Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI с решением «Kaspersky Security для виртуальных сред 6.5 Легкий агент». Компании подписали соответствующее заключение, а Termidesk VDI вошёл в официальный перечень поддерживаемых решений «Лаборатории Касперского». Об этом CNews сообщил представитель компании «Увеон — облачные технологии».

Подтверждённая совместимость позволяет использовать Kaspersky Security для защиты виртуальных рабочих мест, развёрнутых на платформе Termidesk VDI. Организации, уже применяющие продукт «Лаборатории Касперского», могут сохранить его при переходе на виртуальные рабочие столы и учитывать существующие средства защиты при проектировании VDI-инфраструктуры.

«Kaspersky Security для виртуальных сред 6.5 Легкий агент» предназначен для защиты виртуальных машин от вредоносного программного обеспечения и других киберугроз. Решение использует архитектуру с лёгкими агентами на виртуальных машинах и выделенными серверами защиты. Управление компонентами осуществляется через Kaspersky Security Center.

«Когда компания внедряет VDI, у неё, как правило, уже есть средства информационной безопасности и сложившиеся процессы их администрирования. Менять их только из-за перехода на новую платформу виртуализации не всегда оправданно. Подтверждение совместимости с Kaspersky Security позволяет заказчикам использовать существующие инструменты защиты и учитывать особенности их работы ещё до начала внедрения», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнёров компании «Увеон — облачные технологии».