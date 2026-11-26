Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр (ГБУЗ «МИАЦ») внедрил продукты «Ред Софт» в процессе модернизации ИТ-инфраструктуры. Более тысячи рабочих мест работают под управлением «Ред ОС». Специалисты центра перенесли сервисы с open-source-системы управления виртуализацией oVirt на «Ред Вирт». Для централизованного управления доменной инфраструктурой в центре внедрили систему «Ред Адм». Проект охватил два центра обработки данных и медицинские организации Самарской области. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Самарский областной МИАЦ занимается информатизацией регионального здравоохранения, развивает медицинские информационные системы и обеспечивает их взаимодействие. Центр выступает оператором государственной информационной системы Самарской области «Единая медицинская информационно-аналитическая система» (ЕМИАС), которую используют медицинские организации региона.

Переход на отечественное программное обеспечение стал частью модернизации вычислительных мощностей МИАЦ. Центру предстояло обновить серверное оборудование, организовать работу двух центров обработки данных (ЦОД), упростить администрирование информационных систем, обеспечить их безопасность и снизить зависимость МИАЦ от зарубежных технологий.

До начала проекта МИАЦ использовал open-source-систему управления виртуализацией oVirt. На рабочих станциях и серверах работали разные операционные системы, что усложняло сопровождение и управление. В качестве платформы виртуализации МИАЦ выбрал «Ред Вирт». Миграцию инженеры центра выполнили самостоятельно, без привлечения сторонних подрядчиков. За полтора года они перенесли на новую платформу основные сервисы. Сегодня на ней размещено большинство ключевых информационных систем регионального здравоохранения.

Параллельно с переходом на российское программное обеспечение МИАЦ обновил аппаратную основу. В проект вошло оборудование Yadro, включая системы хранения данных и сетевые компоненты. На его базе организовали два отказоустойчивых ЦОДа — в Самаре и Тольятти. «Ред ОС» стала операционной системой серверной среды, а «Ред Адм» обеспечил централизованное управление доменом. Совместное использование этих продуктов с платформой виртуализации позволяет МИАЦ управлять вычислительными ресурсами и развивать ИТ-системы на российской технологической основе.

В МИАЦ и медицинских организациях Самарской области более 50 серверов и 1 тыс. рабочих мест переведены на «Ред ОС». Доменная среда включает два контроллера «Ред Адм», а виртуализация построена на 40 хостах «Ред Вирт».

При выборе программного обеспечения МИАЦ учитывал удобство администрирования, совместимость продуктов и доступность технической поддержки. Использование «Ред ОС», «Ред Вирт» и «Ред Адм» позволило унифицировать управление операционными системами, виртуальной средой и доменной инфраструктурой, а также получать поддержку от одного разработчика.

ИТ-специалисты МИАЦ прошли обучение по работе с решениями «Ред Софт».

Особое внимание в проекте уделили информационной безопасности. Инфраструктура центра включает значимые объекты критической информационной инфраструктуры, поэтому при выборе и эксплуатации программного обеспечения организация учитывает требования регуляторов к защите информации.

Переход на российские продукты в медицинских организациях Самарской области продолжается. «Ред ОС», «Ред Вирт» и «Ред Адм» уже используют: Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Областная клиническая больница имени В. Д. Семашко, станции скорой медицинской помощи и другие медучреждения региона.

Всего в медицинских организациях Самарской области насчитывается более 27 тыс. рабочих мест. По мере расширения проекта МИАЦ планирует увеличивать использование отечественного программного обеспечения.

«Сотрудничество с Самарским областным МИАЦ отражает наш подход к построению ИТ-инфраструктуры. Мы развиваем продукты «Ред Софт» так, чтобы они дополняли друг друга и были совместимы с программным обеспечением других разработчиков. Это позволяет заказчикам выбирать прикладные решения под свои задачи, не ограничиваясь продуктами одного поставщика. Для сферы здравоохранения такой подход особенно важен: медицинские организации используют специализированные информационные системы, которые должны работать совместно с инфраструктурным ПО. Благодарим команду центра за сотрудничество и доверие», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.