), а система преобразует его замечания в изменения параметров модели, которые можно интерпретировать и проверить.

После расчетов в работу вступают три типа ИИ-агента. Первый ― аннотатор ― получает результаты моделирования и формирует текст с интерпретацией эпидемической ситуации. Второй ― редактор ― делает текст понятнее, не меняя чисел, дат и сравнений. И наконец, третий ― оценщик ― проверяет, соответствует ли каждое утверждение в тексте исходным расчетам и данным. Для этого часть проверок выполняется программно, а для остальных разработчики используют подход LLM-as-a-judge: отдельная языковая модель выступает в роли проверяющего и сопоставляет содержание отчета с результатами расчетов. Итогом становится эпидемиологический вывод (epidemic inference) — обоснованный вывод из данных надзора, включая их интерпретацию по мере поступления новых сведений.

«Наша цель — показать, что агент — не враг, он может освободить специалистов от рутины. Когда модель находится под контролем, эпидемиологи больше ей доверяют, потому что они могут ее корректировать текстовыми комментариями. Причем как голосом, так и текстом. И, самое главное, теперь каждый показатель в отчете проверяется на соответствие расчетам детерминированных моделей, поэтому "галлюцинации" ИИ можно обнаружить», — сказал Василий Леоненко, создатель платформы, старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта ИТМО, научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

По словам разработчиков, одно из главных преимуществ «ИИ-эпидемиолога» по сравнению с аналогами — широкий охват данных и работа с данными действующей системы эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ в России. Система работает с информацией, поступающей из национальной сети мониторинга, начиная с 2015 г. При этом федеральная система сбора данных объединяет несколько источников: результаты традиционного эпидемиологического надзора, собираемые опорными базами НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, данные сигнального надзора, организованного в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также сведения госпитального мониторинга за гриппом и ОРВИ. Каждый из этих источников отражает разные стороны эпидемиологической ситуации, поэтому вместе они позволяют получить более полную картину распространения респираторных инфекций в стране.

Отдельные компоненты агентной системы ― в частности модули еженедельного прогноза заболеваемости гриппом и ОРВИ ― уже прошли апробацию в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. По итогам их работы на сайте уже публикуются регулярные прогнозы, рассчитанные этими модулями.

Как отмечает заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко, благодаря уже выстроенной мультиплексной системе мониторинга прогнозы «ИИ-эпидемиолога» обладают хорошей точностью в коротком интервале прогнозирования, позволяя корректно оценивать ситуацию в масштабе нескольких недель. Более длительные прогнозы ― например, на год вперед ― пока задача со звездочкой для любого ИИ.

«Сегодня мы скорее готовимся к качественному переходу — к передаче ИИ-моделям ряда рутинных обязанностей. Даже когда это произойдет, еще некоторое время потребуется на контроль результатов, которые модели будут генерировать на основе наших данных. Такой переход не только высвободит время сотрудников, но и откроет новые возможности для анализа данных. Какие бы агенты и помощники ни разрабатывались, ключевым остается качество данных, которые мы анализируем и описываем — как самостоятельно, так и с помощью ИИ. В перспективе внедрение ИИ-агентов в различные области эпидемиологии и статистического учета позволит совершенствовать все этапы этой системы. Это, в свою очередь, существенно повысит качество данных и, как следствие, точность и надежность прогнозов», — сказала Дарья Даниленко.

Часть задач, которые сейчас эпидемиологи выполняют вручную, ― сравнение текущей эпидемиологической ситуации с прошлыми сезонами, оценка обстановки по возрастным группам и уточнения того, какие факторы влияют на прогноз, ― уже реализована в прототипе. Дальше разработчики планируют проверить эти функции на практике и научить систему проводить более глубокий анализ.

Ближайшие шаги включают оценку сгенерированных отчетов специалистами НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, работу с более сложными комментариями экспертов и объединение отдельных модулей в единую систему. В более отдаленной перспективе команда планирует добавить причинно-следственный анализ и оценку эффективности противоэпидемических мер. Это позволит системе не только отвечать на вопрос «Что будет?», но и объяснять, почему ситуация развивается именно так и что изменится, если, например, закрыть школы на карантин или увеличить эффективность вакцинации.